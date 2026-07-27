CWG 2026: मराठमोळा सर्वेश कुशारे दिसणार ॲक्शनमध्ये; भारताला आज 10 पदकं जिंकण्याची संधी, पाहा सविस्तर वेळापत्रक
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सोमवार, 27 जुलै हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा दिवस असेल. या दिवशी ॲथलेटिक्स स्पर्धांना सुरुवात होईल.
Published : July 27, 2026 at 10:25 AM IST
ग्लासगो CWG 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सोमवार, 27 जुलै हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा दिवस असेल. या दिवशी ॲथलेटिक्स स्पर्धांना सुरुवात होईल. भारतीय खेळाडू वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जलतरण आणि जिम्नॅस्टिक्समध्येही आपलं कौशल्य दाखवतील. दिवसातील सर्वात मोठी स्पर्धा उंच उडीची अंतिम फेरी असेल, ज्यात सर्वेश कुशारे, तेजस्विन शंकर आणि जे. आदर्श राम पदकं जिंकण्याचं ध्येय ठेवतील. वेटलिफ्टिंगमध्येही ज्ञानेश्वरी यादव, बिंदियारानी देवी आणि व्ही. अजय बाबू यांच्याकडून पदकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.
India Schedule | 27 July CWG 2026— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 27, 2026
A packed day awaits Team India at the Commonwealth Games 2026! 🇮🇳
From Athletics and Swimming to Boxing, Weightlifting, Gymnastics, Bowls, Para Athletics, and 3x3 Wheelchair Basketball, Indian athletes will be in action across multiple medal… pic.twitter.com/ZYn4sd3tHf
भारताचं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पाचव्या दिवसाचं वेळापत्रक :
ॲथलेटिक्स आणि पॅरा ॲथलेटिक्स -
- दुपारी 2:40 - गुरिंदरवीर सिंग, पुरुषांची 100 मीटर प्राथमिक फेरी
- दुपारी 3:00 - मुरली श्रीशंकर आणि लोकेश सत्यनाथन, पुरुषांची लांब उडी पात्रता फेरी
- दुपारी 3:55 - तेजस शिरसे, पुरुषांची 110 मीटर हर्डल्स हीट्स प्राथमिक फेरी
- रात्री 11:35 - शर्मिला धनखर आणि शिल्पा के. शायला, महिलांची गोळाफेक F57 अंतिम फेरी (मेडल इव्हेंट)
- रात्री 11:40 - सर्वेश अनिल कुशारे, तेजस्विन शंकर, जे. आदर्श राम, पुरुषांची उंच उडी अंतिम फेरी (मेडल इव्हेंट)
- मध्यरात्री 1:57 (28 जुलै सकाळी) - राकेशभाई भट्ट आणि श्रेयांश त्रिवेदी, पुरुषांची 100 मीटर T38 अंतिम फेरी (मेडल इव्हेंट)
वेटलिफ्टिंग -
- सायंकाळी 5:30 - ज्ञानेश्वरी यादव, महिला 53 किलो अंतिम सामना (मेडल इव्हेंट)
- रात्री 8:00 - बिंदियारानी देवी, महिला 58 किलो अंतिम सामना (मेडल इव्हेंट)
- मध्यरात्री 12:30 (28 जुलै) - व्ही.अजय बाबू, पुरुष 79 किलो अंतिम सामना (मेडल इव्हेंट)
𝐒𝐏𝐎𝐓𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐍 𝐒𝐂𝐎𝐓𝐒𝐓𝐎𝐔𝐍! 🏟️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
The athletics programme gets underway at Glasgow 2026 TODAY! Watch the Commonwealth Games 2026 TODAY, 2 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV
#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/Iw7F9fK1cV
बॉक्सिंग -
- सायंकाळी 4:45 - सचिन सिवाच विरुद्ध विल्यम ह्युइट (इंग्लंड), पुरुष 60 किलो 16 जणांची फेरी
- सायंकाळी 6:00 - अंकुश विरुद्ध जालान जान (अँटिग्वा आणि बार्बुडा), पुरुष 80 किलो 16 जणांची फेरी
- रात्री 10:30 - साक्षी चौधरी विरुद्ध लेथाबो मोडुकुन्ले (बोत्सवाना), महिला 51 किलो 16 जणांची फेरी
- मध्यरात्री 1:00 (28 जुलै) - सुमित कुंडू विरुद्ध जॉन मॅककॉनेल (उत्तर आयर्लंड), पुरुष 70 किलो गट 16 जणांची फेरी
जलतरण -
- दुपारी 3:00 - साजन प्रकाश, पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाय प्राथमिक फेरी
कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स -
- सायंकाळी 6:15 - प्रतिष्ठा सामंथा, महिला व्हॉल्ट अंतिम फेरी (मेडल इव्हेंट)
चौथ्या दिवशी जिंकली तीन पदकं : विशेष म्हणजे 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा चौथा दिवस भारतासाठी दमदार ठरला. या दिवशी भारतानं एकूण तीन पदकं जिंकली. मीराबाई चानूनं वेटलिफ्टिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं. ऋषिकांत सिंहनं पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटात रौप्यपदक पटकावलं. तर राजा मुथुपांडीनं उल्लेखनीय पुनरागमन करत वेटलिफ्टिंगमध्ये (65 किलो) रौप्यपदक जिंकलं. या स्पर्धेत भारतानं आतापर्यंत चार पदकं जिंकली आहेत.
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