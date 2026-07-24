ETV Bharat / sports

CWG 2026: रंगारंग उद्घाटन सोहळ्यानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात; पहिल्या दिवशी भारताचा विजयी श्रीगणेशा

स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा प्रारंभ एका भव्य उद्घाटन सोहळ्यानं झाला. भारतानं मैदानावरील पहिला दिवस दमदारपणे गाजवला.

CWG 2026
रंगारंग उद्घाटन सोहळ्यानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा प्रारंभ एका भव्य उद्घाटन सोहळ्यानं झाला. 74 देशांमधील सुमारे 3000 खेळाडूंनी पारंपरिक 'परेड ऑफ नेशन्स'मध्ये भाग घेतला. ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेती आणि दोन वेळची राष्ट्रकुल चॅम्पियन मीराबाई चानूनं भारतीय ध्वज घेऊन भारतीय दलाचं नेतृत्व केलं, तर टोकियो ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन भारताची पहिली अधिकृत समारंभिक बॅटन वाहक बनली. ग्लासगो 2026 ही पहिलीच आवृत्ती आहे, ज्यात ध्वजवाहक आणि बॅटन वाहक यांच्या भूमिका वेगळ्या करण्यात आल्या आहेत.

स्कॉटिश परंपरेत उद्घाटन सोहळा : उद्घाटन सोहळा पूर्णपणे स्कॉटिश संस्कृती आणि संगीताला समर्पित होता. ग्रॅमी-नामांकित गायिका-गीतकार केटी टन्स्टॉल आणि लोकप्रिय गायक टॉम वॉकर यांनी आपल्या मनमोहक सादरीकरणानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. याव्यतिरिक्त, नीना नेस्बिट, कॅलम बीटी, नॅथन इव्हान्स, सेंट पीएचएनएक्स आणि इलेक्ट्रो-सेल्टिक जोडी वाल्टोस यांसारख्या अनेक स्कॉटिश कलाकारांनी प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. 74 देशांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विशेष समारंभीय मशालींचं एकाच वेळी केलेलं प्रदर्शन हे या सोहळ्याचं मुख्य आकर्षण होतं.

लॉन बाऊल्समध्ये विजयासह भारताचं खातं उघडलं : भारतानं मैदानावरील पहिला दिवस दमदारपणे गाजवला. महिलांच्या दुहेरी लॉन बाऊल्स स्पर्धेत, रुपा राणी तिर्की आणि पिंकी या जोडीनं एका रोमांचक टाय-ब्रेकमध्ये माल्टाला पराभूत करुन भारताच्या खात्याचं खातं उघडलं. भारतीय जोडीनं पहिला सेट 7-1 नं जिंकला, परंतु माल्टानं दुसरा सेट 4-3 नं जिंकून सामना टाय-ब्रेकमध्ये नेला. भारतीय खेळाडूंनी निर्णायक क्षणी संयम दाखवला आणि विजय मिळवला.

पुतुल सोनोवालनं केली सर्वात मोठी उलथापालथ : पहिल्या दिवशी भारताची सर्वात मोठी कामगिरी पुरुषांच्या एकेरी लॉन बाऊल्स स्पर्धेत झाली. 43 वर्षीय पुतुल सोनोवालनं कॅनडाचा विद्यमान विश्वविजेता, तीन वेळा राष्ट्रकुल पदक विजेता आणि वर्ल्ड बाऊल्स हॉल ऑफ फेमचा सदस्य रायन बेस्टरला टाय-ब्रेकमध्ये पराभूत करुन एक मोठी उलथापालथ केली. आसामचा रहिवासी असलेल्या सोनोवालनं पहिला सेट 5-4 नं जिंकला, तर बेस्टरनं दुसरा सेट 7-3 नं जिंकला. त्यानंतर या भारतीय खेळाडूनं टाय-ब्रेकमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत एक संस्मरणीय विजय मिळवला. आशियाई चॅम्पियन सोनोवाल सध्या जागतिक क्रमवारीत 21व्या स्थानावर आहे आणि भारताच्या पदक विजेत्या खेळाडूंपैकी एक आहे.

स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी भारताला धक्का : मात्र, स्पर्धेच्या सुरुवातीपूर्वी भारताला दोन मोठे धक्के बसले. उत्तेजक द्रव्य विरोधी नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळं भारताचा वेटलिफ्टिंगमधील कोटा 12 वरुन 11 पर्यंत कमी करण्यात आला, ज्यामुळं दिलबाग सिंगला संघातून वगळावं लागलं. ज्युडोपटू अरुण कुमार देखील उत्तेजक चाचणीत अयशस्वी ठरल्यानं स्पर्धेतून बाहेर झाला. या दोन्ही घटनांमुळं भारताच्या पदक जिंकण्याच्या आशांना निश्चितच धक्का बसला आहे.

आता लक्ष पदकांवर : भारत 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत 125 सदस्यीय पथकासह सहभागी होत आहे. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी लॉन बाऊल्समधील दोन महत्त्वपूर्ण विजयांमुळं भारताला आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात मिळाली आहे. येत्या काही दिवसांत भारत वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कुस्ती, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस आणि इतर खेळांमध्ये आपल्या पदकांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.

हेही वाचा :

  1. आजपासून रंगणार राष्ट्रकुल खेळांचा थरार; पहिल्या दिवशी भारताचे सामने कधी होणार?
  2. विद्यार्थी आंदोलनावर भारतरत्न सचिनची प्रतिक्रिया; वडिलांची आठवण काढत म्हणाला...
  3. वैभवनं केला नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड; कोच बदलताच टीम इंडिया विजयी मार्गावर

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
COMMONWEALTH GAMES 2026 DAY 1
GLASGOW GAMES
राष्ट्रकुल खेळ
CWG 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.