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आजपासून रंगणार राष्ट्रकुल खेळांचा थरार; पहिल्या दिवशी भारताचे सामने कधी होणार?

2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांना आज (23 जुलै) स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं सुरुवात होईल. हा भव्य कार्यक्रम 23 जुलै ते 2 ऑगस्ट दरम्यान आयोजित केला जाईल.

Commonwealth Games 2026
आजपासून रंगणार राष्ट्रकुल खेळांचा थरार (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 10:09 AM IST

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ग्लासगो Commonwealth Games 2026 : 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांना आज (23 जुलै) स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं सुरुवात होईल. हा भव्य कार्यक्रम 23 जुलै ते 2 ऑगस्ट दरम्यान आयोजित केला जाईल. ही राष्ट्रकुल खेळांची 23वी आवृत्ती आहे. 74 देशांतील सुमारे 3,000 खेळाडू 10 खेळांमध्ये ऐकमेकांशी स्पर्धा करतील, ज्यात 215 सुवर्णपदकं जिंकण्याची संधी असेल. भारत 19 व्यांदा राष्ट्रकुल खेळांमध्ये सहभागी होत असून, 124 खेळाडू पदकांसाठी प्रयत्नशील असतील.

भारताच्या मोहिमेची सुरुवात कधी होणार : भारत आपल्या मोहिमेची सुरुवात पुरुष आणि महिलांच्या लॉनबॉल स्पर्धांनी करेल. 2022 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये अविस्मरणीय कामगिरी करत, पदकं जिंकून इतिहास रचल्यानंतर, भारतीय लॉनबॉल संघ स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं दाखल झाला आहे. हा संघ 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये पुन्हा एकदा जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंना आव्हान देण्यासाठी सज्ज आहे. भारतीय महिला लॉनबॉल संघानं बर्मिंगहॅम इथं झालेल्या 2022 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये इतिहास रचला होता.

लवली चौबे, पिंकी, नयनमोनी सैकिया आणि रुपा राणी तिर्की यांनी महिलांच्या फोर प्रकाराच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करुन एक ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकलं, जे लॉन बॉलमध्ये भारताचं पहिलं पदक आहे. याशिवाय, सुनील बहादूर, चंदन सिंग, नवनीत सिंग आणि दिनेश कुमार यांच्या पुरुषांच्या फोर संघानं रौप्यपदक पटकावलं. गेल्या वेळी पुरुषांच्या जोडी प्रकारातही भारत पदक जिंकण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता.

कुठं होणार उद्घाटन सोहळा : या खेळांचा उद्घाटन सोहळा ग्लासगो येथील प्रसिद्ध ठिकाण, 'द हायड्रो' इथं रात्री 11:30 वाजता सुरु होईल. या वेळी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत एकूण 10 खेळांचा समावेश असेल: ॲथलेटिक्स आणि पॅरा-ॲथलेटिक्स, जलतरण आणि पॅरा-जलतरण, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग आणि पॅरा-ट्रॅक सायकलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि पॅरा-वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ज्युडो, बॉल्स आणि पॅरा-बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल आणि 3x3 व्हीलचेअर बास्केटबॉल.

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या पहिल्या दिवसाचं भारताचं वेळापत्रक :

लॉन बॉल :

  • दुपारी 2:00 पासून : पुरुष एकेरी गट फेरी (पहिला दिवस)
  • दुपारी 2:00 पासून : महिला दुहेरी गट फेरी (पहिला दिवस)

लॉन बॉलमधील भारतीय खेळाडू :

  • पुतुल सोनोवाल (पुरुष एकेरी)
  • न्यानमोनी सैकिया (महिला एकेरी)
  • नवनीत सिंग (पुरुष दुहेरी)
  • दिनेश कुमार (पुरुष दुहेरी)
  • रुपा राणी तिर्की (महिला दुहेरी)
  • पिंकी सिंग (महिला दुहेरी)

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