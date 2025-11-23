ETV Bharat / sports

ऐन लग्नात स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका...! लग्न सोहळा पुढं ढकलला

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार तथा सांगलीची कन्या स्मृती मंधानाचा विवाह सोहळा आज पार पडत आहे. यादरम्यान तिच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला.

Smriti Mandhana Palash Muchhal Marriage
स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
सांगली Smriti Mandhana Palash Muchhal Marriage : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार तथा सांगलीची कन्या स्मृती मंधानाचा विवाह सोहळा आज पार पडत आहे. सांगलीमध्ये पार पडणाऱ्या या विवाह सोहळ्यासाठी मंधाना परिवाराकडून जय्यत तयारी करण्यात आली असून सांगलीच्या समडोळी रोडवरील मंधाना फार्म हाऊसवर स्मृती व पलाश यांचा विवाह सोहळा पार पडत आहे. मात्र यादरम्यान लग्नाच्या ठिकाणी स्मृती मंधानाच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला. यामुळं लग्नस्थळी एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं आहे.




लग्नाची तयारी सुरु असताना आला हर्ट अटॅक : वास्तविक सांगलीच्या समडोळी रोडवरील मंधाना फार्म हाऊसवर स्मृती व पलाश यांचा विवाह सोहळ्याची तयारी सुरु असताना स्मृती मंधानाचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यानंतर त्यांना तात्काळ सांगलीतल्या एका खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी करण्यात दाखल आलं. तसंच रुग्णालयामध्ये स्मृती मंधाना व कुटुंबीयही दाखल झाले आहेत. या घटनेमुळं लग्न स्थळाच्या ठिकाणावरुन येणाऱ्या पाहुण्यांना परत पाठवलं जात असून लग्न स्थळाच्या ठिकाणी डेकोरेशन काढण्याचंही काम सुरु असल्याचं सांगितलं जातंय. परिणामी आज होणार लग्न सोहळा पुढं ढकलण्यात आल्याचं मॅनेजर तोहीन मिश्रा यांनी माध्यमांना सांगितलं आहे.

डॉ. नमन शहा, उपचार करणारे डॉक्टर (ETV Bharat Reporter)

सध्या त्यांची प्रकृती अस्थिर असून एक ते दोन दिवसांसाठी त्यांना देखरेखेखाली ठेवावं लागणार असून पुढच्या तपासणीनंतर त्यांच्यावर कदाचित अंजॉग्रफी करावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण सध्याच्या घडीला त्यांची प्रकृती स्थिर असून शारीरिक ताण तणावामुळं हा उदयविकाराचा झटका आला. - डॉ. नमन शहा, उपचार करणारे डॉक्टर

आज सायंकाळचा होता मुहूर्त : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानाचा विवाह संगीत दिग्दर्शक पलाश मुच्छलसोबत आज होणार आहे. यांच्या लग्नासाठी आज सायंकाळी साडेचार वाजताचा मुहूर्त होताय मात्र आता ही घटना घडल्यानं लग्न होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे या लग्न सोहळ्यासाठी क्रीडा व विविध क्षेत्रातले दिग्गज आपली उपस्थिती लावणार होते.

विवाह सोहळ्याची जय्यत तयारी : गेल्या दोन दिवसांपासून स्मृती व पलाश यांच्या विवाह सोहळ्याची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. सांगली शहरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या समडोळी रोडवर मंधाना फार्म हाऊसवर हा विवाह सोहळा पार पडणार आहे. त्या निमित्तानं मंधाना कुटुंबाकडून विवाह सोहळ्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात आली असून याठिकाणी दोन दिवसांपासून वेगवेगळे समारंभ पार पडत आहेत. 20 नोव्हेंबर रोजी नवरदेव पलाश हा आपल्या कुटुंबासह सांगलीत दाखल झाला होता आणि शुक्रवारपासून मंधाना फार्म हाऊसवर वेगवेगळे विधी पार पडत आहेत. या विधीच्या निमित्तानं स्मृती मंधानाचे क्रिकेट मधील सहकारी आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघातील खेळाडू जेमीमा रॉड्रिंग्ज, शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकूर, यास्तिका भाटीया, स्नेह राणा, ऋचा घोष यांच्यासह अन्य खेळाडू देखील दाखल झाले आहेत. या सर्वांनी स्मृतीच्या हळद समारंभामध्ये संगीताच्या तालावर कार्यक्रमाचा आंनद लुटला. पलाश याची बहीण सुप्रसिद्ध गीतकार फलक मुच्छल ही देखील आपल्या भावाच्या लग्नासाठी उपस्थित आहे. तिने या हळद समारंभामध्ये संगीताच्या तालावर थिरकत भावाच्या लग्नाच्या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला.



