'सिने मॅजिकल ग्लो रन'ने रामोजी फिल्म सिटीत चार चाँद; 2 हजारांहून अधिक धावपटूंचा सहभाग
Published : March 15, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: : हैदराबादच्या मध्यभागी स्थित असलेली रामोजी फिल्म सिटी ही जणू एक आश्चर्याचा धक्काच आहे. रामोजी फिल्म सिटीत आल्यानंतर तुम्हाला जादूई दुनिया पाहायला मिळते. कल्पनेच्या मर्यादा ओलांडून फिल्म सिटीत प्रत्येकासाठी काही तरी वेगळं आणि खास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. दूरदर्शी रामोजी राव यांच्या संकल्पनेतून ही फिल्म सिटी उभारण्यात आलीय. रामोजी फिल्म सिटीनं जगातील सर्वात मोठी फिल्म सिटी म्हणून सिने इतिहासाच्या पानांमध्ये नाव कोरलंय. भारतातील याच रामोजी फिल्म सिटीत पहिल्यांदाच 'सिने मॅजिकल ग्लो रन 2026'चे आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये सुमारे 2500 उत्साही धावपटूंनी सहभाग नोंदवलाय.
शर्यतीमुळे उपस्थितांमध्ये प्रचंड उत्साहही निर्माण : या 'सिने मॅजिकल ग्लो रन'ने धावपटूंना एक नवाच अनुभव दिलाय. निऑन दिव्यांच्या लखलखाटात आणि उत्साहवर्धक डीजे संगीताच्या तालावर पार पडलेल्या या शर्यतीने तंदुरुस्तीचा संदेश देण्यासोबतच उपस्थितांमध्ये प्रचंड उत्साहही निर्माण केलाय. धावपटूंनी 3 किमी, 5 किमी आणि 10 किमी अशा विविध गटांमध्ये सहभाग घेतला. या भव्य सोहळ्याप्रसंगी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असलेल्या चित्रपट अभिनेत्री वरलक्ष्मी सरथकुमार आणि सन्माननीय अतिथी आणि क्रिकेटपटू डॉ. धृती केसरी यांच्यासह रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका (MD) विजयेश्वरी आणि ETV नेटवर्कचे संचालक पूर्णा सुजय यांनी पाहुण्यांच्या उपस्थितीत 10 किमी शर्यतीला हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. याप्रसंगी रामोजी फिल्म सिटीचे वरिष्ठ प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
ETV भारतच्या संचालिका बृहती आणि व्यंकट अक्षय यांच्या हस्ते प्रारंभ : 3 किमी शर्यतीचा प्रारंभ ETV भारतच्या संचालिका बृहती आणि कृष्णाया प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक व्यंकट अक्षय यांच्या हस्ते करण्यात आलाय. त्यानंतर सुजय, बृहती आणि व्यंकट अक्षय यांनी स्वतःही इतर धावपटूंसोबत या शर्यतीत सहभाग घेतला. 10 किमी पुरुषांच्या गटात लोकेश चौधरी, रोहित आणि सुनील कुमार यांनी विजय मिळवला; तर 10 किमी महिलांच्या गटात डी. कल्याणी, मनीषा आणि गद्दाम राजेश्वरी या पहिल्या तीन विजेत्या ठरल्या. त्याचप्रमाणे 5 किमी पुरुषांच्या गटात लव चौधरी, हेमराज आणि नव्वुला बाल यांनी बाजी मारली; तर महिलांच्या गटात प्राची पडियार, आरती भगत आणि अंजली यांनी रोख बक्षिसे पटकावली.
अनेकांना आयोजकांनी पदके देऊन सन्मानित केलं : 10 किमी शर्यतीतील विजेत्याला 25 हजार रुपये, उपविजेत्याला 20 हजार रुपये आणि द्वितीय उपविजेत्याला 15 हजार रुपयांचे रोख बक्षीस देऊन सन्मानित करण्यात आलंय. 5 किमी गटातील विजेत्याला 20 हजार रुपये, उपविजेत्याला 15 हजार रुपये आणि द्वितीय उपविजेत्याला 10 हजार रुपये बक्षीस मिळाले. 'सिने ग्लो रन'मध्ये सहभागी झालेल्या अनेकांना आयोजकांनी पदके देऊन सन्मानित केलंय. 10 किमी धावण्याच्या शर्यतीतील विजेत्यांना 'फिल्म सिटी'च्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) विजयेश्वरी यांच्यामार्फत धनादेश प्रदान करण्यात आलेत. डीजेचा उत्साहवर्धक आवाज आणि दिव्यांच्या लखलखाटासह धावपटूंना एका नव्याच अनुभवाची अनुभूती मिळाली. निऑन दिव्यांच्या रोषणाईत आयोजित करण्यात आलेली ही 'ग्लो रन' केवळ एक धावण्याची शर्यत नव्हती, तर तो एक वेगळा अनुभव होता, जो धावपटूंसाठी आयुष्यभर एक गोड आठवण म्हणून स्मरणात राहणार आहे, अशा भावनाही काही सहभागी झालेल्या धावपटूंनी बोलून दाखवल्या.
मॅरेथॉनच्या तुलनेत आपल्यामध्ये एक नवा उत्साह आणि चैतन्य संचारले : ही व्यावसायिक स्वरूपाची आणि वेळेचे काटेकोर मोजमाप असलेली शर्यत, फिटनेस आणि मनोरंजन यांचा सुरेख मेळ साधून आयोजित करण्यात आली होती, असे धावपटूंनी नमूद केलंय. रामोजी फिल्म सिटीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या शर्यतीने बाहेरच्या ठिकाणी होणाऱ्या मॅरेथॉनच्या तुलनेत आपल्यामध्ये एक नवा उत्साह आणि चैतन्य संचारले, असेही त्यांनी सांगितले. भारतातील अशा प्रकारच्या पहिल्याच 'सिने मॅजिकल ग्लो रन'च्या माध्यमातून रामोजी फिल्म सिटीने देशातील अशा क्रीडा स्पर्धांसाठी एक नवा आदर्श (बेंचमार्क) प्रस्थापित केलाय. हजारो धावपटूंचा सहभाग लाभलेल्या या शर्यतीमुळे संपूर्ण फिल्म सिटी परिसर गजबजून गेला होता. फिल्म सिटी प्रशासनाने भविष्यातही अशा प्रकारच्या शर्यतींचे आयोजन करावे, अशी विनंती धावपटूंनी केलीय.
Happy Birthday टेस्ट क्रिकेट...! 149 वर्षांचं झालं कसोटी क्रिकेट; कधी झाला होता पहिला सामना?
101 चौकार-षटकारांचा पाऊस, पिता-पुत्राच्या जोडीनं 40 षटकांतच ठोकल्या 500 पार धावा; मैदानावर दिसला अनोखा नजारा