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सिनसिनाटी ओपनमध्ये मोठी उलथापालथ, सबालेन्का-झ्वेरेव्ह स्पर्धेतून बाहेर; बेझेलेकसह 'हे' खेळाडू अंतिम 8 मध्ये

जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या आर्यना सबालेन्काला सिनसिनाटी ओपन महिला एकेरीमध्ये मोठा धक्का बसला.

Cincinnati Open
सिनसिनाटी ओपनमध्ये मोठी उलथापालथ (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 3:47 PM IST

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Cincinnati Open : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या आर्यना सबालेन्काला सिनसिनाटी ओपन महिला एकेरीमध्ये मोठा धक्का बसला. चेक प्रजासत्ताकच्या 20 वर्षीय सारा बेझेलेकनं शानदार कामगिरी करत सबालेन्काला 7-6 (7), 6-4 असं पराभूत करुन स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. अव्वल मानांकित खेळाडूविरुद्धचा हा बेझेलेकच्या कारकिर्दीतील पहिला मोठा विजय आणि तिची पहिली डब्ल्यूटीए 1000 उपांत्य फेरी होती.

बेझेलेकनं सबालेन्काला हरवलं : सबालेन्कानं सुरुवातीला 2-0 अशी आघाडी घेतली, पण बेझेलेकनं लवकरच पुनरागमन करत सर्व्हिस ब्रेक मिळवला. पहिला सेट अटीतटीचा झाला, ज्यामुळं सामना टायब्रेकमध्ये गेला. टायब्रेकमध्ये बेझेलेकनं 5-1 अशी आघाडी घेतली, पण सबालेन्कानं सलग चार गुण जिंकून 5-5 अशी बरोबरी साधली. मात्र, बेझेलेकनं आपला संयम राखला आणि तिसऱ्या सेट पॉइंटवर 9-7 असा टायब्रेक जिंकून पहिला सेट आपल्या नावावर केला. दुसऱ्या सेटमध्ये सबालेन्कानं 4-1 अशी आघाडी घेतली, पण बेझेलेकनं पुन्हा एकदा शानदार पुनरागमन केलं. तिनं 4-4 अशी बरोबरी साधली, त्यानंतर प्रतिस्पर्ध्याची सर्व्हिस ब्रेक करुन 5-4 अशी आघाडी घेतली आणि पुढच्याच गेममध्ये सामना जिंकला.

टियाफोनं ऑगर-अलियासिमला हरवलं : पुरुष एकेरीमध्ये, फ्रान्सिस टियाफोनं द्वितीय मानांकित फेलिक्स ऑगर-अलियासिमला सरळ सेट्समध्ये 6-3, 6-4 असं हरवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. टियाफोच्या कारकिर्दीत प्रथमच त्यानं एकाच हंगामात एकापेक्षा जास्त मास्टर्स 1000 स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे. टियाफोनं आपल्या प्रतिस्पर्ध्याच्या चुकांचा पुरेपूर फायदा घेतला. ऑगर-अलियासिमनं 37 विनाकारण चुका केल्या, तर टियाफोनं केवळ 16 चुका केल्या. त्याच्या पहिल्या सर्व्हिसचं यश केवळ 44 टक्के होतं, तरीही त्यानं बेसलाइनवरून सामन्यावर नियंत्रण ठेवलं. टियाफो 2024 नंतर प्रथमच सिनसिनाटी ओपनच्या अंतिम आठमध्ये पोहोचला आहे. उपांत्य फेरीतील स्थानासाठी त्याचा सामना 10 व्या मानांकित इटालियन खेळाडू लॉरेन्झो मुसेटीशी होईल. मुसेटीनं पोर्तुगीज पात्रता फेरीतील खेळाडू जेमी फारियाचा 75 मिनिटांत 7-5, 6-2 असा पराभव केला. गेल्या वर्षी रोममधील स्पर्धेनंतर मास्टर्स 1000 स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचण्याची ही त्याची पहिलीच वेळ आहे.

झ्वेरेव्हला हरवून टॉमी पॉलही अंतिम आठमध्ये : दुसऱ्या एका सामन्यात, अमेरिकन टॉमी पॉलनं अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला हरवून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करत एक मोठा धक्का दिला. पॉलच्या कारकिर्दीतील ही 50 वी टूर-स्तरीय उपांत्यपूर्व फेरी आहे. उपांत्य फेरीतील स्थानासाठी पॉलचा सामना आता फ्लाविओ कोबोलीशी होईल. सातव्या मानांकित कोबोलीनं राफेल झाडोरचा 4-6, 7-6 (3), 6-3 असा पराभव करुन उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

आर्थर फिल्स आणि टेलर फ्रिट्झ देखील उपांत्यपूर्व फेरीत : फ्रान्सच्या 21व्या मानांकित आर्थर फिल्सनं जागतिक क्रमवारीत आठव्या क्रमांकावर असलेल्या ॲलेक्स डी मिनॉरचा 6-3, 6-4 असा पराभव करुन उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. यासह, फिल्स एकाच हंगामात पाच मास्टर्स 1000 स्पर्धांच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारा दुसरा फ्रेंच खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी 2012 मध्ये जो-विल्फ्रेड त्सोंगाने हा पराक्रम केला होता. सहाव्या मानांकित अमेरिकन टेलर फ्रिट्झने क्रिस्टोफर ओ'कॉनेलचा 6-4, 6-3 असा पराभव केला. 1 तास 17 मिनिटं चाललेल्या सामन्यानंतर, फ्रिट्झ 2023 नंतर प्रथमच सिनसिनाटीमध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला. या शतकात सिनसिनाटी ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत किमान तीन वेळा पोहोचणारा फ्रिट्झ हा चौथा अमेरिकन खेळाडू ठरला आहे. त्याने यापूर्वी अँडी रॉडिकसोबत सहा वेळा, मार्डी फिशसोबत चार वेळा आणि जॉन इस्नरसोबत तीन वेळा हा पराक्रम साधला आहे.

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Conclusion:

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CINCINNATI OPEN
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