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चिन्मय सुतार 400*! रणजीच्या इतिहासात 78 वर्षांनी पाहायला मिळाला 'हा' क्षण

शतक नाही, द्विशतक नाही, त्रिशतक नाही, तर एका भारतीय खेळाडूनं रणजी ट्रॉफीमध्ये 400 धावांची खेळी केली आहे.

Chinmay Sutar
रणजीच्या इतिहासात 78 वर्षांनी पाहायला मिळाला 'हा' क्षण (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 3:58 PM IST

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नवी दिल्ली Chinmay Sutar : शतक नाही, द्विशतक नाही, त्रिशतक नाही, तर एका भारतीय खेळाडूनं रणजी ट्रॉफीमध्ये 400 धावांची खेळी केली आहे. मिझोरामचा फलंदाज चिन्मय सुतारनं नागालँडविरुद्धच्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात नाबाद 400 धावा केल्या. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 400 धावा करणारा चिन्मय सुतार हा जगातील 10वा आणि भारतातील केवळ दुसरा फलंदाज आहे. 78 वर्षांपूर्वी, भाऊसाहेब निंबाळकरांनी 1948 मध्ये काठियावाडविरुद्ध नाबाद 443 धावा करुन इतिहास रचला होता. आता, चिन्मयनं 400 धावांचा टप्पा गाठला आहे.

ब्रायन लाराची अद्भूत कामगिरी : ब्रायन लारानंतर, सॅम नॉर्थईस्टनं 2022 मध्ये 410 धावा केल्या होत्या. आता, चिन्मय सुतारनं प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 400 धावा करण्याचा पराक्रम केला आहे. ब्रायन लारानं 2004 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध नाबाद 400 धावा केल्या. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चतुर्शतक झळकावणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू आहे. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधील सर्वोच्च खेळीचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. लारानं 1994 मध्ये डरहॅमविरुद्ध नाबाद 501 धावा केल्या होत्या.

आतापर्यंत आठ फलंदाजांनी एका डावात केल्या 400 पेक्षा जास्त धावा :

  • नाबाद 501 धावांचा जागतिक विक्रम ब्रायन लाराच्या नावावर आहे.
  • हनीफ मोहम्मदनं 1959 मध्ये 499 धावा केल्या.
  • डॉन ब्रॅडमन यांनी 1930 मध्ये नाबाद 452 धावा केल्या.
  • भाऊसाहेब निंबाळकर यांनी 1948 मध्ये नाबाद 443 धावा केल्या.
  • बिल पॉन्सफोर्ड यांनी 1927 मध्ये 437 धावा केल्या.
  • बिल पॉन्सफोर्ड यांनी 1923 मध्येही 429 धावा केल्या होत्या.
  • आफताफ बलोच यांनी 1974 मध्ये 428 धावा केल्या.
  • आर्ची मॅकलारेन यांनी 1895 मध्ये 424 धावा केल्या.
  • सॅम नॉर्थईस्टनं 2022 मध्ये 410 धावा केल्या.
  • ग्रेम हिक यांनी 1988 मध्ये नाबाद 405 धावा केल्या.
  • ब्रायन लारानं 2004 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध नाबाद 400 धावा केल्या.
  • चिन्मय सुतारनं 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी नागालँडविरुद्ध 400 धावा केल्या.

चिन्मय सुतारचं करिअर कसं : चिन्मय सुतारनं आपल्या 400 धावांच्या मॅरेथॉन खेळीत 517 चेंडूंचा सामना केला आणि 326 चेंडूंवर एकही धाव न काढता खेळ केला. या खेळाडूनं आपल्या खेळीत 46 चौकार आणि सात षटकार ठोकले. सुतारच्या उत्कृष्ट फलंदाजीच्या जोरावर मिझोरामनं 154.1 षटकांत 581 धावांवर आपला डाव घोषित केला. चिन्मयच्या आधी, रणजी ट्रॉफीमध्ये 400 पेक्षा जास्त धावा करण्याचा पहिला आणि शेवटचा वैयक्तिक विक्रम भाऊसाहेब निंबाळकर यांच्या नावावर होता. त्यांनी 1948-49 च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात काठियावाडविरुद्ध महाराष्ट्राकडून खेळताना नाबाद 443 धावा केल्या होत्या.

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TAGGED:

2ND BATTER IN RANJI TROPHY
चिन्मय सुतार 400
रणजी ट्रॉफी सामन्यात नाबाद 400 धावा
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CHINMAY SUTAR 400 RUNS

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