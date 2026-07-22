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China Open : सिंधूचा दुसऱ्या फेरीत प्रवेश; आयुष शेट्टीनंही मिळवला विजय

दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधूनं जपान ओपनचं विजेतेपद पटकावल्यानंतर आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत चायना ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे.

China Open
सिंधूचा दुसऱ्या फेरीत प्रवेश (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 8:26 PM IST

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China Open : दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधूनं जपान ओपनचं विजेतेपद पटकावल्यानंतर आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत चायना ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. दरम्यान, युवा भारतीय बॅडमिंटनपटू आयुष शेट्टीनं इंडोनेशियाच्या जागतिक क्रमवारीत 11 व्या क्रमांकावर असलेल्या अल्वी फरहानला पराभूत करुन मोठा धक्का दिला आणि उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

सिंधूनं गेल्या वर्षी उन्नतीकडून झालेल्या पराभवाचा घेतला बदला : पहिल्या फेरीत, सिंधूनं भारताच्या 18 वर्षीय उन्नती हुडाला 56 मिनिटं चाललेल्या तीन गेमच्या सामन्यात 21-14, 9-21, 21-10 असं पराभूत केलं. सिंधूनं पहिला गेम सहज जिंकला, पण उन्नतीनं दुसऱ्या गेममध्ये शानदार पुनरागमन करत सामना बरोबरीत आणला. निर्णायक गेममध्ये, सिंधूनं आपल्या अनुभवाचा फायदा उचलला आणि एकतर्फी विजय मिळवला. या विजयासह, सिंधूनं गेल्या वर्षी याच स्पर्धेत उन्नतीकडून झालेल्या पराभवाचा बदला घेतला.

आता तिचा सामना चेन युफेईशी होईल : दुसऱ्या फेरीत सिंधूचा सामना चीनच्या चौथ्या मानांकित आणि माजी ऑलिम्पिक चॅम्पियन चेन युफेईशी होईल. विशेष म्हणजे, सिंधूनं गेल्या आठवड्यात जपान ओपनमध्ये चेन युफेईला पराभूत करुन आपला आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढवला होता.

आयुष शेट्टीनं केला मोठा उलटफेर : पुरुष एकेरीमध्ये, युवा भारतीय खेळाडू आयुष शेट्टीनं इंडोनेशियाच्या जागतिक क्रमवारीत 11 व्या क्रमांकावर असलेल्या आणि माजी विश्व ज्युनियर चॅम्पियन अल्वी फरहानला 21-17, 5-21, 21-17 असं पराभूत करुन अंतिम 16 मध्ये प्रवेश केला. आयुषनं उत्कृष्ट खेळ करत पहिला गेम जिंकला, पण फरहाननं दुसऱ्या गेमवर वर्चस्व गाजवत सामना बरोबरीत आणला. भारतीय खेळाडूनं संयम दाखवत निर्णायक गेम जिंकला. हा विजय आयुषसाठी विशेष होता, कारण 2023 च्या विश्व ज्युनियर चॅम्पियनशिपच्या उपांत्य फेरीत तो फरहानकडून पराभूत झाला होता.

  • दुहेरीत निराशा : मात्र, दुहेरी स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंची कामगिरी निराशाजनक होती. मिश्र दुहेरीमध्ये, रोहन कपूर आणि रुत्विका शिवानी गड्डे या जोडीला अव्वल मानांकित यान झे फेंग आणि हुआंग डोंग पिंग यांनी सरळ गेममध्ये पराभूत केलं.
  • ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्टो हे देखील चीनच्या शिन वा गुओ आणि फँग हुई चेन यांच्याकडून पराभूत होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडले.
  • पुरुष दुहेरीमध्ये, एम.आर. अर्जुन आणि हरिहरन अम्मासकरुणन यांना चौथ्या मानांकित वेई केंग लियांग आणि चांग वांग यांनी पराभूत केलं.
  • लक्ष्य सेन चर्चेत : स्पर्धेत पुढं भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन पहिल्या फेरीत जपानच्या युशी तनाकाविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल.

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PV SINDHU BEATS UNNATI HUDDA
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