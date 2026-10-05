China Open 2026: नोव्हाक जोकोविचनं मोडल राफेल नाडालचा मोठा विक्रम; झ्वेरेव्हला पराभूत करत सेमीफायनलमध्ये
नोव्हाक जोकोविचनं चायना ओपन 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत अलेक्झांडर झ्वेरेव्हविरुद्ध पुन्हा एकदा दमदार पुनरागमन करत विजय मिळवून अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं.
Published : October 5, 2026 at 10:53 AM IST
बीजिंग Novak Djokovic : नोव्हाक जोकोविचनं चायना ओपन 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत अलेक्झांडर झ्वेरेव्हविरुद्ध पुन्हा एकदा दमदार पुनरागमन केलं आणि 4-6, 6-4, 6-4 असा विजय मिळवून अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. या विजयासह, त्यानं एकाच स्पर्धेत सलग सर्वाधिक सामने अपराजित राहण्याचा राफेल नाडालचा प्रदीर्घ काळापासूनचा विक्रम मोडला.
जोकोविचनं चायना ओपनमध्ये जिंकले सलग 32 सामने : या विजयामुळं चायना ओपनमधील जोकोविचचा विक्रम 32-0 असा झाला आहे. तो ओपन युगातील असा पहिला पुरुष खेळाडू ठरला आहे, ज्यानं एकाच स्पर्धेत सलग 32 सामने जिंकले आहेत. यापूर्वी हा विक्रम राफेल नाडालच्या नावावर होता, ज्यानं रोलँड गॅरोसमध्ये सलग 31 सामने जिंकले होते आणि 2009 मध्ये चौथ्या फेरीत रॉबिन सोडरिंगविरुद्ध त्याला पहिला पराभव पत्करावा लागला होता. जोकोविचचं दीर्घ कालावधीनंतर बीजिंगमध्ये पुनरागमन पाहता ही कामगिरी अधिकच उल्लेखनीय आहे. 39 वर्षीय खेळाडू 2015 नंतर प्रथमच यावर्षी चायना ओपनमध्ये खेळत आहे, तेव्हा त्यानं या स्पर्धेत आपलं सहावं विजेतेपद पटकावलं होतं. त्यानं 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 आणि 2015 मध्ये विजेतेपद जिंकलं आहे.
DJOKOVIC DELIVERS - AGAIN 🙌🔥 The moment @DjokerNole defeated top seed Zverev to reach a SEVENTH Beijing semi-final! #ChinaOpen https://t.co/ittM22cQUm— Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2026
आता मेदवेदेवशी होईल सामना : मात्र, बीजिंगमध्ये जोकोविचचा अपराजित विक्रम धोक्यात आल्याचं दिसत होतं. अव्वल मानांकित जर्मन खेळाडू झ्वेरेव्हनं सामन्याची जोरदार सुरुवात केली आणि पहिल्या सेटच्या सुरुवातीलाच जोकोविचची सर्व्हिस ब्रेक करुन 6-4 नं विजय मिळवला. फॉर्मात असलेल्या झ्वेरेव्हविरुद्ध सर्बियन दिग्गजाला आपला लय पुन्हा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. नोव्हाक जोकोविचचा सामना आता उपांत्य फेरीत डॅनियल मेदवेदेवशी होईल. तिसऱ्या मानांकित रशियन खेळाडूनं रविवारी झालेल्या सलामीच्या सामन्यात फ्रान्सिस्को सेरुंडोलोला 7-6(4), 6-3 नं पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
There’s something about this place. https://t.co/6nTEmNYkiG— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 4, 2026
बार्टुनकोव्हानं सबालेन्काला हरवलं : जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेली आर्यना सबालेन्का रविवारी चायना ओपनच्या तिसऱ्या फेरीत चेक प्रजासत्ताकच्या निकोला बार्टुनकोव्हाकडून पराभूत झाली. जागतिक क्रमवारीत 34 व्या स्थानावर असलेल्या बार्टुनकोव्हानं चार वेळच्या ग्रँड स्लॅम विजेत्या सबालेन्काला सुमारे दीड तासात 6-4, 6-3 असं हरवलं. या विजयामुळं स्पर्धेच्या पहिल्याच आठवड्यात अव्वल दोन मानांकित खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर पडल्या. नुकतीच जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर आलेली एलेना रायबाकिना शनिवारीच चायना ओपनमधून बाहेर पडली होती.
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