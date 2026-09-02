China Masters Badminton: पराभवासह लक्ष्य सेन पहिल्या फेरीतच बाहेर; किदाम्बी श्रीकांत दुसऱ्या फेरीत
भारताचा स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन चायना मास्टर्स स्पर्धेतून बाहेर पडला, कारण तो पहिल्या फेरीत कॅनडाच्या व्हिक्टर लाईकडून पराभूत झाला.
Published : September 2, 2026 at 12:06 PM IST
नवी दिल्ली China Masters Badminton : भारताचा स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन चायना मास्टर्स स्पर्धेतून बाहेर पडला, कारण तो पहिल्या फेरीत कॅनडाच्या व्हिक्टर लाईकडून पराभूत झाला. दरम्यान, किदाम्बी श्रीकांतनं आपला सामना जिंकून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. 2021 च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमधील कांस्यपदक विजेता लक्ष्यनं अनेक चुका केल्या, ज्याचा फायदा जागतिक क्रमवारीत नवव्या क्रमांकावर असलेल्या व्हिक्टरनं घेतला. लक्ष्य हा सामना 14-21, 7-21 असा हरला. हा सामना अवघ्या 38 मिनिटांत संपला. व्हिक्टरनं गेल्या महिन्यात झालेल्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्यपदक जिंकलं होतं.
श्रीकांत आणि मिश्र दुहेरी जोडी पुढील फेरीत : 2021 च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमधील रौप्यपदक विजेता किदाम्बी श्रीकांतनं चायनीज तैपेईच्या ची यू जेनला 21-16, 21-15 असं हरवून पुरुष एकेरीच्या पुढील फेरीत प्रवेश केला. दरम्यान, भारताची मिश्र दुहेरी जोडी ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्टो यांनीही पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. भारतीय जोडीनं थायलंडच्या टोनाकोर्न सेहेंग आणि टोनिचा सेहेंग यांचा 21-8, 21-9 अशा सरळ गेममध्ये पराभव केला.
FIRST ROUND EXIT FOR LAKSHYA SEN!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 2, 2026
Lakshya lost to World No.9 & Reigning World Medalist Victor Lai 14-21, 7-21 at China Masters
💔😢 pic.twitter.com/mfp90pOXYp
लक्ष्य सेनसाठी आणखी एक निराशाजनक निकाल : गेले काही आठवडे लक्ष्य सेनसाठी कठीण गेले आहेत. मायदेशात झालेल्या जागतिक चॅम्पियनशिपच्या पहिल्याच फेरीत तो अनपेक्षितपणे बाहेर पडला. त्यानंतर बुधवारी कॅनडाच्या व्हिक्टर लाईकडून त्याला आणखी एका पराभवाला सामोरं जावं लागलं. लक्ष्यनं पहिल्या गेमची सुरुवात 4-0 च्या आघाडीनं केली, पण कॅनेडियन खेळाडूनं लवकरच सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं. व्हिक्टरनं लक्ष्यला गती मिळवण्याची कोणतीही संधी दिली नाही आणि सतत दबाव टाकत पहिला गेम सहज जिंकला.
बॅकहँड बाजूला वारंवार चुका : दुसऱ्या गेममध्येही लक्ष्यला आपल्या अडचणींवर मात करता आली नाही. व्हिक्टरच्या मजबूत बचावापुढं भारतीय खेळाडूचा संघर्ष सुरुच होता. दबाव वाढल्यानं लक्ष्यचा संयम सुटला आणि त्यानं कॅनेडियन खेळाडूच्या बॅकहँड बाजूला वारंवार चुका केल्या. कोर्ट बदलल्यानंतरही परिस्थितीत काही बदल झाला नाही. व्हिक्टरनं लक्ष्याच्या आक्रमक फटक्यांना सातत्यानं परतवून लावलं आणि त्याला चुका करण्यास भाग पाडलं. एका क्षणी लक्ष्य 4-11 नं मागे पडला आणि त्याला पुनरागमन करता आलं नाही. त्या कॅनेडियन खेळाडूनं फारसा त्रास न होता सामना संपवला.
इतर भारतीय खेळाडूंवर असेल नजर : इतर भारतीय खेळाडूंमध्ये स्टार पुरुष दुहेरी जोडी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी तसंच महिला एकेरीतील खेळाडू तन्वी शर्मा आणि देविका सिहाग यांचा समावेश आहे, जे बुधवारी नंतर आपले सामने खेळतील.
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