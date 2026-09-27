नातीच्या नेतृत्त्वात 70व्या वर्षी आजीचं पदार्पण! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम
चिलीच्या इव्हॉन विल्डोसोला यांनी क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. वयाच्या 70 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करुन त्यांनी हा ऐतिहासिक अध्याय लिहिला आहे.
Published : September 27, 2026 at 4:01 PM IST
चिली Debut at Age of 70 : चिलीच्या इव्हॉन विल्डोसोला यांनी क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. वयाच्या 70 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करुन त्यांनी हा ऐतिहासिक अध्याय लिहिला आहे. 2019 मध्ये पहिल्यांदा बॅट हातात घेणाऱ्या इव्हॉन विल्डोसोला यांनी या वर्षी एप्रिलमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. 70 वर्षीय इव्हॉन विल्डोसोला यांना कॅमिला ओयार्स यांच्या नेतृत्वाखाली चिलीच्या महिला क्रिकेट संघाकडून आपला पहिला सामना खेळण्याची संधी मिळाली. विशेष म्हणजे, इव्हॉन विल्डोसोला आणि कॅमिला ओयार्स या आजी आणि नात आहेत. थोडक्यात सांगायचं तर, एका 70 वर्षीय आजीनं आपल्या नातीच्या नेतृत्वाखाली टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं.
चिलीच्या महिला क्रिकेट संघापर्यंतचा प्रवास : इव्हॉन विल्डोसोला यांनी चिलीच्या महिला क्रिकेट संघापर्यंतच्या आपल्या प्रवासाचं वर्णन करताना सांगितलं, "माझ्या नातीसोबत खेळायला येणाऱ्या मित्रांसाठी स्वयंपाक करणं, हेच माझं काम होतं. माझी नात क्रिकेट खेळायची, त्यामुळं मी क्रिकेटबद्दल ऐकलं होतं. पण हळूहळू मला या खेळात रस निर्माण झाला." मुलगी लोरेटो आणि नात कॅमिला यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं. परिणामी, कुटुंबापासून सुरु झालेला हा प्रवास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला.
Ivonne Vildosola starting playing cricket with a plastic bat and tennis ball just seven years ago. Now, she is opening the batting for Chile, captained by her granddaughter ✨— Cricinfo (@cricinfo) September 26, 2026
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नातीच्या नेतृत्वाखाली आजीनं केला विश्वविक्रम : एप्रिल 2026 मध्ये, कोस्टा रिकाविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, 70 वर्षीय इव्हॉन विल्डोसोला यांनी केवळ आपली नात कॅमिलाच्या नेतृत्वाखाली पदार्पणच केलं नाही, तर तिच्यासोबत डावाची सुरुवातही केली. यामुळं एक विश्वविक्रम निर्माण झाला. वयाच्या 70 व्या वर्षी, त्या जगातील सर्वात वयस्कर सक्रिय क्रिकेटपटू बनल्या. इतकंच नाही, तर त्या कोणत्याही व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये खेळणाऱ्या दुसऱ्या सर्वात वयस्कर क्रिकेटपटू ठरल्या. त्यांच्या आधी राजा महाराज सिंग यांनी वयाच्या 72 व्या वर्षी, 1950-51 मध्ये प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये इतिहास रचणाऱ्या आजीची कामगिरी कशी? : इव्हॉन विल्डोसोला यांनी आपली नात कॅमिलासोबत चिलीसाठी डावाची सुरुवात केली. मात्र, त्यांचा डाव अवघ्या चार चेंडूंनंतर संपला. त्यांनी चार चेंडूंमध्ये एकही धाव काढली नाही आणि खाते न उघडताच ती बाद झाली. तर तिच्या नातीनं 23 चेंडूंमध्ये केवळ एक धाव काढली. 70 वर्षीय इव्हॉन विल्डोसोलाच्या कोस्टा रिकाविरुद्धच्या पदार्पणाच्या सामन्यात, चिलीनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 81 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, कोस्टा रिकानं 82 धावांचं लक्ष्य 6.5 षटकांत केवळ 2 गडी गमावून पूर्ण केलं. अशाप्रकारे, चिलीचा महिला क्रिकेट संघ 8 गडी राखून पराभूत झाला.
70 वर्षीय इव्हॉन विल्डोसोलाच्या आतापर्यंतच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झाल्यास, तिनं दोन सामने खेळले आहेत, दोन्ही कोस्टा रिकाविरुद्ध. मात्र, तिनं या दोन्ही सामन्यांमध्ये एकही धाव काढलेली नाही. या काळात इव्हॉन विल्डोसोलानं एकूण 5 चेंडूंचा सामना केला.
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