उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात घडणार भविष्यातील ऑलिंपियन्स! विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासनानं सुरु केलं खास शिबिर

छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगर पालिकेनं एक अनोखं शिबिर सुरु केलं आहे. ज्यात विद्यार्थ्यांना ऑलिंपिक खेळाचं प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यात घडणार भविष्यातील ऑलिंपियन्स! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 1, 2026 at 5:14 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर Sports Summer Camp : उन्हाळी सुट्ट्या लागल्या की अनेक ठिकाणी मुलांसाठी विशेष शिबिरांचं आयोजन केलं जातं आणि त्यासाठी भरमसाठ शुल्क देखील आकारलं जातं. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगर पालिकेनं एक अनोखं शिबिर सुरु केलं आहे. ज्यात विद्यार्थ्यांना ऑलिंपिक खेळाचं प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जवळपास सात ते आठ खेळांचा त्यात समावेश असून विद्यार्थ्यांची चिकाटी पाहून त्यांना खेळ निवडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. पुढं जाऊन त्याच खेळात प्राविण्य मिळवून देशाचं प्रतिनिधित्व करतील यासाठी हा प्रयत्न असल्याची माहिती मनपा क्रीडा प्रशिक्षक तसंच अर्जुन पुरस्कारप्राप्त खेळाडू सागर मगरे यांनी दिली. शहरात चार ठिकाणी हे शिबिर सुरु करण्यात आलं असून त्यात जवळपास दोनशे विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतल्याची माहिती मनपा उपायुक्त अंकुश पांढरे यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांची क्षमता ओळखण्यासाठी शिबिर : महानगर पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळावं त्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यांच्यात असणाऱ्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी उपक्रम राबवले जातात, मात्र त्यातही मर्यादा येतात. या गरीब मुलांमधील खेळाची क्षमता ओळखण्यासाठी विशेष पाऊल उचलली जात आहे. पहिल्यांदाच महानगर पालिकेच्या वतीनं उन्हाळी शिबिराचं आयोजन करुन त्यात ऑलिंपिक खेळाचं प्रशिक्षण आयोजित केलं आहे. त्यासाठी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खेळाडू सागर मगरे यांची विशेष नियुक्ती करुन विद्यार्थ्यांमधील क्षमता पुढं आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती मनपा उपायुक्त अंकुश पांढरे यांनी दिली. चांगले खेळाडू पुढं आले तर देशाचं नाव मोठं करण्यात मोलाचा वाटा असावा यासाठी असं प्रशिक्षण शिबिर महत्वाचं ठरेल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला.

शहरात चार ठिकाणी नियोजन : शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या तब्बल अकरा केंद्रातील लहानमोठ्या अशा महानगर पालिकेच्या जवळपास 50 शाळा असून त्यातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरांचं आयोजन केलं जात आहे. त्यात विभागीय क्रीडा संकुल, विद्यापीठातील साई केंद्र, गरवारे मैदान याठिकाणी ऑलिंपिक खेळांचं प्रशिक्षण दिलं जात आहे. या शिबिराला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून जवळपास 200 विद्यार्थ्यांनी त्यात नोंदणी केल्याची माहिती मनपा कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगळे यांनी दिली. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता असून फक्त संधीचा अभाव असल्यानं त्यांना पुढे जाता येत नाही, मात्र महानगरपालिका भारतीय खेल प्राधिकरण, साई केंद्राच्या मदतीनं चांगले खेळाडू पुढं आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगळे यांनी सांगितलं.

खेळाची माहिती असणं गरजेचं : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय खेळाडू चमकदार कामगिरी करुन देशाचं नाव पुढं नेत आहेत. मात्र आजही गोरगरीब विद्यार्थ्यांना ऑलिंपिक खेळ काय असतात, त्यात कोणते खेळ खेळले जातात त्याबाबत माहिती नाही. त्यांच्या पालकांना खेळाचं महत्व देखील कळत नाही. त्यामुळं खेळाची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे. आज अनेक खेळाडू पैशांअभावी मागे पडत आहेत, क्षमता असूनही आयुष्यात मागे पडल्याची भावना त्यांच्यामध्ये राहते. म्हणूनच या शिबिरांमधून देशाचं नेतृत्व करणारे खेळाडू निर्माण करण्याचा मानस असल्याची भावना मनपा प्रशिक्षक तथा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खेळाडू सागर मगरे यांनी व्यक्त केली. या शिबिरात त्यांना फेन्सिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, हँडबॉल, सॉफ्टबॉल, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग सारख्या खेळांचं प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या क्षमता ओळखून कोणत्या खेळात कोणते विद्यार्थी पुढं जाऊ शकतात याचा शोध घेणार असल्याचंही सागर मगरे म्हणाले.

विद्यार्थ्यांना मिळतोय आनंद : मनपाच्या या शिबिरांमध्ये जवळपास 200 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे. सकाळी आल्यावर सर्वात आधी व्यायाम आणि नंतर खेळाचं प्रशिक्षण मिळत असल्यानं शारीरिक क्षमता वाढत असून आनंद मिळत असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. जे खेळ फक्त ऐकून होतो किंवा टिव्ही मध्ये पहिले होते, ते खेळ प्रत्यक्षात खेळता येत आहेत. आपण देखील त्यात प्राविण्य मिळवू शकतो असा विश्वास आला असून पुढं आणखी चांगला सराव करुन पुढं जाण्याचा प्रयत्न करु असं महानगर पालिकेच्या शाळेत इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या प्रथमेश म्हस्केनं सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. 14 वर्षीय टेनिसपटूनं तिच्या जन्मापूर्वी प्रस्थापित झालेला सानिया मिर्झाचा विक्रम मोडला; केली दमदार कामगिरी
  2. पूर्णपणे फिट असूनही लुंगी एनगिडीला आजच्या सामन्यातून बसावं लागणार बाहेर; ICC नियम काय?
  3. धक्कादायक! बाथरुममध्ये महिला आंघोळ करताना काढले व्हिडिओ, 2 क्रिकेटपटूंना अटक; क्रिकेटविश्वात खळबळ

