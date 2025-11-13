ETV Bharat / sports

बॉम्बस्फोटानंतरही होणार वनडे मालिका; बोर्डानं आपल्याच खेळाडूंना धमकी देत सोडलं वाऱ्यावर?

श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे. मंगळवारी इस्लामाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर, श्रीलंकेच्या संघात भीतीचं वातावरण आहे.

PAK vs SL ODI Series
बोर्डानं आपल्याच खेळाडूंना धमकी देत सोडलं वाऱ्यावर? (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद PAK vs SL ODI Series : श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन्ही संघ तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहेत. मात्र, मंगळवारी (11 नोव्हेंबर) इस्लामाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर, श्रीलंकेच्या संघात भीतीचं वातावरण आहे आणि अनेक खेळाडूंनी सुरक्षेच्या कारणास्तव मायदेशी परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (पीसीबी) खेळाडूंच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि पाकिस्तान-श्रीलंका वनडे मालिकेतील पुढील दोन सामन्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले आहेत.

पाकिस्तान-श्रीलंका वनडे मालिकेच्या वेळापत्रकात बदल : पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सध्या सुरु असलेल्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 11 नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडी इथं खेळवण्यात आला होता आणि त्यात पाकिस्तानी संघानं 6 धावांनी विजय मिळवला होता. मालिकेतील उर्वरित दोन सामने मूळतः 13 आणि 15 नोव्हेंबर रोजी होणार होते, परंतु आता ते एका दिवसानं पुढं ढकलण्यात आले आहेत. दुसरा वनडे सामना आता 14 नोव्हेंबर रोजी आणि तिसरा 16 नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडी इथं खेळवला जाईल. दोन्ही सामने रावळपिंडीमध्ये खेळवले जातील.

नक्वी काय म्हणाले : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी वेळापत्रकात बदल झाल्याची पुष्टी केली आणि इस्लामाबाद बॉम्बस्फोटानंतरही श्रीलंकेच्या संघाचा दौरा सुरु ठेवल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाउंटवर लिहिलं की, क्रीडाभावना आणि एकतेचं एक उदाहरण उभं केलं जात आहे. नक्वी यांनी श्रीलंकेच्या निर्णयाचं कौतुक केले आणि तो दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि मैत्रीचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं.

श्रीलंका क्रिकेटचा धक्कादायक निर्णय : इस्लामाबादमधील आत्मघाती हल्ल्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या भयानक घटनेनंतर, श्रीलंकेच्या अनेक खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानच्या चालू दौऱ्यानंतर त्यांच्या देशात परतण्याची परवानगी देण्याची विनंती श्रीलंका क्रिकेटला केली. मात्र, श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) नं स्पष्ट केलं आहे की हा दौरा वेळापत्रकानुसार सुरु राहील. बोर्डानं सांगितलं की खेळाडूंची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि ते त्याची पूर्ण काळजी घेत आहेत. बोर्डानं म्हटलं आहे की ते कोणत्याही अडचणीशिवाय मालिका पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. वनडे मालिकेनंतर श्रीलंकेला तिरंगी मालिका देखील खेळायची आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान आणि झिम्बाब्वेचे संघ सहभागी होतील.

हेही वाचा :

  1. "भारताला भारतात हरवणं महाकठीण काम"; कसोटी मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी कर्णधाराची कबुली
  2. रोहित-विराटला BCCI ची वॉर्निंग; 'हे' काम न केल्यास टीम इंडियातून होणार पत्ता कट?
  3. IND vs SA Test: कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर कसा आहे टीम इंडियाचा रेकॉर्ड?

TAGGED:

PAK VS SL ODI SERIES
SL PLAYERS WANT TO RETURN HOME
SRI LANKA PLAYERS IN PAKISTAN
PAKISTAN VS SRI LANKA ODI SERIES
PAKISTAN VS SRI LANKA ODI SERIES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.