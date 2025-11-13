बॉम्बस्फोटानंतरही होणार वनडे मालिका; बोर्डानं आपल्याच खेळाडूंना धमकी देत सोडलं वाऱ्यावर?
श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे. मंगळवारी इस्लामाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर, श्रीलंकेच्या संघात भीतीचं वातावरण आहे.
Published : November 13, 2025 at 9:32 AM IST
इस्लामाबाद PAK vs SL ODI Series : श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन्ही संघ तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहेत. मात्र, मंगळवारी (11 नोव्हेंबर) इस्लामाबादमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर, श्रीलंकेच्या संघात भीतीचं वातावरण आहे आणि अनेक खेळाडूंनी सुरक्षेच्या कारणास्तव मायदेशी परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (पीसीबी) खेळाडूंच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे आणि पाकिस्तान-श्रीलंका वनडे मालिकेतील पुढील दोन सामन्यांच्या वेळापत्रकात बदल केले आहेत.
Just woke up to this disgusting news that Sri Lankan Cricket Board has forced their players to play cricket in Pakistan after meeting with Mohsin Naqvi.— Rajiv (@Rajiv1841) November 13, 2025
Shame is a small word for Sri Lankan Cricket & their government, making your players play on gunpoint in a country of… pic.twitter.com/xxaXkKEbTG
पाकिस्तान-श्रीलंका वनडे मालिकेच्या वेळापत्रकात बदल : पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सध्या सुरु असलेल्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 11 नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडी इथं खेळवण्यात आला होता आणि त्यात पाकिस्तानी संघानं 6 धावांनी विजय मिळवला होता. मालिकेतील उर्वरित दोन सामने मूळतः 13 आणि 15 नोव्हेंबर रोजी होणार होते, परंतु आता ते एका दिवसानं पुढं ढकलण्यात आले आहेत. दुसरा वनडे सामना आता 14 नोव्हेंबर रोजी आणि तिसरा 16 नोव्हेंबर रोजी रावळपिंडी इथं खेळवला जाईल. दोन्ही सामने रावळपिंडीमध्ये खेळवले जातील.
The second and third ODIs between Pakistan and Sri Lanka have each been postponed by a day to November 14 and 16 https://t.co/FModwQUc9l— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 12, 2025
नक्वी काय म्हणाले : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी वेळापत्रकात बदल झाल्याची पुष्टी केली आणि इस्लामाबाद बॉम्बस्फोटानंतरही श्रीलंकेच्या संघाचा दौरा सुरु ठेवल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाउंटवर लिहिलं की, क्रीडाभावना आणि एकतेचं एक उदाहरण उभं केलं जात आहे. नक्वी यांनी श्रीलंकेच्या निर्णयाचं कौतुक केले आणि तो दोन्ही देशांमधील विश्वास आणि मैत्रीचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं.
श्रीलंका क्रिकेटचा धक्कादायक निर्णय : इस्लामाबादमधील आत्मघाती हल्ल्यात 12 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. या भयानक घटनेनंतर, श्रीलंकेच्या अनेक खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानच्या चालू दौऱ्यानंतर त्यांच्या देशात परतण्याची परवानगी देण्याची विनंती श्रीलंका क्रिकेटला केली. मात्र, श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) नं स्पष्ट केलं आहे की हा दौरा वेळापत्रकानुसार सुरु राहील. बोर्डानं सांगितलं की खेळाडूंची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि ते त्याची पूर्ण काळजी घेत आहेत. बोर्डानं म्हटलं आहे की ते कोणत्याही अडचणीशिवाय मालिका पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. वनडे मालिकेनंतर श्रीलंकेला तिरंगी मालिका देखील खेळायची आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान आणि झिम्बाब्वेचे संघ सहभागी होतील.
