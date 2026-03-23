' दोन केसरी स्पर्धेच्या वादामुळे सामान्य घरातील पैलवान भरडला जातोय'- चंद्रहार पाटील

महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेच्या आयोजनावरून पुन्हा एकदा वाद उफाळला आहे. दोन स्पर्धेबाबतचा तोडगा काढवा, अन्यता 'महाराष्ट्र केसरी' गदा परत करणार, असा इशारा चंद्रहार पाटील यांनी दिला.

Chandrahar Patil
चंद्रहार पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : March 23, 2026 at 7:24 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 7:37 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या वतीनं पुण्यातील वाघोली येथे महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीर यांनी महाराष्ट्र केसरी किताब पटकावला आहे. या स्पर्धेनंतर कुस्ती स्पर्धेचं आयोजन करणाऱ्या संघटनेचा वाद पुन्हा एकदा सुरू झाला. कोणती स्पर्धा खरी, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशातच यावर डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांनी या सगळ्या वादात महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा राज्य सरकारनं भरवावी, अशी मागणी केली आहे.



डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील म्हणाले, सन २०२२ पासून दोन्ही महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचा वाद सुरू झाला आहे. तेव्हापासून मी आवाज उठवत आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्री यांना निवेदनदेखील दिलं होत. आत्ता तर अस कळतं की यंदाच्या वर्षी चार महाराष्ट्र केसरी होणार आहेत. पण, गेल्या ६० वर्षाची परंपरा आहे की, वर्षातून एकदाच महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होत असते. यावर्षी जर चार-चार महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होत असेल तर अनेक समस्या निर्माण होतील. यातून महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

चंद्रहार पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)



ते पुढे म्हणाले की,"आठ दिवसांपूर्वी राज्यातील हिंदकेसरी आणि महाराष्ट्र केसरी राहिलेले पैलवान यांच्यावतीनं आम्ही आझाद मैदान येथे एक दिवसाचा आंदोलन करत सरकारला निवेदन दिलं होतं. राज्यातील पैलवानांना दोन्ही संघटनेच्या वादामुळे अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे. या वादामध्ये सामान्य घरातील पैलवान हा भरडला जात आहे. या दोन महाराष्ट्र केसरीमुळे अनेक पैलवानांना सुविधा मिळत नाहीत. मागच्या वर्षी निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा न झाल्यानं आता मागच्या वर्षीची महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होत आहेत. याच वर्षी पुन्हा यंदाच्या वर्षीची महाराष्ट्र केसरी होणार असल्यानं एका वर्षात आठ-आठ महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा होणार आहे. यावर शासनानं तोडगा काढावा, नाहीतर शासनाच्या वतीनं महाराष्ट्र केसरीचा आयोजन करण्यात यावं. जर सरकारनं तोडगा काढला नाही तर जेवढे महाराष्ट्र केसरी तसेच हिंदकेसरी आहे, ते आपली गदा शासनाकडे परत करतील", असा इशारा यावेळी पाटील यांनी दिला.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्यजीत तांबे यांनी महाराष्ट्रात 2 वेगवेगळ्या केसरी स्पर्धा होत आहेत, याकडं सभागृहाचं लक्ष वेधलं. हे कुस्तीच्या दृष्टीने योग्य नसल्यानं यातही शासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली.

Last Updated : March 23, 2026 at 7:37 PM IST

