गोलकीपरशी टक्कर झाल्यानं स्ट्रायकरचा मृत्यू, फुटबॉल सामन्यातील घटना; पाहा व्हिडिओ
स्पॅनिश फुटबॉल जगतातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे.
Published : November 4, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई Collision With Goalkeeper : स्पॅनिश फुटबॉल जगतातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. स्पेनच्या दुसऱ्या डिव्हिजनमधील क्लब, सीडी टेनेरिफचा स्ट्रायकर, जीझस डी मिगेल याचं निधन झालं आहे. सोमवारी अँडोराविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान गोलकीपर जीझस ओव्होनोसोबत झालेल्या धडकेत हा 30 वर्षीय खेळाडू गंभीर जखमी झाला होता. मात्र यानंतर रुग्णालयात उपचार सुरु असताना त्याचं निधन झालं.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
मैदानावर गोलकीपरसोबत एक भीषण धडक : ही घटना सोमवारी एस्टाडिओ हेलिओडोरो रॉड्रिगेझ लोपेझ इथं टेनेरिफ आणि अँडोरा यांच्यात झालेल्या सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटांमध्ये घडली. डी मिगेल मिडफिल्डमध्ये चेंडू ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याची अँडोराचा गोलकीपर जीझस ओव्होनोसोबत धडक झाली. ही धडक इतकी जोरदार होती की डी मिगेल मैदानावर बेशुद्ध पडला आणि बराच वेळ निश्चल पडून राहिला. वैद्यकीय पथकानं मैदानावरच काही मिनिटं त्याच्यावर उपचार केले. त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवरुन रुग्णालयात नेण्यात आलं. यावेळी त्याला हृदयविकाराचा झटकाही आला होता, परंतु सीपीआर आणि वैद्यकीय मदतीनं त्याच्या हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरु झाले. या घटनेनंतर, पंचांनी अँडोराच्या गोलकीपरला थेट लाल कार्ड दाखवलं आणि सामना मध्यंतरीच थांबवण्यात आला.
आयसीयूमध्ये सुरु होते उपचार : गंभीर दुखापतींमुळं जीझस डी मिगेलला नुएस्ट्रा सेनोरा डी कॅन्डेलारियाच्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. सोमवारी, त्याची प्रकृती स्थिर पण गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं होते. मात्र मंगळवारी सकाळी त्याची स्थिती खालावली. त्यानंतर, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 8:00 वाजता या ३० वर्षीय फुटबॉलपटूनं अखेरचा श्वास घेतला.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
फुटबॉलमध्ये यापूर्वीही घडले असे अपघात : मैदानावरील धडकेमुळं प्राणघातक दुखापतींच्या घटना अत्यंत दुर्मिळ आहेत. मात्र गेल्या वर्षी स्पेनमध्ये अशीच एक घटना घडली होती. पाचव्या डिव्हिजनच्या सामन्यादरम्यान, 19 वर्षीय गोलकीपर राऊल रामिरेझला धडकेनंतर डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. मैदानावर आणि रुग्णवाहिकेत त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. दोन दिवसांनंतर त्याला ब्रेन डेड घोषित करण्यात आलं. 2001 मध्ये, सीएसकेए मॉस्कोकडून खेळणाऱ्या युक्रेनियन गोलकीपर सर्गेई पेरखुन यांचा, एका धडकेत डोक्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळं मृत्यू झाला.
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