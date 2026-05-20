फ्रेंच ओपननंतर कार्लोस अल्काराझची विम्बल्डनमधून माघार; सोशल मीडियावर पोस्ट करत सांगितलं कारण

दोन वेळा विम्बल्डन चॅम्पियन राहिलेल्या कार्लोस अल्काराझनं 19 मे रोजी सोशल मीडियाद्वारे एक मोठी घोषणा केली.

Published : May 20, 2026 at 12:11 PM IST

Carlos Alcaraz : दोन वेळा विम्बल्डन चॅम्पियन राहिलेल्या कार्लोस अल्काराझनं 19 मे रोजी सोशल मीडियाद्वारे एक मोठी घोषणा केली. या स्पॅनिश दिग्गजानं मनगटाच्या दुखापतीमुळं पुढील महिन्यात होणाऱ्या विम्बल्डन स्पर्धेतून माघार घेतल्याचं उघड केलं आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या बार्सिलोना ओपन स्पर्धेदरम्यान अल्काराझच्या उजव्या मनगटाला दुखापत झाली होती. या आठवड्याच्या शेवटी सुरु होणाऱ्या फ्रेंच ओपनमधूनही त्यानं आधीच माघार घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांत कार्लोसनं टेनिस विश्वात अनेक मोठे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.

अल्काराझनं सोशल मीडियावर काय लिहिलं? : अल्काराझनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिलं, "माझी प्रकृती सुधारत आहे आणि मला खूप बरं वाटत आहे, पण दुर्दैवानं, मी अजूनही खेळण्यासाठी तयार नाही." विम्बल्डन आणि लंडनच्या क्वीन्स क्लबमधील सराव स्पर्धेत सहभागी होऊ न शकल्याबद्दल बोलताना हा स्पॅनिश खेळाडू म्हणाला, "या दोन स्पर्धा माझ्यासाठी खूप खास आहेत आणि येत्या काळात मला त्यांची खूप आठवण येईल."

अल्काराझनं ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकून केली होती 2026 ची सुरुवात : अल्काराझनं ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकून 2026 ची सुरुवात केली आणि टेनिसमधील चारही प्रमुख विजेतेपदं जिंकणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. अल्काराझनं 2023 आणि 2024 मध्ये गवताच्या कोर्टवरील सलग दोन ग्रँड स्लॅम विजेतेपदं जिंकली. त्यानं दोन्ही अंतिम सामन्यांमध्ये नोव्हाक जोकोविचचा पराभव केला. गेल्या वर्षी, तो अंतिम सामन्यात यानिक सिनरकडून हरला.

कार्लोस अल्काराझनं जिंकले 7 ग्रँड स्लॅम : जगातील सर्वात यशस्वी टेनिसपटूंपैकी एक असलेल्या कार्लोस अल्काराझनं 7 ग्रँड स्लॅम जिंकले आहेत. त्यानं 2026 च्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकली. त्यापूर्वी, त्यानं 2024 आणि 2025 मध्ये फ्रेंच ओपन जिंकली होती. त्यानं 2023 आणि 2024 मध्ये विम्बल्डनही जिंकलं. त्याच वेळी, कार्लोस अल्काराझनं 2022 आणि 2025 मध्ये यूएस ओपनचं विजेतेपदही पटकावलं होतं.

