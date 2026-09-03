US Open 2026: कार्लोस अल्काराझ तिसऱ्या फेरीत दाखल; आता चिनी खेळाडूशी होणार सामना
गतविजेता कार्लोस अल्काराझनं पोर्तुगालच्या जेमी फारियाचा 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 असा पराभव करुन यूएस ओपनच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला.
Published : September 3, 2026 at 12:52 PM IST
न्यूयॉर्क US Open 2026 : गतविजेता कार्लोस अल्काराझनं पोर्तुगालच्या जेमी फारियाचा 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 असा पराभव करुन यूएस ओपनच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. एप्रिलमध्ये उजव्या मनगटाला झालेल्या दुखापतीनंतर आपली पहिली स्पर्धा खेळणाऱ्या अल्काराझला लय पकडण्यासाठी थोडा वेळ लागला, पण पहिला सेट गमावल्यानंतर त्यानं जोरदार पुनरागमन केलं. जागतिक क्रमवारीत 72 व्या क्रमांकावर असलेल्या फारियानं 3-3 अशा स्थितीत पहिला ब्रेक मिळवून दमदार सुरुवात केली आणि पहिला सेट 6-4 नं जिंकला.
𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 🕺🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) September 3, 2026
Carlos Alcaraz with an ice-cold arrow celebration after a winning moment! 🎯🙌
Watch #USOpen 2026 👉 LIVE on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/cht2O7zd0l
दुसऱ्या सेटमध्ये अल्काराझचं पुनरागमन : या स्पॅनिश खेळाडूनं दुसऱ्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन केलं, आपल्या पहिल्याच सर्व्हिस गेममध्ये ब्रेक पॉइंट वाचवला आणि सलग आठ गेम्स जिंकले. अल्काराझनं एका उत्कृष्ट फोरहँड पासनं फारियाची सर्व्हिस ब्रेक केली आणि अवघ्या 33 मिनिटांत दुसरा सेट 6-0 नं जिंकला. अल्काराझनं तिसऱ्या आणि चौथ्या सेटमध्येही आत्मविश्वासानं खेळत आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. त्यानं 2 तास 40 मिनिटांत विजय मिळवला आणि 2026 मधील ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमधील आपला 9-0 असा अपराजित विक्रम कायम ठेवला.
The defending champion marches ahead! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) September 3, 2026
Carlos Alcaraz bounced back in style, winning three consecutive sets against Jaime Faria to seal his spot in Round 3! 🔥
Watch #USOpen 2026 👉 LIVE on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/fr6AH5kPqy
23 वर्षीय अल्काराझ, रॉजर फेडररनंतर यूएस ओपन पुरुष एकेरीचं विजेतेपद यशस्वीपणे राखणारा पहिला खेळाडू बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. फेडररनं 2004 ते 2008 या काळात सलग पाच वेळा ही स्पर्धा जिंकली होती. दोन वेळा यूएस ओपन चॅम्पियन असलेल्या अल्काराझनं 2022 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये आपलं पहिलं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावलं होतं आणि तो 2025 मध्ये पुन्हा ही ट्रॉफी उंचावेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला, वयाच्या 22 व्या वर्षी, तो करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण करणारा सर्वात तरुण पुरुष खेळाडू ठरला. पुढील फेरीत अल्काराझचा सामना चीनच्या वू यिबिंगशी होईल, ज्यानं ऑस्ट्रेलियाच्या जेम्स डकवर्थला 7-5, 6-3, 6-1 नं पराभूत केलं. या दोघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये अल्काराझ आघाडीवर आहे, त्यांच्यात एकमेव सामना 2024 मध्ये शांघाय इथं झाला होता.
जेसिका पेगुला तिसऱ्या फेरीत : तिसऱ्या मानांकित जेसिका पेगुलानं यूएस ओपनमध्ये अमेरिकेच्या सोफिया केनिनला एकतर्फी पराभूत करुन महिला एकेरीच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. तिनं न्यूयॉर्कमध्ये सलग सातव्या वर्षी हा टप्पा गाठला आहे. हा त्यांचा सातवा सामना होता आणि पेगुलानं जबरदस्त फॉर्म दाखवत केवळ 56 मिनिटांत 6-3, 6-1 असा विजय मिळवला. पेगुलानं या मोसमात आपला एकूण रेकॉर्ड 47-12 आणि केनिनविरुद्ध 5-2 असा सुधारला आहे. केनिननं अनुभवी व्हीनस विल्यम्सला पराभूत करुन दुसरी फेरी गाठली होती.
2016 ते 2021 दरम्यान झालेल्या त्यांच्या पहिल्या चार सामन्यांपैकी सर्व सामने तीन सेटपर्यंत गेले होते, पण हा सामना सर्वात सोपा होता. तेव्हापासून, पेगुलानं सलग तीन सेट जिंकले आहेत, पण ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा तिनं आठपेक्षा कमी गेम्स गमावले. 2024 ची उपविजेती पेगुलाचा पुढील सामना 2021 च्या उपविजेत्या लेलाह फर्नांडिसशी होईल, जिनं 2026 मधील या आठवड्यापूर्वी एकही ग्रँड स्लॅम सामना जिंकला नव्हता. या कॅनेडियन खेळाडूनं मनांचाया सवांगकावला 6-4, 6-1 नं पराभूत करुन तिसऱ्यांदा यूएस ओपनच्या तिसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे.
हेही वाचा :
- China Masters: किदाम्बी श्रीकांतचा जागतिक क्रमवारीत नवव्या क्रमांकावर असलेल्या व्हिक्टरविरुद्ध विजय; उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश
- W,W,W,W,W,W,W... 5 धावांच्या बदल्यात घेतल्या 7 विकेट; कर्णधारानं केली आशिया चषकाच्या इतिहासातील सर्वोत्तम गोलंदाजी
- US Open Day 3: झ्वेरेव्हचा निसटता विजय! 40 वर्षीय मॉनफिल्सही चमकला; गॉफ-आंद्रीवा आणि एला पुढच्या फेरीत