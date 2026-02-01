कार्लोस अल्काराझनं जिंकली ऑस्ट्रेलियन ओपन; 88 वर्षे जुना विक्रम मोडीत
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 चा अंतिम सामना नोवाक जोकोविच आणि कार्लोस अल्काराझ यांच्यात झाला. या सामन्यात अल्काराझनx सहज विजय मिळवला.
Published : February 1, 2026 at 7:20 PM IST
Australian Open 2026 : टेनिसच्या जगात इतिहास घडवत तरुण स्पॅनिश स्टार कार्लोस अल्काराझनं वयाच्या 22व्या वर्षी करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण केले आहे. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 च्या अंतिम फेरीत, अल्काराझनं सर्बियन दिग्गज नोवाक जोकोविचला एका रोमांचक सामन्यात हरवून त्याचं पहिलं ऑस्ट्रेलियन ओपन जेतेपद जिंकलं. यासह, अल्काराझनं त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा टप्पा देखील पूर्ण केला जो त्याच्या ट्रॉफी कॅबिनेटमध्ये अद्याप नव्हता. यासह, अल्काराझनं 88 वर्षांनंतर डॉन बजचा विक्रम मोडला.
VAMOS! pic.twitter.com/lZRKXUzGx2— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
सर्बियाच्या जोकोविचचा केला पराभव : कार्लोस अल्काराझनं अंतिम फेरीत सर्बियन नोवाक जोकोविचचा 2-6, 6-2, 6-3, 6-4 असा पराभव करुन त्याचं सातवे ग्रँड स्लॅम जेतेपद आणि पहिलं ऑस्ट्रेलियन ओपन जिंकलं. यासह, तो 22 वर्षे आणि 272 दिवसांच्या वयात करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण करणारा इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडू बनला.
CARL1TOS ☝️— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
Carlos Alcaraz claims his FIRST Australian Open title 🏆 pic.twitter.com/Irp0Ji3zXr
कार्लोस अल्काराझनं करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण केले : कार्लोस अल्काराझनं यापूर्वी विम्बल्डन (2023, 2024), फ्रेंच ओपन (2024, 2025), यूएस ओपन (2022) आणि ऑस्ट्रेलियन ओपन (2026) जिंकले होते. या विजयासह अल्काराझनं करिअर ग्रँड स्लॅम पूर्ण केले आहे. कार्लोस अल्काराझ हा करिअर ग्रँड स्लॅम मिळवणारा सर्वात तरुण पुरुष खेळाडू आहे. अल्काराझनं डॉन बजचा 88 वर्षांचा जुना विक्रम मोडला, ज्यानं 22 वर्षे 363 दिवसांच्या वयात करिअर स्लॅम मिळवला होता. अल्काराझनं 22 वर्षे 272 दिवसांच्या वयात ही कामगिरी केली.
What stood out at the Australian Open was Carlos Alcaraz’s patience. In the longer rallies, he stayed composed, kept his opponent under pressure, and chose his moments smartly. And the way he covered the court, so quick and precise, was a joy to watch! Congratulations… pic.twitter.com/c2MBeBNjC6— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 1, 2026
कार्लोस अल्काराझच्या आधी या खेळाडूंनी करिअर स्लॅम पूर्ण केले : कार्लोस अल्काराझ, डॉन बज, रॉड लेव्हर, रॉय एमर्सन, आंद्रे अगासी, रॉजर फेडरर, राफेल नदाल आणि नोवाक जोकोविच यांनी करिअर स्लॅम पूर्ण करण्यापूर्वी. जेव्हा एखादा खेळाडू त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्व चार प्रमुख स्पर्धा जिंकतो तेव्हा त्याला करिअर स्लॅम म्हणतात. या चार प्रमुख स्पर्धा म्हणजे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन आणि यूएस ओपन.
किती मिळणार बक्षीस रक्कम : ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 चं विजेतेपद जिंकल्यानंतर, कार्लोस अल्काराझला 4.15 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे 38 कोटी 5 लाख रुपये) इतकी मोठी बक्षीस रक्कम मिळाली. महिला एकेरीचं विजेतेपद जिंकून अंतिम फेरीत आर्यना सबालेंकाचा पराभव करणाऱ्या एलेना रायबाकिना हिलाही हीच रक्कम देण्यात आली. उपविजेत्या नोवाक जोकोविचला 2.15 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे 19 कोटी 71 लाख रुपये) इतकी बक्षीस रक्कम मिळाली.
