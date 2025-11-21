IND vs SA दुसऱ्या कसोटीपूर्वी कर्णधार गिलला संघातून वगळलं; कोण होणार नवा कॅप्टन?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी इथं होणार आहे. त्याच्या एक दिवस आधी कर्णधार शुभमन गिलला संघातून वगळण्यात आलं आहे.
Published : November 21, 2025 at 12:57 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 1:28 PM IST
गुवाहाटी Shubman Gill has Been Released : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना 22 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. त्याआधी, एक नवीन अपडेट समोर आलं आहे. बऱ्याच काळापासून जे अपेक्षित होतं ते अखेर घडलं. टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर पडला आहे. गिलच्या अनुपस्थितीनंतर ऋषभ पंत गुवाहाटी कसोटीत कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल.
शुभमन गिल पहिल्या कसोटीत जखमी : टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीदरम्यान जखमी झाला होता. त्याच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळं तो दुसऱ्या डावात फलंदाजी करु शकला नाही. गिल दुसरी कसोटी खेळू शकणार नाही असा अंदाज आधीच लावला जात होता. आता बीसीसीआयच्या अधिकृत अपडेटनं याची पुष्टी झाली आहे. गुरुवारी इतर भारतीय खेळाडू सरावासाठी मैदानात उतरले असताना, गिलनं सराव केला नाही असे कळले. तेव्हाच गिलचा सहभाग आता जवळजवळ अशक्य असल्याचं स्पष्ट झालं.
🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.— BCCI (@BCCI) November 21, 2025
Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.
Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank…
गिलला संघातूनही वगळलं : शुभमन गिल केवळ दुसरी कसोटी खेळू शकणार नाही, तर त्याला संघातूनही वगळण्यात आलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटीच्या एक दिवस आधी शुभमन गिल आता खेळणार नाही हे निश्चित झालं होतं, म्हणून त्याला निघून जाण्यास सांगण्यात आलं. तो आता डॉक्टरांचा सल्ला घेईल आणि शक्य तितक्या लवकर उपचार घेईल. ऋषभ पंत पहिल्यांदाच कसोटी क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाचं नेतृत्व करेल, यापूर्वी पाच टी-20 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं आहे.
वनडे मालिकेबाबतही होणार निर्णय : दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडे मालिका कसोटीनंतर खेळवली जाईल याबद्दलही तणाव आहे. सध्या गिल केवळ कसोटीतच नव्हे तर वनडे सामन्यांमध्येही टीम इंडियाचं नेतृत्व करत आहे. जर गिल बरा झाला नाही तर बीसीसीआयला तिथंही नवीन कर्णधाराची घोषणा करावी लागेल. या बाबींबाबत बीसीसीआय काय निर्णय घेतं हे पाहणं बाकी आहे. आता शुभमन गिलच्या पुनरागमनाचा प्रश्न आहे.
हेही वाचा :