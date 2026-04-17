2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत मॅच-फिक्सिंग? आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकानं चौकशी सुरु केल्यानं खळबळ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 12:35 PM IST

नवी दिल्ली ICC World Cup : टी-20 विश्वचषक 2026 चं आयोजन भारत आणि श्रीलंका यांनी केलं होतं. भारतानं अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावलं. स्पर्धा संपून महिना उलटला आहे, पण आता स्पर्धेसंदर्भात एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (ACU) मॅच-फिक्सिंगच्या संशयावरून टी-20 विश्वचषक 2026 च्या एका सामन्याची चौकशी सुरु केली आहे.

कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या सामन्यात फिक्सिंगचा संशय : टी-20 विश्वचषक 2026 चा 31वा सामना कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात फिक्सिंगचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या सामन्यात कॅनेडियन कर्णधार दिलप्रीत बाजवानं टाकलेलं एक षटक संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. याशिवाय, क्रिकेट कॅनडामधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी केली जात आहे. कॅनडाच्या सरकारी वाहिनी, सीबीसीनं एक माहितीपट प्रदर्शित केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या माहितीपटात असा आरोप करण्यात आला आहे की, कॅनेडियन क्रिकेटनं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवर आयसीसीच्या नियमांचं उल्लंघन केलं आहे.

आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकानं सुरु केली चौकशी : ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकानं (ACU) कॅनेडियन क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरु केली आहे. त्यांचं लक्ष विशेषतः न्यूझीलंडच्या डावातील पाचव्या षटकावर आहे. ते षटक दिलप्रीत बाजवानं टाकलं होतं, ज्यात त्यानं एक नो-बॉल आणि लेग साईडला एक वाईड चेंडू टाकला आणि एकूण 15 धावा दिल्या. दिलप्रीतच्या आधी, कॅनेडियन वेगवान गोलंदाज जसकरण सिंग आणि डिलन हेलायगर यांनीही महागडी षटकं टाकली होती. दरम्यान, फिरकी गोलंदाज साद बिन जफरनं तिसरं षटक निर्धाव टाकलं.

माहितीपट पाहिल्यानंतर चौकशी सुरु : अलीकडेच, कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (CBC) 'फिफ्थ इस्टेट' या शोधपर कार्यक्रमानं 'भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि क्रिकेट' नावाचा 43 मिनिटांचा माहितीपट तयार केला. क्रिकेट कॅनडा बोर्डातील अंतर्गत बाबी, खेळाडूंच्या निवडीतील दबावाचे आरोप आणि सामन्यांशी संबंधित संशयास्पद घडामोडी यांची तपासणी करणाऱ्या एका माहितीपटाच्या प्रसारानंतर ही चौकशी सुरु करण्यात आली. दुसरी चौकशी एका जुन्या टेलिफोन रेकॉर्डिंगशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये तत्कालीन प्रशिक्षक खुर्रम चोहन यांनी दावा केला होता की, क्रिकेट कॅनडा बोर्डाच्या वरिष्ठ सदस्यांनी संघात विशिष्ट खेळाडूंचा समावेश करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला होता.

हेही वाचा :

  1. IPL मध्ये आज GT vs KKR मॅच; कोलकाताला हंगामातील पहिला विजय मिळणार?
  2. हार्दिक पांड्याची कर्णधारपदावरुन हकालपट्टी होणार? सलग चार पराभवानंतर प्रश्न उपस्थित
  3. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा ऐतिहासिक निर्णय! खेळाडूंसाठी सुरु करणार करार प्रणाली; असं करणारी देशातील पहिलीच राज्य संघटना

