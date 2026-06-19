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FIFA मध्ये कॅनडाचा कहर! जोनाथनच्या हॅटट्रिकच्या बळावर मिळवला इतिहासातील पहिलाच विजय

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये, कॅनडानं कतारचा 6-0 असा धुव्वा उडवत आपल्या फुटबॉल इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय विजय नोंदवला.

FIFA World Cup 2026
जोनाथनच्या हॅटट्रिकच्या बळावर मिळवला इतिहासातील पहिलाच विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 9:20 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये, कॅनडानं कतारचा 6-0 असा धुव्वा उडवत आपल्या फुटबॉल इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय विजय नोंदवला. या विजयामुळं कॅनडानं आपला पहिला विश्वचषक विजय निश्चित केला आणि नॉकआऊट फेरी गाठण्याची आपली शक्यता लक्षणीयरीत्या बळकट केली. या सामन्याचा स्टार स्ट्रायकर जोनाथन डेव्हिड होता, ज्यानं एक शानदार हॅटट्रिक केली.

यंदाच्या विश्वचषकात हॅटट्रिक करणारा दुसरा खेळाडू : यंदाच्या विश्वचषकात हॅटट्रिक करणारा डेव्हिड हा दुसरा खेळाडू ठरला. यापूर्वी, अर्जेंटिनाचा स्टार खेळाडू लिओनेल मेस्सीनं हा पराक्रम केला होता. कॅनडानं सुरुवातीपासूनच कतारवर दबाव टाकला. साईल लॅरिननं 16 व्या मिनिटाला गोल करुन संघाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर डेव्हिडनं 29व्या मिनिटाला आणि पहिल्या हाफच्या इंज्युरी टाइममध्ये गोल करुन 3-0 अशी आघाडी घेतली.

कॅनडाचे पंतप्रधान मैदानात उपस्थित : 33व्या मिनिटाला होमन अहमदला रेड कार्ड दाखवण्यात आल्यानं कतारच्या अडचणी आणखी वाढल्या. दुसऱ्या हाफमध्ये असीम मदिबूलाही रेड कार्ड मिळाल्यानं कतारला नऊ खेळाडूंसह खेळावं लागलं. नॅथन सलिबानं 64व्या मिनिटाला चौथा गोल केला, तर मोहम्मद मानाईच्या आत्मघाती गोलमुळं कॅनडाची आघाडी 5-0 अशी वाढली. डेव्हिडनं अतिरिक्त वेळेत आपला तिसरा गोल करुन हॅटट्रिक पूर्ण केली. हा विजय यासाठीही विशेष होता कारण कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी स्टेडियमवर उपस्थित होते आणि त्यांनी फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांच्यासोबत सामना पाहिला.

जोनाथन डेव्हिडचा विशेष विक्रम : जोनाथन डेव्हिड 2026 च्या विश्वचषकात हॅटट्रिक करणारा दुसरा खेळाडू ठरला. ही कामगिरी कॅनडासाठी ऐतिहासिक आहे, कारण यापूर्वी कोणत्याही कॅनेडियन खेळाडूनं विश्वचषकात हॅटट्रिक केली नव्हती. शिवाय, कॅनडाचा 6-0 असा विजय हा त्यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विश्वचषक विजय ठरला. या विजयामुळं संघ नॉकआऊट फेरीच्या जवळ पोहोचला.

1966 नंतर पहिला खेळाडू : जोनाथन डेव्हिडची हॅटट्रिक ही केवळ कॅनडाच्या पहिल्या विश्वचषक विजयाची कहाणी नव्हती, तर एक ऐतिहासिक विक्रमही होता. 1966 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात इंग्लंडच्या जेफ हर्स्ट यांच्यानंतर, डेव्हिड हा आपल्या मायदेशात आयोजित विश्वचषक स्पर्धेत हॅटट्रिक करणारा पहिला फुटबॉलपटू ठरला.

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JONATHAN DAVID SCOERED HATTRICK
FIFA 2026
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