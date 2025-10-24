ETV Bharat / sports

पहिल्याच वनडे मालिकेत कर्णधार गिलच्या माथी लागणार कलंक? 93 वर्षाच्या इतिहासात कधीही पाहिला नाही असा दिवस

भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिल त्याच्या वनडे कर्णधारपदाच्या पदार्पणात, अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथं त्याला यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या कलंकाला सामोरं जावं लागू शकतं.

सिडनी IND vs AUS 3rd ODI Match : भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिल त्याच्या वनडे कर्णधारपदाच्या पदार्पणात, अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे जिथं त्याला यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या कलंकाला सामोरं जावं लागू शकतं. टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिले दोन सामने आधीच गमावले आहेत आणि तिसरा सामना गमावला तर हे कधीही विसरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत कॅप्टन गिल आणि संघ व्यवस्थापन हे टाळण्यासाठी काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

टीम इंडियाला तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून कधीही मिळाला नाही व्हाईटवॉश : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वनडे सामना 1980 मध्ये खेळला गेला होता, मात्र तो बहु-राष्ट्रीय स्पर्धा होता. दोन्ही संघांमधील पहिली द्विपक्षीय मालिका 1984 मध्ये खेळली गेली होती. ही पाच सामन्यांची मालिका होती, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियानं तीन सामने जिंकले आणि दोन सामने पावसामुळं रद्द झाले. याचा अर्थ ऑस्ट्रेलियानं तीन सामने जिंकले. तेव्हापासून, दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध मालिका खेळत आहेत, परंतु ऑस्ट्रेलियानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत कधीही भारताला पूर्णपणे व्हाईटवॉश केलेलं नाही.

पराभूत संघ नेहमीच किमान एक सामना जिंकतो : 2019 पासून, दोन्ही देश जवळजवळ दरवर्षी तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळत आहेत. मालिका कोणी जिंकली तरी, दुसऱ्या संघानं नेहमीच किमान एक सामना जिंकला आहे. यावेळी तिसरा सामना जिंकून टीम इंडिया ही दुर्घटना टाळू शकते का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. शुभमन गिल आणि त्याच्या कंपनीकडे अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा विजय रोखण्याची योजना आहे का? भारतीय संघ सध्या तरुण आणि अनुभवी खेळाडूंचं मिश्रण मैदानात उतरवत आहे. कसोटी सामन्यांनंतर शुभमन गिल आता वनडे सामन्यांमध्येही संघाचं नेतृत्व करत आहे, परंतु त्यानं अपेक्षेनुसार चांगली कामगिरी केलेली नाही.

कर्णधार गिलनं तिन्ही स्वरुपात कर्णधार म्हणून आपला पहिला सामना गमावला : शुभमन गिलचं एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्यानं तिन्ही स्वरुपात कर्णधार म्हणून आपला पहिला सामना गमावला आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याचं कर्णधारपदाचं पदार्पण झिम्बाब्वेविरुद्ध होतं, तिथं तो कमकुवत मानल्या जाणाऱ्या संघानं पराभूत झाला होता. गिलनं कसोटी कर्णधारपद स्वीकारल्यानंतर, इंग्लंडनं संघाला पराभूत केलं आणि आता त्यांना वनडे सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियानं पराभूत केलं. शिवाय, त्यांनी सलग दोन वनडे सामने गमावले.

