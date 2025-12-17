IPL 2026 लिलावात ₹25.20 कोटी रुपयांना विकला गेलेला खेळाडू काही तासांत शून्यावर आउट; फ्रँचायझीचं टेंशन वाढलं
आयपीएल 2026 मध्ये, कोलकाता नाईट रायडर्सनं कॅमेरॉन ग्रीनला ₹25.20 कोटी रुपयांना खरेदी केलं, परंतु आता केकेआरची चिंता वाढली आहे.
Published : December 17, 2025 at 11:11 AM IST
अॅडलेड Cameron Green Failed : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात यांच्यातील सुरु असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाचा स्टार खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीननं कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ची चिंता वाढवली आहे. मंगळवारी, आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावात, केकेआरनं ₹25.20 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावून ग्रीनला त्यांच्या संघात समाविष्ट केलं. मात्र अॅडलेडमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात, ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. लाबुशेन बाद झाल्यानंतर ग्रीन मैदानावर आला, परंतु फक्त दोन चेंडूंचा सामना केल्यानंतर तो शून्यावर बाद झाला. इंग्लंडच्या जोफ्रा आर्चरनं दुसऱ्याच चेंडूवर त्याला पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं.
💰 INR 25.20 Crore 🤯🤯— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The third most expensive player in the history of #TATAIPL auction! 🔨
Cameron Green will play for @KKRiders 💜#TATAIPLAuction pic.twitter.com/c0ErBPWHju
केकेआरनं ₹25.20 कोटींत घेतलं संघात : 25 वर्षीय ग्रीनसाठी केकेआर आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात जोरदार बोली लढाई झाली, चेन्नईनं 25 कोटी इतकी बोली लावली. मात्र लिलावात ₹64.3 कोटी बजेट असलेल्या केकेआरनं ग्रीनला विकत घेतलं आणि आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या परदेशी खेळाडूचा विक्रम प्रस्थापित केला. ग्रीनसाठी केकेआरची बोली 2024 च्या हंगामापूर्वी कोलकाता नाईट रायडर्सनं त्याचा सहकारी मिशेल स्टार्कसाठी ₹24.75 कोटींमध्ये ठेवलेल्या मागील विक्रमापेक्षा थोडी जास्त होती.
Cameron Green gone for 2 ball Duck after the Lunch, Archer on fire 🔥 pic.twitter.com/QaixCrhbHp— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) December 17, 2025
केकेआरची चिंता वाढली : सर्वाधिक महागडा खेळाडू ठरल्यानंतर खेळलेल्या पहिल्याच सामन्यात तो शुन्यावर आउट झाला. यामुळं केकेआरची चिंता वाढली आहे. सर्वांचं लक्ष आता ग्रीनवर आहे, ज्याला मोठ्या किंमतीनं संघात समाविष्ट करण्यात आलं. जर त्याचा फॉर्म असाच घसरत राहिला तर फ्रँचायझीला मोठं आर्थिक आणि धोरणात्मक नुकसान सहन करावं लागू शकते. या महागड्या आयपीएल बोलीनंतर, ग्रीनची कामगिरी संघासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. अॅशेस कसोटीतील त्याची खराब कामगिरी केकेआर चाहत्यांसाठी आणि संघ व्यवस्थापनासाठी चिंतेचं कारण बनली आहे.
काय म्हणला ग्रीन : कोलकाता नाईट रायडर्सनं त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर ग्रीनचा एक व्हिडिओ देखील पोस्ट केला. व्हिडिओमध्ये ग्रीन म्हणाला, "या वर्षी आयपीएलमध्ये कोलकात्याचा भाग होण्यास मी खूप उत्सुक आहे. मी ईडन गार्डन्समध्ये खेळण्यास उत्सुक आहे, वातावरणाची सवय करुन घेत आहे आणि आशा आहे की, हे वर्ष आमच्यासाठी एक उत्तम असेल."
Cameron Green:— Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) December 17, 2025
Yesterday - Sold to KKR for 25.2 Cr and became the most expensive overseas player in IPL history.
Today - Goes for a duck against England in the Adelaide Test.#CameronGreen #AUSvENG #Ashes #ashes25 #TheAshes #TheAshes2025 pic.twitter.com/tj3iE9cALU
कशी आहे कामगिरी : कॅमेरुन ग्रीनच्या आगमनामुळं केकेआरला लक्षणीयरीत्या बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे, कारण ऑस्ट्रेलियन खेळाडूकडे फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये योगदान देण्याची क्षमता आहे. तरुण ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडू 2023 आणि 2024 च्या आयपीएल हंगामात मुंबई इंडियन्स (MI) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) कडून खेळला, त्यानं 29 सामन्यांमध्ये 41.58 च्या सरासरीनं 707 धावा केल्या, 153 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटसह आणि एक शतक आणि दोन अर्धशतकं केले. त्यानं 16 विकेट्स देखील घेतल्या, जरी त्याची गोलंदाजीची सरासरी 41.5 पेक्षा जास्त होती. मात्र, दुखापतीमुळं तो गेल्या हंगामातील लिलावात सहभागी होऊ शकला नव्हता.
