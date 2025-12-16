IPL 2026 Mini Auction: कॅमेरॉन ग्रीन ठरला सर्वात महागडा विदेशी खेळाडू; केकेआरनं कोट्यवधी रुपयांत केलं खरेदी
कॅमेरॉन ग्रीननं आयपीएलमध्ये इतिहास रचला आहे. तो पुढील वर्षीच्या आयपीएलमध्ये केकेआरकडून खेळताना दिसेल.
Published : December 16, 2025 at 3:54 PM IST
अबुधाबी Cameron Green : आयपीएल 2026 च्या मिनी-लिलावात सर्व दहा संघ आपापल्या आवडत्या खेळाडूंच्या यादीसह लिलाव क्षेत्रात उतरले. लिलाव सुरु होण्यापूर्वीच, स्टार खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीनला मोठी बोली लागेल असा अंदाज होता आणि नेमकं तसंच घडलं. दोन्ही संघांमध्ये जोरदार बोली लागली आणि आयपीएल लिलावाचा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला.
💰 INR 25.20 Crore 🤯🤯— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The third most expensive player in the history of #TATAIPL auction! 🔨
Cameron Green will play for @KKRiders 💜#TATAIPLAuction pic.twitter.com/c0ErBPWHju
मुंबई इंडियन्सनं ग्रीनसाठी लावली प्रथम बोली : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीन आधीच शर्यतीत होता. त्याची मूळ किंमत 2 कोटी रुपये होती. मुंबई इंडियन्सनं त्याच्यासाठी पहिली बोली लावली आणि त्यानंतर राजस्थान रॉयल्सनं. मात्र, बोली पुढं सरकत असताना, दोन्ही संघ बाहेर झाले. मुंबईकडे मर्यादित निधी होता. राजस्थानकडे चांगली रक्कम होती, परंतु बोली खूप पुढं गेली. त्यानंतर केकेआर आणि सीएसके स्पर्धेत उतरले. चेन्नई सुपर किंग्जनं 13 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तची पहिली बोली लावली, परंतु केकेआरनं त्याला सोडलं नाही.
कॅमेरॉनवर केकेआरनं 25.20 कोटी रुपयांची बोली लावली : चेन्नई सुपर किंग्जनं कॅमेरॉन ग्रीनसाठी 25 कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. मात्र, केकेआरनं यात पुढाकार घेतला आणि 25 कोटी 20 लाख रुपये देऊ केले. त्यानंतर सीएसकेनं माघार घेतली आणि केकेआरनं कॅमेरॉन ग्रीनला 25.20 कोटी रुपयांना खरेदी केलं. कॅमेरॉन ग्रीन आता आयपीएल लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागडा परदेशी खेळाडू बनला आहे.
📽️ Cameron Green is a KNIGHT 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The all-rounder had the auction room buzzing 🔥
He becomes the most expensive overseas pick in the history of #TATAIPLAuction 😮👏#TATAIPL pic.twitter.com/DtB9aixO3o
आयपीएलमध्ये दोन संघांसाठी खेळला ग्रीन : कॅमरॉन ग्रीन यापूर्वी मुंबई इंडियन्स आणि आरसीबीकडून खेळला आहे. 2023 मध्ये जेव्हा तो मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला तेव्हा त्याला 17.50 कोटी रुपये मिळाले, त्यानंतर तो त्याच किमतीत आरसीबीमध्ये सामील झाला. तो एक वर्ष आयपीएलला मुकला, पण आता त्यानं जोरदार पुनरागमन केलं आहे. आयपीएल खेळण्याचं हे त्याचे तिसरं वर्ष आहे आणि हा त्याचा तिसरा संघ आहे.
हेही वाचा :