मुंबई, पुण्यापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या देशानं फिफामध्ये लिहिला नवा अध्याय! अपराजित राहत मिळवला नॉकआउट फेरीत प्रवेश
फिफा विश्वचषकात पदार्पण करणाऱ्या केप व्हर्डेनं आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत बाद फेरीमध्ये स्थान मिळवलं आहे.
Published : June 27, 2026 at 9:48 AM IST
Cabo Verde : फिफा विश्वचषकात पदार्पण करणाऱ्या केप व्हर्डेनं आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत बाद फेरीमध्ये स्थान मिळवलं आहे. मात्र, त्यांच्यापुढील मार्ग अत्यंत कठीण आहे, कारण 32 संघांच्या फेरीत त्यांचा सामना गतविजेत्या अर्जेंटिनाशी होणार आहे. शनिवारी खेळल्या गेलेल्या एका रोमांचक सामन्यात, केप व्हर्डेनं सौदी अरेबियासोबत गोलशून्य बरोबरी साधली. या बरोबरीमुळं, तसंच गटातील दुसऱ्या सामन्यात स्पेननं उरुग्वेवर मिळवलेल्या 1-0 च्या विजयामुळं, स्पर्धेच्या सुरुवातीला 67व्या क्रमांकावर असलेल्या केप व्हर्डेला गट 'एच' मध्ये स्पेनच्या मागे दुसरं स्थान मिळवण्यात मदत झाली.
Cabo Verde's #FIFAWorldCup debut run continues into the knockouts! 🙌— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
इतिहास घडवण्याच्या दिशेनं एक पाऊल : अवघ्या 5 लाखांपेक्षा काहीशी जास्त लोकसंख्या असलेल्या या लहान देशानं, गटातील तिन्ही सामन्यांमध्ये अपराजित राहून इतिहास रचला आहे. या उल्लेखनीय प्रवासाचा पुढील अध्याय 4 जुलै रोजी मियामीमध्ये लिहिला जाईल, जिथं केप व्हर्डेचा सामना लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिनाशी होईल. कागदावर दोन्ही संघांमध्ये कोणतीही तुलना नसली तरी, केप व्हर्डेकडे इतिहास घडवण्याची एक सुवर्णसंधी आहे. विशेष म्हणजे केप व्हर्डेपेक्षा राज्यातील अनेक शहरांची लोकसंख्या जास्त आहे.
Cabo Verde - unbeaten at the #FIFAWorldCup 🇨🇻 pic.twitter.com/OhHFqaS3jb— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
गट 'एच' मधील परिस्थिती :
- स्पेन सात गुणांसह गटात अव्वल स्थानी आहे. संघानं आपल्या सलामीच्या सामन्यात केप वर्देसोबत सामना बरोबरीत सोडवला.
- तीन गुणांसह दुसरे स्थान पटकावून केप वर्देनं बाद फेरी गाठली.
- उरुग्वे आणि सौदी अरेबिया प्रत्येकी दोन गुणांसह स्पर्धेतून बाहेर पडले.
- स्पेनचा सामना आता 'जे' गटातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाशी होईल, जो अल्जेरिया किंवा ऑस्ट्रिया असू शकतो.
गोलरक्षक वोजिन्हा ठरला हिरो : इतिहास घडवण्याच्या उद्देशानं, केप व्हर्डेचे प्रशिक्षक बुबिस्ता यांनी आपल्या सुरुवातीच्या संघात निम्म्याहून अधिक बदल केले, त्यापैकी काही बदल नाइलाजानं करावे लागले. मात्र, त्यांनी आपला स्टार आणि हिरो गोलरक्षक वोजिन्हावर विश्वास कायम ठेवला. सौदी अरेबियाविरुद्ध केप व्हर्डेला गोल करण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या, परंतु त्यांना त्या संधींचं सोनं करता आलं नाही.
🇨🇻 Cabo Verde have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
एका अविस्मरणीय प्रवासाची झलक : आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेल्या केप व्हर्डेसाठी, त्यांचा 40 वर्षीय गोलरक्षक, वोजिन्हानं, हे स्वप्न साकार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. आपल्या पहिल्याच विश्वचषक सामन्यात, त्यानं एकहाती युरोपियन चॅम्पियन स्पेनविरुद्ध संघाला बरोबरीत रोखून एक ऐतिहासिक गुण मिळवला. यानंतर, केप व्हर्डेनं दोन वेळच्या माजी विजेत्या उरुग्वेविरुद्धही एक शानदार खेळ करत सामना 2-2 असा बरोबरीत सोडवला. या झुंजार कामगिरीमुळं, सौदी अरेबियाविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी केप व्हर्डे नॉकआऊट फेरीतील स्थानाच्या शर्यतीत भक्कमपणे टिकून होते आणि अखेरीस, सामना बरोबरीत सोडवून त्यांनी नॉकआऊट फेरीत पोहोचण्याचं आपलं स्वप्न साकार केलं.
हेही वाचा :