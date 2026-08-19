BWF World Championships: लक्ष्य सेनचं दमदार पुनरागमन, दुसऱ्या फेरीत प्रवेश; त्रिसा-गायत्रीनंही केला धामाका
भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेननं मंगळवारी बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील पुरुष एकेरीच्या सामन्यात सुरुवातीच्या काही अडचणींवर मात करुन दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला.
Published : August 19, 2026 at 10:06 AM IST
नवी दिल्ली BWF World Championships : भारतीय स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेननं मंगळवारी बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील पुरुष एकेरीच्या सामन्यात सुरुवातीच्या काही अडचणींवर मात करुन दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. लक्ष्यनं ऑस्ट्रियाच्या कॉलिन्स व्हॅलेंटिन फिलिमॉनचा तीन गेमच्या सामन्यात 16-21, 21-8, 21-4 असा पराभव केला. 45 मिनिटांच्या या सामन्यात, लक्ष्यला पहिल्या गेममध्ये संघर्ष करावा लागला, पण त्यानंतर त्यानं आपला आक्रमक खेळ दाखवत सलग दोन गेम जिंकून सामना आपल्या नावावर केला.
India's Lakshya Sen beat Collins Valentine Filimon of Romania 16-21 21-8 21-4 to enter men's singles second round of BWF World Championships #BWF pic.twitter.com/jwrkBlPTzc— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2026
पहिल्या गेममध्ये लक्ष्य सेन मागे : लक्ष्यनं सामन्याची सुरुवात सावकाश केली. फिलिमॉननं सतत दबाव कायम ठेवला आणि भारतीय खेळाडूला लय पकडू दिली नाही. एके वेळी स्कोअर बरोबर होता, पण ऑस्ट्रियन खेळाडूनं लक्ष्यच्या काही चुकांचा फायदा घेत सलग सहा गुण मिळवून 17-12 अशी आघाडी घेतली. लक्ष्यनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण फिलिमॉननं आपला संयम राखला, शटल कोर्टच्या आत ठेवलं आणि भारतीय खेळाडूला चुका करण्यास भाग पाडत पहिला गेम 21-16 नं जिंकला.
लक्ष्यनं पालटलं खेळाचं चित्र : दुसऱ्या गेममध्ये 7-7 पर्यंत दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. त्यानंतर लक्ष्यनं आपला आक्रमक खेळ वाढवत 11-8 अशी आघाडी घेतली. या भारतीय खेळाडूनं मागे वळून न पाहता, सलग 10 गुण मिळवत 21-8 नं गेम जिंकला. या काळात फिलिमॉन पूर्णपणे दबावाखाली असल्याचं दिसत होतं. निर्णायक गेममध्येही लक्ष्यनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानं आपल्या जोरदार स्मॅश आणि वेगवान खेळानं सातत्यानं गुण मिळवत 21-4, 21-15 नं गेम जिंकला. दुसऱ्या फेरीत लक्ष्यचा सामना अमेरिकेच्या गॅरेट टॅनशी होईल.
त्रिसा आणि गायत्री यांनी 16व्या मानांकित जोडीला केलं पराभूत : महिला दुहेरीमध्ये, बिनमानांकित भारतीय जोडी त्रिसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद यांनी शानदार कामगिरी करत, 16 व्या मानांकित अमेरिकन जोडी लॉरेन लॅम आणि ॲलिसन क्विन ली यांना सरळ गेममध्ये पराभूत करुन उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. त्रिसा आणि गायत्री यांनी अमेरिकन जोडीला अवघ्या 38 मिनिटांत 21-15, 21-12 असं पराभूत केलं. भारतीय जोडीनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. त्रिसानं तिच्या जोरदार स्मॅशनं गुण मिळवले, तर गायत्रीनं तिच्या उत्कृष्ट ड्रॉप शॉट्स आणि कोर्ट कव्हरेजनं प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणलं. भारतीय जोडीनं पहिला गेम सहज जिंकला. त्रिसा आणि गायत्री यांनी दुसऱ्या गेममध्येही आपला वेग कायम ठेवला आणि मध्यंतरापर्यंत 11-4 अशी भक्कम आघाडी घेतली. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकन जोडीला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही आणि तो गेम 21-12 नं जिंकला. भारतीय जोडीचे चपळ हात, अचूक लाइन जजमेंट आणि आक्रमक खेळानं या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Incredible skills are on display from Lakshya Sen 🌟#bwfworldchampionships #newdelhi2026 #incredibleskill pic.twitter.com/Fw6722yV6d— BAI Media (@BAI_Media) August 19, 2026
कविप्रिया-सिमरनचा प्रवास संपला : महिला दुहेरीमध्ये, कविप्रिया सेल्वम आणि सिमरन सिंघी या आणखी एका भारतीय जोडीला दुसऱ्या फेरीत पराभवाला सामोरे जावं लागलं. नववे मानांकित बल्गेरियन जोडी गॅब्रिएला स्टोएवा आणि स्टेफानी स्टोएवा यांनी त्यांना सरळ गेममध्ये 21-7, 21-14 असं पराभूत केलं. हा सामना केवळ 32 मिनिटं चालला.
मिश्र दुहेरीमध्ये भारताची निराशा : मिश्र दुहेरीमध्ये भारताची कामगिरी निराशाजनक होती. रोहन कपूर आणि रुथविका शिवानी गड्डे या जोडीला कॅनडाच्या जोनाथन बिंग त्सान लाई आणि क्रिस्टल लाई यांच्याकडून 22-20, 19-21, 17-21 अशा अटीतटीच्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. दरम्यान, असिथ सूर्या आणि अमृता प्रमुथेश या जोडीला तुर्कीच्या एमरे सोन्मेझ आणि यासेमेन बेकतास यांच्याकडून 21-16, 29-30, 22-24 अशा रोमांचक सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. मात्र, मिश्र दुहेरीमध्ये एक भारतीय जोडी स्पर्धेत कायम आहे. पहिल्या फेरीत बाय मिळाल्यानंतर, 15 वे मानांकित ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्टो या जोडीचा सामना दुसऱ्या फेरीत मकाऊच्या इओक चोंग लिओंग आणि वेंग ची एनजी यांच्याशी होईल.
उन्नती हुडाचाही विजय : महिला एकेरीमध्ये, भारताची उदयोन्मुख खेळाडू उन्नती हुडानंही दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. तिनं 40 मिनिटांच्या सामन्यात म्यानमारच्या थेट ह्तार थुझारचा 22-20, 21-16 असा पराभव केला. आपल्या वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळताना, उन्नतीनं दबावाखालीही आपला संयम राखला आणि सरळ गेममध्ये विजय मिळवला. आता दुसऱ्या फेरीत उन्नतीचा सामना कॅनडाच्या 13 व्या मानांकित मिशेल लीशी होईल.
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