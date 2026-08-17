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BWF World Championships: दिल्लीत भिडणार जगातील दिग्गज; कधी आणि कुठं पाहायचे लाईव्ह सामने?

तब्बल 17 वर्षांनंतर बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा 2026 भारतात आयोजित केली जाणार आहे. जगातील अव्वल बॅडमिंटनपटू राजधानी दिल्लीत या प्रतिष्ठित विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील.

BWF World Championships
दिल्लीत भिडणार जगातील दिग्गज (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 12:30 PM IST

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नवी दिल्ली BWF World Championships 2026 : तब्बल 17 वर्षांनंतर बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा 2026 भारतात आयोजित केली जाणार आहे. जगातील अव्वल बॅडमिंटनपटू राजधानी दिल्लीत या प्रतिष्ठित विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियम या मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. 2009 नंतर भारत प्रथमच बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं आयोजन करत आहे. सात दिवसांच्या या स्पर्धेत एकेरी गटात 64 पुरुष आणि 64 महिला खेळाडू सहभागी होतील. याव्यतिरिक्त, तीन दुहेरी गटांमध्ये 48 जोड्या देखील विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील.

आजपासून सुरु होणार स्पर्धा : ही स्पर्धा 17 ऑगस्ट रोजी सुरु होईल. पुरुष आणि महिला एकेरीच्या ड्रॉचा वरचा अर्धा भाग पहिल्या दिवशी खेळला जाईल. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताची कामगिरी प्रभावी आहे. देशानं 1983 मध्ये पहिलं पदक जिंकलं, जेव्हा प्रकाश पदुकोण यांनी कांस्यपदक पटकावलं होतं. 2011 पासून, भारतानं बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या प्रत्येक आवृत्तीत किमान एक पदक जिंकलं आहे. भारतानं सलग 11 आवृत्त्यांमध्ये एकूण 14 पदकं जिंकली आहेत. भारताच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीची बरोबरी फक्त चीननंच केली आहे.

पहिल्या फेरीत आयुष शेट्टीचा सामना शी युकीशी होणार : 2026 च्या स्पर्धेत, पुरुष एकेरीच्या पहिल्या फेरीतील एक महत्त्वाचा सामना गतविजेता आणि अव्वल मानांकित चीनचा शी युकी आणि भारताचा उदयोन्मुख खेळाडू आयुष शेट्टी यांच्यात होईल. माजी विजेती पीव्ही सिंधू देखील पुन्हा एकदा विजेतेपदाच्या शर्यतीत असेल. महिला एकेरीमध्ये सर्वाधिक विश्व चॅम्पियनशिप पदकांचा संयुक्त विक्रम सिंधूच्या नावावर आहे. यावेळी, ती आपलं सहावं विश्व चॅम्पियनशिप पदक जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.

  • बीडब्ल्यूएफ विश्व चॅम्पियनशिप कधी आणि कुठं आयोजित केली जाईल? : बीडब्ल्यूएफ विश्व चॅम्पियनशिप 17 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये आयोजित केली जाईल.
  • भारतात थेट कसे पाहायचे? : बीडब्ल्यूएफ विश्व चॅम्पियनशिप 2026 चे सामने भारतात स्पोर्ट्स18 वर थेट प्रक्षेपण केले जातील. तर प्रेक्षक जिओ सिनेमावरही ही स्पर्धा थेट पाहू शकतात. जगाच्या इतर भागांमध्ये स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण बीडब्ल्यूएफ टीव्हीच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर उपलब्ध असेल.

बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा 2026 साठी भारतीय संघ :

  • पुरुष एकेरी: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी
  • महिला एकेरी: पीव्ही सिंधू, उन्नती हुडा
  • पुरुष दुहेरी: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन आमसाकरुणन/एमआर अर्जुन
  • महिला दुहेरी: ट्रेसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी
  • मिश्र दुहेरी: ध्रुव कपिला/तनिषा क्रास्टो, रोहन कपूर/रुथविका शिवानी गद्दे (कॅनडा)

बीडब्ल्यूएफ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा 2026 चं संपूर्ण वेळापत्रक :

  • 17 ऑगस्ट: पहिली फेरी (सर्व स्पर्धा) - सकाळी 9 वाजता
  • 18 ऑगस्ट: पहिली/दुसरी फेरी - सकाळी 9 वाजता
  • 19 ऑगस्ट: दुसरी फेरी - सकाळी 9 वाजता
  • 20 ऑगस्ट: अंतिम फेरी 16 (उपांत्यपूर्व फेरी) - सकाळी 10:30
  • 21 ऑगस्ट: उपांत्यपूर्व फेरी - सकाळी 10:30
  • 22 ऑगस्ट: उपांत्य फेरी - सकाळी 10:30
  • 23 ऑगस्ट: अंतिम फेरी - दुपारी 1 वाजता

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