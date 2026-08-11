BWF वर्ल्ड चॅम्पियनशिपपूर्वी माकडांचं आव्हान; 'भन्नाट आयडिया'वर पीव्ही सिंधू काय म्हणाली?
बीडब्ल्यूएफ बॅडमिंटन विश्वचॅम्पियनशिप 17 ऑगस्ट रोजी देशाची राजधानी नवी दिल्ली इथं सुरु होणार आहे.
Published : August 11, 2026 at 12:14 PM IST
नवी दिल्ली BWF World Championship 2026 : बीडब्ल्यूएफ बॅडमिंटन विश्वचॅम्पियनशिप 17 ऑगस्ट रोजी देशाची राजधानी नवी दिल्ली इथं सुरु होणार आहे. ही स्पर्धा सुरळीत पार पडावी यासाठी, भारतीय बॅडमिंटन संघटनेनं (BAI) एक अनोखा निर्णय घेतला आहे. इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमपासून माकडांना दूर ठेवण्यासाठी, आयोजकांनी लंगूरांच्या (काळ्या तोंडाचा माकड) आवाजाची नक्कल करु शकणाऱ्या तीन व्यावसायिक तज्ञांना नियुक्त केलं आहे. यावर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या इंडिया ओपन स्पर्धेदरम्यान स्टेडियममध्ये माकडांमुळं निर्माण झालेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
3 men will have a unique job at the BWF World Championship starting next week in Delhi.— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) August 10, 2026
Imitate langur calls at the Indira Gandhi Stadium to keep away rhesus macaques (who dread langurs) from the venue.
Decision made after a monkey gatecrashed the India Open earlier this year. pic.twitter.com/4IGyvQhyQD
माकडांना लंगूरांची खूप भीती वाटते : स्टेडियमपासून माकडांना दूर ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या 'मंकी व्हिस्परर्स'पैकी (माकड हाताळणारे) एक असलेल्या जफरनं सांगितलं, "माकडांना लंगूरांची खूप भीती वाटते, म्हणूनच त्यांच्या आवाजाची नक्कल करणं इतकं प्रभावी ठरते. मी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये काम केलं आहे आणि तिथं माकडांना इजा पोहोचवणं हा उद्देश नसतो, तर त्यांना स्टेडियमपासून दूर ठेवणं हा असतो." झफर पुढं म्हणाले, "हा आमचा वडिलोपार्जित व्यवसाय आहे. आम्ही आयुष्यभर हेच काम करत आलो आहोत. अशी एकही जागा नाही जिथं मी सेवा केली नाही. नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, राष्ट्रपती भवन, गुरुग्राम, चंदीगड, मथुरा, जिथे कुठे आम्हाला काम मिळतं, तिथं आम्ही जातो आणि आमची कर्तव्यं पार पाडतो.
पीव्ही सिंधूची प्रतिक्रिया काय : भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू, पीव्ही सिंधूनं या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, लोक या निर्णयावर हसतील, पण हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी देश जे प्रयत्न करत आहे, त्याचं त्यांनी कौतुक केलं पाहिजे. तिनं सोशल मीडियावर लिहिलं, "तुम्ही या उपायावर हसाल, पण तुम्ही या प्रयत्नांचं कौतुक केलं पाहिजे. भारत जगाचं स्वागत करण्यास सज्ज आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी पडद्यामागे अनेक लोक काम करत आहेत. आमचे उपाय कदाचित खास भारतीय असतील, पण आमचा स्नेह, आमचा उत्साह आणि आमचं आदरातिथ्यही तसंच आहे. बॅडमिंटन जग दिल्लीत हे सर्व अनुभवताना पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. लवकरच भेटू!"
You can laugh at the solution, but you have to love the effort 😂❤️🇮🇳— PV Sindhu (@Pvsindhu1) August 10, 2026
So many people are working behind the scenes to make sure India is ready to welcome the world. Our solutions may be uniquely Indian, but so are our warmth, our spirit and our hospitality.
Can’t wait for the… https://t.co/ORDFuAkITL
जागतिक चॅम्पियनशिपचं दुसऱ्यांदा आयोजन : भारत दुसऱ्यांदा बीडब्ल्यूएफ जागतिक चॅम्पियनशिपचं आयोजन करत आहे. भारतानं शेवटच्या वेळी 2009 मध्ये या स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं, जी हैदराबादमधील गचीबोवली स्टेडियमवर खेळवण्यात आली होती. यावेळी, ही स्पर्धा 17 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर आयोजित केली जाईल.
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