मुस्तफिजूर रहमानच्या IPL मधून हकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा मोठा निर्णय
बांगलादेशनं जगातील सर्वात लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) च्या प्रसारणावर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली आहे.
Published : January 5, 2026 at 2:44 PM IST
नवी दिल्ली IPL matches suspended in Bangladesh : बीसीसीआयनं अलिकडेच आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सला बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून बाहेर काढण्याचे निर्देश दिले होते. केकेआरनंही लवकरच त्याचं अनुकरण केले. यामुळं संतप्त झालेल्या बांगलादेशनं आता एक मोठं पाऊल उचललं आहे. बांगलादेशनं जगातील सर्वात लोकप्रिय क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) च्या प्रसारणावर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली आहे. यामुळं बांगलादेशातील आयपीएलप्रेमी क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या महिन्यात अबुधाबी इथं झालेल्या एका मिनी-लिलावात केकेआरनं मुस्तफिजूर रहमानला ₹9.20 कोटी मध्ये विकत घेतलं होतं.
#BREAKING: Yunus Interim Government of Bangladesh has issued notification banning all broadcasts and telecasts of the Indian Premier League (IPL) be in Bangladesh after KKR/IPL decision to drop Bangladeshi cricketer Mustafizur Rahman from the Kolkata Knight Riders squad. pic.twitter.com/3uTkhgy2dh— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 5, 2026
मंत्रालयानं टीव्ही चॅनेल्सना जारी केले आदेश : बांगलादेशच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं टेलिव्हिजन चॅनेल्सना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चे प्रसारण तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. टेलिव्हिजन चॅनेल्सना अधिकृत पत्रात ही सूचना देण्यात आली. बीसीसीआयनं आगामी आयपीएल हंगामासाठी कोलकाता नाईट रायडर्स संघातून बांगलादेशी स्टार क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमानला काढून टाकल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं पत्रात म्हटलं आहे. पत्रात असंही म्हटलं आहे की बीसीसीआयच्या निर्णयाचं कोणतेही वैध कारण देण्यात आलेलं नाही, ज्यामुळं बांगलादेशच्या लोकांना खूप दुःख आणि संताप झाला आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्रालयानं सर्व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या अधिकाऱ्यांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत सर्व आयपीएल सामने आणि संबंधित कार्यक्रमांचं प्रसारण तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Broadcast of all IPL 2026 matches suspended in Bangladesh— ANI Digital (@ani_digital) January 5, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/kqHyhpE9mu#IPL #BCCI #MustafizurRahman pic.twitter.com/07M5XIDLol
बांगलादेश संघ भारतात येणार नाही : यापूर्वी, बांगलादेशनं अधिकृतपणे 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी भारतात न जाण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळं दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी ताणले गेले. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डानं आयसीसीला पत्र लिहून बांगलादेशचे सर्व सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली आहे. बांगलादेश 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील पहिले तीन लीग स्टेज सामने कोलकाता इथं आणि चौथा सामना मुंबईत खेळणार आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. सरकारविरोधी निदर्शनांनंतर शेख हसीना गेल्या ऑगस्टमध्ये भारतात परतल्या. बांगलादेशात भारतविरोधी निदर्शनं होण्याचं हेच कारण आहे.
