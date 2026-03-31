आयपीएलकरता भारतात आलेल्या ब्रिटिश इंजिनिअरचा हॉटेलमध्ये आढळला मृतदेह; अनैसर्गिक मृत्यूची पोलिसात नोंद

बीसीसीआयसाठी ब्रॉडकास्ट इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या इयान विल्यम लेग्नफोर्ड(76) यांंचा मृत्यू झाला. आयपीएल 2026 साठी करारबद्ध केलं होतं. त्यांच्या मृत्यूबाबत मुंबई पोलीस तपास करत आहेत.

British engineer death in Mumbai Hotel
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : March 31, 2026 at 2:11 PM IST

मुंबई : इंडियन प्रिमीयर लीगसाठी (IPL 2026) भारतात आलेल्या एका ब्रिटिश इंजिनिअरचा हॉटेलच्या खोलीतच मृतदेह आढळल्याची घटना समोर आलीय. आयपीएलकरता आलेल्या परदेशी पाहुण्यांची व्यवस्था प्रामुख्यानं मरिन ड्राईव्हवरील ट्रायडेन्ट हॉटेलमध्ये करण्यात आलीय.

आयपीएलसाठी भारतात आलेल्या बीसीसीआयच्या ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरचा त्याच्याच राहत्या खोलीत बेशुद्ध अवस्थेत सापडल्याची बाब सोमवारी समोर आली. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. इयान विल्यम लेग्नफोर्ड(76) असं या मृत व्यक्तीचं नाव आहे. ते मूळचे ब्रिटिश नागरिक होते.


काय घडलीय घटना? - 24 मार्चपासून आयपीएल 2026 हंगामाच्या निमित्तानं विल्यम हे ट्रायडेन्ट हॉटेलमध्ये वास्तव्यास होते. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर 29 मार्च रोजी मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यासाठी विल्यम लेग्नफोर्ड वानखेडेवर उपस्थित होते. मुंबई इंडियन्स आणि केकेआरचा सामना संपल्यानंतर विल्यम लेग्नफोर्ड हे ट्रायटेंडमधील त्यांच्या 2715 रुमवर गेले. त्यानंतर 30 मार्च रोजी सकाळी रिसेप्शनिस्टनं त्यांच्या खोलीत फोन केला. तेव्हा रुममधून त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर हॉटेल कर्मचाऱ्यानं त्यांच्या रुमवर जाऊन पाहणी केली असता आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर हॉटेल स्टाफनं मास्टरकार्डनं रूम उघडली असता इयान विल्यम लेग्नफोर्ड हे रूममध्येच खाली पडलेले आढळले. स्टाफनं याची माहिती त्वरित ट्रायडन्ट हॉटेलच्या डॉक्टरांना दिली. डॉक्टरांनी तपसाणी करून त्यांना तातडीनं रुग्णालयात हलवण्याची सूचना केली.


मुंबई पोलीस करत आहेत पुढचा तपास - याप्रकरणी डीसीपी प्रवीण मुंढे यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या माहितीनुसार 76 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक इयान विल्यम लेग्नफोर्ड हे भारतात आयपीएलनिमित्त आले होते. बीसीसीआयनं त्यांचा ब्रॉडकास्ट टीममध्ये समावेश केला होता. त्यांच्याकडे आयपीएल 2026 चं अधिकृत ओळखपत्रही आढळून आलंय. ते राहत असलेल्या ट्रायडेंट हॉटेलमधील खोलीत बेशुद्ध अवस्थेत 30 मार्चला सकाळी आढळून आले. त्यानंतर त्यांना बॉम्बे रूग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं त्यांना दाखल करताच मृत घोषित करण्यात आलं. विल्यम यांच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन पूर्ण झालं असून त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळलेलं नाही. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात अनैसर्गिक मृत्यची नोंद करत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्या मृत्यूबाबत अधिक तपास सुरू आहे.

