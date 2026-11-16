ब्रिटनच्या शाही दांपत्यानं सचिनसह मुंबईत लुटला 'गल्ली क्रिकेट'चा आनंद!
प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस केट यांच्या भारत दौऱ्याची सुरुवात दक्षिण मुंबईतील बलार्ड पिअर परिसरात 'नुक्कड चहा' आणि 'गल्ली क्रिकेट'सह झाली.
Published : November 16, 2026 at 11:50 AM IST
मुंबई Prince William India Tour : ब्रिटनचे शाही दांपत्य प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस केट हे सध्या तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर असताना मुंबईत दाखल झाले आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याची सुरुवात मुंबईत 'गल्ली क्रिकेट' खेळून झाली. शाही दांपत्यानं यावेळी क्रिकेटचं दैवत असलेल्या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरसोबत क्रिकेटचा आनंद लुटला. विशेष म्हणजे यावेळी शाळकरी मुलींचा एक महिला क्रिकेट संघही सहभागी झाला होता.
सचिनसोबत शाही दांपत्यानं लुटला 'गल्ली क्रिकेट'चा आनंद : सोमवारी दक्षिण मुंबईतील बलार्ड पिअर परिसरात सचिन तेंडुलकरसह शाही दांमपत्यानं क्रिकेटचा आनंद लुटला. परिसरात दाखल होताच या तिघांनी रस्त्याच्या कडेला उभं राहत सर्वात आधी कुल्हडमध्ये गरमागरम चहाचा आस्वाद घेतला. या चहासोबत काही खास निमंत्रितांसह त्यांनी 'चाय पे चर्चा' ही केली. त्यानंतर क्रिकेट खेळण्यास सुरूवात करण्यापूर्वी सचिननं शाही दांपत्याला गल्ली क्रिकेटचे काही मूळ नियम समजावून सांगितले. त्यानंतर शाही दांपत्यानं सचिनसह क्रिकेटचा मनमुराद आनंद लुटला.
प्रिन्स विल्यम आणि मुंबई क्रिकेटचं नात : ब्रिटनचे राजपुत्र प्रिन्स विल्यम यांनी यापूर्वीही मुंबईतील ओव्हल मैदानावर क्रिकेटचा आनंद लुटला आहे. 10 एप्रिल 2016 रोजी प्रिन्स विल्यम आणि त्यांच्या पत्नी केट मिडलटन यांच्या भारत दौऱ्याची सुरुवातही मुंबईतील प्रसिद्ध ओव्हल मैदानावर क्रिकेट खेळून झाली होती. त्यावेळी सचिन तेंडुलकर आणि दिलीप वेंगसरकर यांच्यासोबत शाही दाम्पत्यानं स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांच्या मुलांसोबत क्रिकेटचा आनंद घेतला होता. या प्रदर्शनीय सामन्यात सचिननं टाकलेल्या एका अत्यंत धीम्या चेंडूवर प्रिन्स विल्यम यांनी त्यावर षटकार मारण्याचा आनंद घेतला होता. या भेटीनंतर सचिननं शाही दाम्पत्याच्या साधेपणाचं आणि खेळाबद्दलच्या आवडीचं आवर्जून कौतुकही केलं होतं.
जिओत रंगणार दौ-याचा मुख्य सोहळा : यंदाच्या या सोहळ्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा दहा वर्षांपूर्वीच्या क्रिकेटच्या त्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. या दौऱ्यापूर्वीच ऑक्टोबर 2026 मध्ये लंडनमधील बकिंगहॅम पॅलेसबाहेर प्रिन्स विल्यम यांनी इंग्लंडचा माजी कर्णधार जो रुट आणि भारताचा माजी कसोटी कर्णधार अजिंक्य रहाणे यांच्यासोबत गल्ली क्रिकेट खेळून या सोहळ्याचं प्रमोशन केलं होतं. 17 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या 'द अर्थशॉट प्राईझ 2026' या पुरस्कार सोहळ्यात सचिन तेंडुलकर विशेष अतिथी आणि पुरस्कार सादरकर्ता म्हणून प्रिन्स विल्यम यांच्यासोबत एकाच मंचावर दिसणार आहे.
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