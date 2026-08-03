ब्रिजभूषण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता; महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा
महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात ब्रिजभूषण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याअभावी न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
Published : August 3, 2026 at 11:43 AM IST
नवी दिल्ली Brij Bhushan Sharan Singh : महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात ब्रिजभूषण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याअभावी न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयानं सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ब्रिजभूषण शरण सिंह 20 जुलै 2023 पासून नियमित जामिनावर होते. 10 मे 2024 रोजी, दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्राच्या आधारे न्यायालयानं आरोप निश्चित केले, त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरु झाली.
#WATCH | Delhi | After being acquitted by Rouse Avenue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case, Brij Bhushan Sharan Singh says, "... On the first day, when my first statement came, I had said that if any verdict or any charge is proven, I will hang myself.… https://t.co/6O1R8Hj3p5 pic.twitter.com/hR1nsDnfBz— ANI (@ANI) August 3, 2026
न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीनंतर देणार प्रतिक्रिया : न्यायालयाच्या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना, माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी म्हटलं आहे की, त्यांनी पूर्वी जे म्हटलं होतं ते आता सिद्ध झालं आहे. त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, ते न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, तक्रार आणि तक्रारदाराच्या विधानांमध्ये अनेक विसंगती आणि विरोधाभास आहेत, ही त्यांची सुरुवातीपासूनच भूमिका आहे. वकिलांच्या मते, न्यायालयाचा सविस्तर आदेश लवकरच जारी केला जाईल, त्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाहीवर तपशीलवार चर्चा केली जाईल.
न्यायालयानं काय म्हटलं : न्यायालयानं ब्रिजभूषण शरण सिंग आणि डब्ल्यूएफआयचे माजी सहायक सचिव विनोद तोमर यांना या प्रकरणातील सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केलं. न्यायालयानं म्हटलं की, ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादी पक्षानं सादर केलेले पुरावे अपुरे होते. त्यांच्या जबाबात अनेक विसंगती आढळून आल्या.
Women wrestlers alleged sexual harassment case: Delhi's Rouse Avenue court acquits Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar in the case https://t.co/ewuhyHvoS4— ANI (@ANI) August 3, 2026
सहा महिला कुस्तीपटूंनी केले होते आरोप : सहा महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर लैंगिक छळ, पाठलाग करणे आणि गुन्हेगारी धमकी यांसारख्या गंभीर आरोपांसह अनेक आरोप केले होते. या वादामुळं 2023 मध्ये देशातील कुस्तीपटूंनी जंतर मंतर इथं अनेक महिने मोठं आंदोलन केलं होतं. जवळपास साडेतीन वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या प्रकरणात न्यायालयानं 3 ऑगस्ट 2026 रोजी आपला निकाल दिला. या प्रकरणाची सुरुवात जानेवारी 2023 मध्ये जंतर मंतर इथं कुस्तीपटूंनी केलेल्या धरणे आंदोलनानं झाली.
कुस्तीपटूंनी 18 जानेवारी 2023 रोजी जंतर मंतर इथं केलं होतं आंदोलन : 19 जानेवारी रोजी, बबिता फोगट यांनी आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीपटूंची भेट घेतली आणि त्यांना सरकारसोबत चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं. त्याच दिवशी कुस्तीपटूंनी तत्कालीन क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांचीही भेट घेतली. 20 जानेवारी रोजी, विनेश फोगट यांनी भारतीय ऑलिम्पिक संघटना, पंतप्रधान कार्यालय, अनुराग ठाकूर आणि अमित शाह यांच्याकडे तक्रार करणारे ट्विट केले. 21 जानेवारी रोजी अनुराग ठाकूर यांच्याशी बोलल्यानंतर कुस्तीपटूंनी आपलं सुरुवातीचं आंदोलन संपवलं.
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