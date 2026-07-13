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बॅझबॉल युगाचा अंत! इंग्लंडच्या कसोटी प्रशिक्षकपदावरुन मॅक्युलमला हटवलं; व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये सुरु राहणार काम

इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानं (ECB) अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, ब्रेंडन मॅक्युलम इंग्लंडच्या पुरुष कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरुन पायउतार होतील.

Brendon Mccullum
इंग्लंडच्या कसोटी प्रशिक्षकपदावरुन मॅक्युलमला हटवलं (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 10:03 AM IST

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लंडन Brendon Mccullum : इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डानं (ECB) अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, ब्रेंडन मॅक्युलम इंग्लंडच्या पुरुष कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदावरुन पायउतार होतील. मात्र, ते इंग्लंडच्या पुरुष वनडे आणि टी-20 (व्हाइट-बॉल) संघांचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम करत राहतील. कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून मॅक्युलम यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येईल, ज्या दरम्यान त्यांनी इंग्लंडला कसोटी क्रिकेटमधील सर्वात आक्रमक आणि रोमांचक युगांपैकी एका युगात नेलं.

ईसीबीकडून बदलाची पुष्टी : ईसीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रिचर्ड गोल्ड म्हणाले की, मॅक्युलम यांनी इंग्लंडच्या कसोटी संघात नवीन ऊर्जा आणि एक नवीन दृष्टिकोन आणला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघानं अनेक संस्मरणीय विजय मिळवले. ते म्हणाले की, बोर्ड मॅक्युलम यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञ आहे, परंतु पुढील वर्षीची ॲशेस मालिका जिंकण्याच्या ध्येयानं, कसोटी संघात बदल करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

चार वर्षांत इंग्लंड कसोटी संघाची प्रतिमा बदलली : ब्रेंडन मॅक्युलमनं 2022 मध्ये इंग्लंड कसोटी संघाची सूत्रं हाती घेतली. त्यांच्या कर्णधार-प्रशिक्षक जोडीनं, बेन स्टोक्ससोबत मिळून, आक्रमक आणि सकारात्मक क्रिकेटची एक नवीन शैली स्वीकारली, जी जगभरात 'बॅझबॉल' म्हणून ओळखली जाते. या काळात इंग्लंडनं अनेक संस्मरणीय कसोटी सामने जिंकले आणि संघाच्या खेळण्याच्या शैलीत एक महत्त्वपूर्ण बदल अनुभवला.

वनडे आणि टी-20 संघासोबतचा हा प्रवास पुढंही सुरु राहील : मॅक्युलम इंग्लंडच्या वनडे आणि टी-20 संघांचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कायम राहतील. अलीकडेच, त्यांच्या प्रशिक्षणाखाली इंग्लंड टी-20 संघानं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. इतकंच नाही, तर इंग्लंडनं भारताला पराभूत करुन टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत जगातील अव्वल संघ बनण्याचा मान मिळवला.

काय म्हणाले मॅक्युलम : ब्रेंडन मॅक्युलम म्हणाले की कसोटी संघाला प्रशिक्षण देणं हा एक विशेषाधिकार आणि सन्मान होता. ते म्हणाले की अनेक अद्भुत क्षण होते आणि काही कठीण दिवसही होते, पण ते आव्हानाचाच एक भाग होते. "या संपूर्ण प्रवासात आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्या खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि सर्व चाहत्यांचा मी आभारी आहे. अर्थात, कसोटी संघासोबत पुढं काम करु न शकल्याचं मला दुःख आहे, पण मी या निर्णयाचा आदर करतो. माझं संपूर्ण लक्ष आता व्हाईट-बॉल संघांच्या माध्यमातून इंग्लंड क्रिकेटचा विकास करण्यावर असेल." मॅक्युलमनं कसोटी संघाच्या खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या आणि सांगितलं की, ड्रेसिंग रुममध्ये प्रचंड प्रतिभा आहे आणि संघ देशाला अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करत राहील.

नवीन कसोटी मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध सुरु : ईसीबीनं (ECB) हे देखील निश्चित केलं आहे की, इंग्लंडच्या पुरुष कसोटी संघासाठी नवीन मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया आता सुरु झाली आहे. बोर्ड लवकरच मॅक्युलमच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा करेल.

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