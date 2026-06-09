झोपडपट्ट्यांमधील मुलांना गोल्फपटू बनवण्याऱ्या मेहबूबानींचा प्रेरणादायी प्रवास; श्रीमंतांच्या खेळाबाबतचा कसा बदलला जगाचा दृष्टीकोन?
सुरेश मेहबूबानी यांनी झोपडपट्टीच्या मैदानांपासून पॅरिसपर्यंत प्रवास केला आहे. श्रीमंतांचा खेळ अशी ओळख असलेला गोल्फ हा झोपडपट्ट्यांमधील मुलांना शिकवित आहेत. ते चॅम्पियन कसे घडवित आहेत?
Published : June 9, 2026 at 10:06 PM IST
मुंबई - गोल्फ हा खेळ श्रीमंतांचा खेळ म्हणून मानला जातो. गर्भश्रीमंत लोक विरंगुळ्यासाठी गोल्फ खेळतात, असं मानलं जातं. मात्र, या समजाला छेद, हाच श्रीमंतांचा खेळ सुरेश मेहबूबानी यांनी थेट मुंबईतील झोपडपट्टीत उपलब्ध करून दिला आहे. ते मुंबईमध्ये झोपडपट्टीतील सर्वसामान्य गरीब घरातील मुलांना गोल्फ शिकवतात. 1998 पासून ते आतापर्यंत ते सर्व मुलांना गोल्फ शिकवत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर मुलं सुरेश मेहबूबानी यांच्या प्रशिक्षणामध्ये गोल्फ शिकले आहेत. त्यांच्या या संकल्पनेमुळेच वर्ल्ड अर्बन गोल्ड क्लबची निर्मिती जागतिक पातळीवर झाल्याचंही मेहबूबानी यांनी सांगितलं.
गोल्फ खेळायला अशी केली सुरुवात - 1993 मध्ये शाळा सुटल्यावर सुरेश मेहबूबानी चेंबूरच्या गोल्फ क्लबच्या बाहेरून गोल्फ बघत असत. या काळात त्यांना गोल्फ खेळण्याची आवड निर्माण झाली. मात्र, परिस्थिती साथ देत नसल्यानं त्यांनी सुरुवातीला बोल बॉय आणि त्यानंतर कॅडी म्हणून काम पाहिले. क्लबमध्ये त्यांना खेळण्यास मनाई करण्यात आली. तरीही त्यांनी जिद्दीनं निरीक्षण करून हा खेळ समजून घेतला. त्यानंतर त्यांच्या मित्रांसोबत चेंबूरच्या गल्ल्यांमध्ये स्लम गोल्फची निर्मिती केली. सळया, लाकूड, गॅसचे पाईप यांच्या साह्यानं गोल्फ स्टिक बनवून घेतल्या. प्लास्टिकचा चेंडूनं हा स्लम गोल्फ खेळायला सुरुवात केली. 2018 मध्ये त्यांच्या या संकल्पनेला यश आलं. संपूर्ण जगानं त्यांच्या स्लम गोल्फ संकल्पनेची नोंद घेतली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कपची सुरुवात झाली. पॅरिसमध्ये आयोजित या कपमध्ये सुरेश मेहबूबानी यांच्या नेतृत्वात भारतीय संघानं प्रतिनिधित्व केलं.
कसा खेळला जातो स्लम गोल्फ?- स्लम गोल्फ हा चेंबूरमधील गल्ल्यांमध्ये खेळला जातो. पोकळ प्लास्टिकचे चेंडू आणि बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या लोखंडी सळ्यांपासून गोल्फ स्टिकच्या सहाय्यानं हा स्लम गोल्फ खेळला जातो. झोपडपट्टीमध्ये अरुंद रस्ते आणि मोठी वर्दळ असल्यामुळे प्लास्टिकच्या बॉलनं हा प्रकार खेळला जातो. झोपडपट्टीतील गल्ल्यांमध्ये विशिष्ट ठिकाण होल म्हणून ठरवले जाते. तिथपर्यंत प्लास्टिकच्या चेंडू कमीत कमी प्रयत्नांमध्ये पोहोचवण्याच ध्येय ठरवलं जातं.
खुद्ध कपिल देव यांनी आमच्या कार्याचं कौतुक हद्द केलं आहे. याचबरोबर मराठी चित्रषष्ठीतील कलाकारांनीदेखील आमचं भरभरून कौतुक केलं आहे. विदेशी नागरिकांनीदेखील आमचं कौतुक केलं आहे. या झोपडपट्टीतल्या मुलांना जागतिक स्तरावर गोल्फपटू बनवायच आहे. त्यासाठीच मी काम करत आहे- गोल्फ प्रशिक्षक सुरेश मेहबूबानी
भविष्यात स्लम गोलमधून मोठी पिढी घडेल - यावेळी बोलताना मेहबूबानी म्हणाले की, गोल्फ खेळायला सुरुवात केली होती, त्यावेळेस खूप कमी लोकांना खेळाची माहिती होती. मात्र, आता या खेळाची अनेकांना माहिती होत आहे. चेंबूर गोल क्लबदेखील लहान मुलांना प्रोत्साहन देत आहे. भविष्यात नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर स्लम गोल्फ खेळणारी पिढी मुख्य प्रवाहामध्ये खेळताना दिसेल. मुंबई गोल्फ क्लबदेखील मोठ्या प्रमाणावर मुलांना प्रोत्साहन देतात. समजा मी एखादा मुलगा चांगला खेळतोय शिफारस केली तर लगेच त्या मुलाला खेळण्याची संधी दिली जाते. सुरुवातीला आमच्याकडे एकही मुलगा नव्हता. मात्र, आता सहा मुलं हे स्लम गोल्फमधून मुख्य गोल्फ खेळत आहेत. भविष्यात हीच संख्या 40 च्या पुढे जाईल, असा मला विश्वास आहे. याचबरोबर युरोप, कॅनडा आणि अमेरिका अशा सर्व देशांमध्ये जागतिक पातळीवर अर्बन गोल्फ कप भरवला जातो. याआधी मी पॅरिसमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलं आहे. याचबरोबर युरोपमध्ये दौरे केले आहेत.
कसा गाठला पॅरिसचा पल्ला - 2014-15 च्या सुमारास एका गोल्फपटूनं यूट्यूबवर सुरेश आणि त्याच्या मित्रांचा स्लम गोल्फ खेळतानाचा व्हिडिओ पाहिला. तो या मुलांच्या टॅलेंटवर इतका प्रभावित झाला की त्यानं या संपूर्ण टीमला 2018 मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या 'वर्ल्ड अर्बन गोल्फ कप' साठी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचं आमंत्रण दिले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळताना या भारतीय संघानं 10 देशांपैकी पाचवे स्थान पटकावून जगाचं लक्ष वेधलं.
एकंदरीत पाहायला गेलं तर त्यांनी आजतागायत 30 ते 40 गोल्फर्स घडवले आहेत. त्यांच्या कार्यामुळे सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील मुलं गोल्फपटू होऊ शकले आहेत. खेळ हा श्रीमंतांचा किंवा गरिबांचा नसून तो एक खेळ असतो. जिद्दीनं आणि निष्ठेनं खेळल्यास नक्की आपल्याला यश मिळते, हे त्यांनी दाखवून दिलं आहे. भविष्यातही मेहबूबानी गरीब मुलांना गोल्फपटू बनवतील, यात कोणतीही शंका नाही.
कोण आहेत सुरेश मेहबूबानी ?- सुरेश मेहबूबानी हे नामवंत भारतीय गोल्प प्रशिक्षक आणि स्लम गोल्फचे प्रणेते आहेत. मुंबईतील चेंबूरच्या झोपडपट्टी परिसरामध्ये त्यांनी स्लम गोल्फ शिकवायला सुरुवात केली. 2018 मध्ये पॅरिस येथे आयोजित वर्ल्ड अर्बन गोल्ड कपमध्ये त्यांनी भारतीय संघाचे नेतृत्व केले. लवकरच ते आता अमेरिका येथे देखील अर्बन गोल्फ कपमध्ये भाग घेणार आहेत.