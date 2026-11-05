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फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा राडा! एका गोलनंतर मैदानावर वाद, पंचांनी दाखवले तब्बल 51 रेड कार्ड्स

ब्राझीलमधील एका फुटबॉल सामन्यादरम्यान घडलेल्या एका घटनेनं संपूर्ण जगाला धक्का बसला.

51 Red Cards
फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा राडा (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2026 at 12:16 PM IST

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मुंबई 51 Red Cards : ब्राझीलमधील एका फुटबॉल सामन्यादरम्यान घडलेल्या एका घटनेनं संपूर्ण जगाला धक्का बसला. अंडर-20 फुटबॉल सामन्यातील खेळाडूंमधील वाद इतका वाढला की पंचांना एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 51 रेड कार्ड्स दाखवावी लागली. मैदानावर झालेल्या या वादात केवळ खेळाडूच नव्हे, तर प्रशिक्षक, संघाचे अधिकारी आणि बॉल बॉय यांचाही समावेश होता. परिस्थिती इतकी चिघळली की अखेर सामना थांबवावा लागला. या घटनेनं एकाच फुटबॉल सामन्यात सर्वाधिक रेड कार्ड दाखवण्याचा जागतिक विक्रमही मोडला.

एका गोलनंतर उफाळला वाद : ही घटना ब्राझीलमधील मिनास गेराइस इथं अंडर-20 कॅम्पिओनाटो मिनेरो (सेकंड डिव्हिजन) स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यादरम्यान घडली. हा सामना एस्तादियो पार्के दो साबिया इथं खेळला जात होता. दुसऱ्या हाफच्या 54व्या मिनिटाला मामोरेनं गोल करुन आपली आघाडी 3-1 अशी वाढवली. यामुळं मैदानावर हाणामारी सुरु झाली. रेफरीच्या अधिकृत अहवालानुसार, गोल केल्यानंतर मामोरे संघाचा फॉरवर्ड खेळाडू दावी विरोधी संघाच्या बेंचकडे धावला आणि तिथं उपस्थित असलेल्या बदली खेळाडू व कर्मचाऱ्यांना चिडवू लागला. यामुळं संतापलेल्या उबरलँडियाचे गोलकीपिंग प्रशिक्षक, पाउलो सर्जिओ डियास दोस सँटोस, मैदानात उतरले आणि त्यांनी दावीला जाब विचारला. या वादाचं रुपांतर हिंसक हाणामारीत झालं.

खेळाडूच नव्हे प्रशिक्षक आणि बॉल बॉय यांच्यातही संघर्ष : परिस्थिती इतकी चिघळली की दोन्ही संघांचे बदली खेळाडू, तांत्रिक कर्मचारी आणि संचालक मंडळाचे सदस्यही मैदानात उतरले. रेफरी फर्नांडो पॅट्रिक ड्रोस्गिच मोडेस्टो यांच्या म्हणण्यानुसार, या हाणामारीत सहा बॉल बॉयदेखील सामील झाले. अहवालात म्हटलं आहे की, त्यांनी उपकरणं, खुर्च्या आणि स्ट्रेचरनं मामोरे संघाच्या सदस्यांवर हल्ला केला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक लष्करी पोलिसांना स्टेडियममध्ये बोलवावं लागलं. उबेरलँडियाच्या अधिकाऱ्यांनी मामोरे सदस्यांच्या उपकरणांचं नुकसान केल्याचाही आरोप होता, तर प्रत्युत्तरादाखल मामोरे सदस्यांनी यजमान संघाच्या ड्रेसिंग रूमची तोडफोड केली.

51 रेड कार्ड्ससह मोडला जागतिक विक्रम : या घटनेपूर्वी, तीन खेळाडूंना आधीच रेड कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर पाठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर पंचांनी आपल्या अहवालात हिंसाचारात सामील असलेल्या इतर 48 व्यक्तींना रेड कार्ड दाखवलं. यामध्ये खेळाडू, अधिकारी आणि संघाच्या इतर सदस्यांचा समावेश होता. एकूण 51 रेड कार्ड्समध्ये 43 खेळाडू, आठ सपोर्ट स्टाफ सदस्य आणि दोन बोर्ड अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. यामुळं एकाच फुटबॉल सामन्यात सर्वाधिक रेड कार्ड्सचा पूर्वीचा विक्रम मोडला गेला. यापूर्वी, हा विक्रम अर्जेंटिनाच्या क्लेपोल आणि व्हिक्टोरियानो अरेनास या दोन क्लबच्या नावावर होता. 2011 मध्ये, पंचांनी पाचव्या डिव्हिजनच्या सामन्यात एकूण 36 रेड कार्ड्स दाखवले होते. ब्राझीलमधील या घटनेनं तो विक्रम मागे टाकला.

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TAGGED:

BRAZIL FOOTBALL MATCH
WORLD RECORD 51 RED CARDS
51 रेड कार्ड्स
एका गोलनंतर मैदानावर वाद
ब्राझील फुटबॉल सामना

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