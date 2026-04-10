अविश्वसनीय! T20I सामन्यात गोलंदाजानं 18 चेंडूत घेतल्या 9 विकेट; प्रतिस्पर्धी संघाचा 13 धावांत खेळ खल्लास
सध्या सर्व चाहत्यांचे लक्ष IPL वर केंद्रित असताना एका 21 वर्षीय ब्राझिलियन खेळाडूनं गोलंदाजीत विश्वविक्रम करुन टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवा रेकॉर्ड प्रस्थापित केला.
Published : April 10, 2026 at 9:26 AM IST
9 wickets in 3 Overs : जागतिक क्रिकेटमध्ये अनेक उल्लेखनीय विक्रम नोंदवले गेले आहेत, ज्यात कसोटी क्रिकेटचाही समावेश आहे. जिथं चाहत्यांनी एका गोलंदाजाला एका डावात 10 बळी घेताना पाहिले आहे. मर्यादित षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये एकाच सामन्यात 10 बळी घेण्याचा पराक्रम अद्याप कोणत्याही गोलंदाजानं केलेला नसला तरी, 21 वर्षीय ब्राझिलियन वेगवान गोलंदाज लॉरा कार्डोसोनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये असा पराक्रम करुन नवीन इतिहास रचला आहे. कार्डोसो आता पुरुष आणि महिला दोन्ही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एकाच सामन्यात सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज ठरली आहे.
Brazilian national cricket player Laura Cardoso broke the record for most wickets in an international T20 match.
लॉरा कार्डोसोनं तीन षटकांत घेतले 9 बळी : बीसीए कलहारी महिला टी-20 स्पर्धेच्या 14 व्या सामन्यात, ब्राझील आणि लेसोथो यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. यात प्रथम फलंदाजी करताना ब्राझीलनं 20 षटकांत 202 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, लेसोथोचा संघ 6.2 षटकांत केवळ 13 धावांवर सर्वबाद झाला. यामागील सर्वात मोठं कारण म्हणजे ब्राझीलच्या महिला संघाकडून खेळणारी 21 वर्षीय वेगवान गोलंदाज लॉरा कार्डोसो, जिनं अवघ्या तीन षटकांत 9 बळी घेतले. यासह, लॉरा कार्डोसो आता पुरुष आणि महिला या दोन्ही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या इतिहासात एकाच सामन्यात 9 बळी घेणारी पहिली खेळाडू ठरली आहे.
Brazil’s Laura Cardoso nabs the first nine-wicket haul in Women’s T20Is 👏
भूतानच्या क्रिकेटपटूच्या नावावर होता विक्रम : यापूर्वी पुरुष टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये हा विक्रम भूतानच्या सोनम येशेच्या नावावर होता, ज्यानं 8 बळी घेतले होते. तर महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय हा विक्रम इंडोनेशियाच्या खेळाडूच्या नावावर होता. इंडोनेशियाच्या रोहमालियानं 7 बळी घेतले होते.
Laura Cardoso finished with remarkable figures of 3-2-4-9 as Brazil dismissed Lesotho for just 13. She also became the first player ever to take five wickets in five balls in T20 internationals 🔥 pic.twitter.com/QRqWvkd5Zd
लॉरा कार्डोसोनं यापूर्वीही केली कामगिरी : ब्राझीलची 21 वर्षीय वेगवान गोलंदाज लॉरा कार्डोसोनं लेसोथोविरुद्धच्या सामन्यात सलग पाच चेंडूंवर पाच बळी घेतले होते. कार्डोसोनं यापूर्वीही आपल्या गोलंदाजीनं लक्ष वेधून घेतलं आहे, ज्यात 2021 मध्ये ब्राझीलकडून खेळताना वयाच्या अवघ्या 16व्या वर्षी एका टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात हॅट-ट्रिक घेण्याचा समावेश आहे. आता, तिनं आपल्या गोलंदाजीनं हा पराक्रम साधला आहे.
