धक्कादायक! सामना सुरु होण्यापूर्वी मैदानावरच प्रशिक्षकाला आला हर्ट अटॅक; झालं निधन

बांगलादेश प्रीमियर लीग सुरु होण्यापूर्वी क्रिकेट जगतावर शोककळा पसरली आहे. एका दिग्गज प्रशिक्षकाला मैदानावर हृदयविकाराचा झटका आला आणि तो बेशुद्ध पडला.

Mahbub Ali Zaki Passed Away
प्रतिकात्मक फोटो (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 3:39 PM IST

1 Min Read
ढाका Mahbub Ali Zaki Passed Away : बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये जगभरातील अनेक खेळाडू सहभागी होत आहेत. स्पर्धेचा पहिला सामना 27 डिसेंबर रोजी राजशाही वॉरियर्स आणि ढाका कॅपिटल्स यांच्यात खेळला जात आहे. ढाका कॅपिटल्सच्या सामन्यापूर्वी, सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी मैदानावर कोसळले, ज्यामुळं संघ कठीण परिस्थितीत सापडला. सामन्यापूर्वी झाकी यांना सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममधून ताबडतोब रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र रुग्णालयातही त्यांचे प्राण वाचवण्यात यश आलं नाही.

रुग्णालयात दाखल : ईएसपीएननं दिलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेश प्रीमियर लीग 2025 च्या पहिल्या सामन्यापूर्वी ढाका कॅपिटल्स संघ सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये सराव करत होता. या दरम्यान, महबूब अली यांनी सामन्याच्या दिवशी संघाच्या तयारीबद्दल चर्चा केली आणि सामन्यापूर्वीच्या सरावात भाग घेतला. मात्र, अंतिम तयारी दरम्यान, ते अचानक मैदानावर कोसळले. त्यांना ताबडतोब वैद्यकीय मदत आणि सीपीआर देण्यात आलं. मात्र, या अनुभवी खेळाडूचा रुग्णालयात मृत्यू झाला.

ढाका कॅपिटल्सनं काय म्हटलं : ढाका कॅपिटल्सच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी सराव दरम्यान आजारी पडले आणि मैदानावर कोसळले. त्यांना ताबडतोब सीपीआर देण्यात आला आणि त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. शिवाय, ढाका कॅपिटल्सनं त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर लिहिलं की, "आम्हाला कळवताना खूप दुःख होत आहे की ढाका कॅपिटल्स कुटुंबाचे लाडके सहाय्यक प्रशिक्षक हृदयविकारानं निधन झालं आहे. या अपूरणीय नुकसानाबद्दल आम्हाला खूप दुःख झालं आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो आणि त्यांच्या कुटुंबियांप्रती आमच्या संवेदना."

बांगलादेशला मिळवून दिलं जेतेपद : महबूब अली यांनी बांगलादेश क्रिकेटमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. त्यांनी अनेक खेळाडूंना मार्गदर्शन देखील केलं आहे. त्यांनी बांगलादेश अंडर-19 संघाला चॅम्पियन बनवलं आहे. बांगलादेशनं 2020 मध्ये अंडर-19 विश्वचषक जिंकला, जी बांगलादेशचा पहिली आणि एकमेव आयसीसी ट्रॉफी आहे.

संपादकांची शिफारस

