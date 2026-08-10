"नरेंद्र नावाचा तिरस्कार वाटू लागला..." भारतीय बॉक्सरनं पंतप्रधानांना सांगितला पाकिस्तानी खेळाडूचा किस्सा; मोदींनाही हसू अनावर
नुकतंच, ग्लासगो इथं 2026 चे राष्ट्रकुल खेळ यशस्वीरित्या संपन्न झाले. भारतीय खेळाडूंनी यावेळी उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतानं 39 पदकांसह चौथं स्थान पटकावलं.
Published : August 10, 2026 at 3:49 PM IST
नवी दिल्ली PM Narendra Modi : नुकतंच, ग्लासगो इथं 2026 चे राष्ट्रकुल खेळ यशस्वीरित्या संपन्न झाले. भारतीय खेळाडूंनी यावेळी उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतानं 39 पदकांसह चौथं स्थान पटकावलं. यानंतर रविवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी सर्व पदक विजेत्यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांनी मनमोकळेपणानं संवाद साधला आणि प्रत्येकाचं कौतुक केलं. या भेटीदरम्यान मोदी हसतानाही दिसले. भारतीय बॉक्सर नरेंद्रनं त्यांना एक किस्सा सांगितला, ज्यामुळं त्यांना आपलं हसू अनावर झालं.
भारतीय बॉक्सरनं सांगितला किस्सा : भारतीय बॉक्सर नरेंद्रनं राष्ट्रकुल खेळांमध्ये रौप्यपदक जिंकलं. त्यानं पंतप्रधानांना सांगितलं की, 2015 च्या मिलिटरी गेम्समधील त्याची पहिली लढत एका पाकिस्तानी बॉक्सरविरुद्ध होती. नरेंद्र म्हणाला की, त्याला लष्कराकडून फोन आला होता, ज्यात त्याला पाकिस्तानकडून हार न मानण्याचा इशारा देण्यात आला होता. नरेंद्रनंनं पहिली लढत 4-1 नं आणि दुसरी लढत 3-2 नं जिंकली. लढतीदरम्यान, दोन्ही बॉक्सरची डोकी एकमेकांना धडकली. दोघांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz— ANI (@ANI) August 10, 2026
मला आता नरेंद्र नावाचा तिरस्कार वाटू लागला : नरेंद्रनं सांगितलं की, त्याच्या प्रशिक्षकाचं नावही नरेंद्र राणा होतं आणि 2014 मध्ये मोदीही पंतप्रधान झाले. यामुळं, तो पाकिस्तानी बॉक्सर नरेंद्रला म्हणाला, "मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे. तुमचं नाव नरेंद्र आहे. तुमच्या प्रशिक्षकाचं नावही नरेंद्र आहे. तुमच्या पंतप्रधानांचं नावही नरेंद्र आहे. मला आता नरेंद्र नावाचा तिरस्कार वाटू लागला आहे." भारतीय बॉक्सरकडून ही गोष्ट ऐकून पंतप्रधान मोदी क्षणभर हसले.
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय बॉक्सर्सचा दमदार खेळ : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय बॉक्सर्सनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतीय संघानं 10 पदकं जिंकली. नरेंद्रनंही 90+ गटात उत्कृष्ट कामगिरी करत रौप्यपदक जिंकलं. त्याचं सुवर्णपदक थोडक्यात हुकलं. अंतिम सामन्यात इंग्लंडच्या डॅमर थॉमसनं त्याला एकतर्फी लढतीत पराभूत केलं. चाहते भविष्यात नरेंद्रकडून चांगल्या खेळाची अपेक्षा करत आहेत. तो भारताला बॉक्सिंगमध्ये नवीन उंचीवर नेऊ शकतो.
हेही वाचा :