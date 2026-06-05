ENG vs NZ कसोटीच्या पहिल्या दिवशी 16 फलंदाज बाद; गोलंदाजांनी गाजवलं वर्चस्व
न्यूझीलंड आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेच्या पहिल्या दिवशी गोलंदाजांनी पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं.
Published : June 5, 2026 at 9:21 AM IST
लंडन ENG vs NZ 1st Test : न्यूझीलंड आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेच्या पहिल्या दिवशी गोलंदाजांनी पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. दोन्ही संघांचे फलंदाज हिरव्या खेळपट्टी आणि स्विंगपुढं टिकाव धरु शकले नाहीत, परिणामी पहिल्याच दिवशी एकूण 16 गडी बाद झाले. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या इंग्लंडचा संघ अवघ्या 140 धावांवर सर्वबाद झाला. प्रत्युत्तरात, न्यूझीलंडनं दिवसअखेरपर्यंत केवळ 61 धावांत सहा गडी गमावले.
England’s quicks turn the tide with a fiery response on the opening day at Lord's 💥#WTC27 | 📝: https://t.co/QE0WQyonC8 pic.twitter.com/CIHf4N9noF— ICC (@ICC) June 4, 2026
इंग्लंडच्या फलंदाजांचं अपयश : प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या यजमान इंग्लंडची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. संघानं नियमित अंतरावर गडी गमावले. स्टार फलंदाज जो रूट (1) आणि कर्णधार बेन स्टोक्स (12) यांसारखे अनुभवी खेळाडू स्वस्तात बाद झाले. हॅरी ब्रूक हा एकमेव फलंदाज होता जो संपूर्ण डावात किवी गोलंदाजांविरुद्ध खंबीरपणे उभा राहिला. त्यानं 10 चौकारांच्या मदतीनं 71 चेंडूंमध्ये 56 धावांची शानदार अर्धशतकी खेळी केली. अखेरीस, शोएब बशीरच्या 14 आणि जोश टंगच्या नाबाद 10 धावांच्या जोरावर इंग्लंडनं 39.4 षटकांत 140 धावांची सन्मानजनक धावसंख्या उभारली.
England and New Zealand bowlers lit up the opening day of the 150th Test at Lord’s 🔥— ICC (@ICC) June 4, 2026
📝: https://t.co/QE0WQyonC8 pic.twitter.com/fXoVNuD3IO
काइल जेमिसननं घेतले 5 बळी : न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज काइल जेमिसन इंग्लिश फलंदाजांसाठी एक दुःस्वप्न ठरला. जेमिसननं भेदक गोलंदाजी करत 14 षटकांत 62 धावा देऊन 5 बळी घेतले आणि इंग्लंडचं कंबरडं मोडलं. त्याला चांगली साथ देणाऱ्या नॅथन स्मिथनं 38 धावा देऊन 3 बळी घेतले, तर विल्यम ओ'रूर्कनं दोन बळी घेतले.
न्यूझीलंडची सुरुवातही खराब : प्रत्युत्तरात, न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावाची सुरुवात इंग्लंडपेक्षाही वाईट होती. ऑली रॉबिन्सननं कीवी संघाच्या आघाडीच्या फळीला उद्ध्वस्त केलं. न्यूझीलंडनं केवळ 61 धावांत सहा महत्त्वाच्या विकेट गमावल्या. संघाचे स्टार फलंदाज, केन विल्यमसन आणि रचिन रवींद्र, खातं उघडण्यात अपयशी ठरले आणि शून्यावर बाद झाले, तर कर्णधार टॉम लॅथमला केवळ 3 धावा करता आल्या. ऑली रॉबिन्सननं भेदक गोलंदाजी करत अवघ्या 6 षटकांत 10 धावांत 4 बळी घेतले, तर गस ऍटकिन्सन आणि जोश टंग यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
Quite a start to the Test match summer...— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
New Zealand trail by 79 runs at the close 🏏
An incredible return from OIlie Robinson 👏 pic.twitter.com/BoTaeux7Zn
न्यूझीलंड 79 धावांनी पिछाडीवर : दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा न्यूझीलंड इंग्लंडपेक्षा 79 धावांनी मागे होते. ग्लेन फिलिप्स 31 धावांवर आणि नॅथन स्मिथ 6 धावांवर खेळपट्टीवर होते. पहिल्या दिवशी पडलेल्या 16 विकेट्सवरून हे स्पष्ट होतं की सामना अत्यंत रोमांचक टप्प्यावर आहे आणि दुसऱ्या दिवसाचं पहिलं सत्र दोन्ही संघांसाठी या कसोटीची दिशा ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरेल.
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