Boxing Day कसोटीचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर; 124 वर्षांनी झाला विक्रम

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवरील चौथ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस पूर्णपणे गोलंदाजांच्या नावावर राहिला.

AUS vs ENG Boxing Day Test
Boxing Day कसोटीचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर (AP Photo)
मेलबर्न AUS vs ENG Boxing Day Test : येथील MCG वर सुरु असलेल्या ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील बॉक्सिंग डे कसोटीच्या पहिल्या दिवशी गोलंदाजांचं वर्चस्व होतं. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव फक्त 152 धावांवर संपुष्टात आला. इंग्लंडकडून जोश टोंगनं गोलंदाजीत कहर केला आणि पाच बळी घेतले. गस अ‍ॅटकिन्सननंही दोन बळी घेतले. मात्र यानंतर इंग्लिश फलंदाजांना कांगारुंपेक्षाही वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागला. पहिल्या डावात इंग्लंडचा डाव फक्त 110 धावांवर संपुष्टात आला. ऑस्ट्रेलियाच्या मायकेल नेसरने चार बळी घेतले, तर स्कॉट बोलँडनं तीन बळी घेतले.

पहिल्या दिवशी 20 विकेट : पहिल्या दिवशी एकूण 20 फलंदाज बाद झाले, त्यातील सर्व फलंदाज जलद गोलंदाजांनी बाद केलं. सुमारे 124 वर्षांनंतर अ‍ॅशेस कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवसाचा हा पहिला दिवस होता. यापूर्वी, जानेवारी 1902 मध्ये याच मैदानावर 25 विकेट्स पडल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियामध्ये कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी गमावलेल्या विकेट्सची ही सर्वाधिक संख्या होती. मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर कसोटी सामन्याच्या एकाच दिवशी 20 किंवा त्याहून अधिक विकेट्स पडण्याची ही चौथी वेळ होती.

ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांची शरणागती : बॉक्सिंग डे कसोटीत इंग्लिश कर्णधार बेन स्टोक्स यानं नाणेफेक जिंकत कांगारुंना प्रथम फलंदाजीचं आमंत्रण दिलं. यानंतर पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात खराब झाली. ट्रॅव्हिस हेड आणि जेक वेदरल्ड 12 आणि 10 धावांवर बाद झाले, तर मार्नस लाबुशेननं फक्त सहा आणि कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनं फक्त नऊ धावा केल्या. उस्मान ख्वाजा चांगल्या सुरुवातीचा फायदा उठवू शकला नाही आणि 29 धावांवर बाद झाला. अ‍ॅलेक्स कॅरीला फक्त 20 धावा करता आल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीनला फक्त 17 धावा करता आल्या. मायकेल नेसरनं खालच्या फळीत शानदार फलंदाजी केली आणि त्यानं नाबाद 35 धावा केल्या. जोश टँगविरुद्ध कांगारु फलंदाज पूर्णपणे असहाय्य होते आणि संपूर्ण संघ फक्त 152 धावांवरच गारद झाला. टँगनं 45 धावांत 5 बळी घेत कहर केला.

इंग्लंडची फलंदाजी सपशेल अपयशी : कांगारुंच्या 152 धावांच्या प्रत्युत्तरात फलंदाजी करायला आलेल्या इंग्लंडची स्थिती ऑस्ट्रेलियापेक्षाही वाईट होती. कांगारु गोलंदाजांसमोर इंग्लिश फलंदाजांनी एकप्रकारे शरणागती पत्करली आणि संपूर्ण संघ फक्त 110 धावांतच तंबूत परतला. संघाकडून हॅरी ब्रूकनं सर्वाधिक 41 धावा केल्या, तर गस अ‍ॅटकिन्सननं 28 धावांचं योगदान दिलं. पहिल्या डावात इंग्लंडचे आठ फलंदाज दुहेरी आकडा गाठू शकले नाहीत. मायकेल नेसरनं शानदार गोलंदाजी करत 4 बळी घेतले, तर बोलँडनं 3 बळी घेतले. दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या दुसऱ्या डावात एकही बळी न गमावता 4 धावा केल्या होत्या. पहिल्या डावाच्या आधारे ऑस्ट्रेलियाकडे आता 46 धावांची आघाडी आहे. मालिकेतील पहिले तिन्ही सामने जिंकून कांगारुंनी आधीच मालिका आपल्या नावावर केली आहे.

संपादकांची शिफारस

