एमसीए निवडणुकीचा वाद चिघळण्याची चिन्हं; उमेदवारांची यादी जाहीर न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश कायम

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आपले उमेदवारी अर्जही दाखल केले आहेत.

Published : November 6, 2025 at 2:58 PM IST

मुंबई : बहुचर्चित मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) निवडणुकीचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हं आहेत. एमसीएच्या निवडणुकीतील अंतिम उमेदवार यादीवर आक्षेप घेत एमसीएच्या काही सदस्यांनी या यादीला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर मंगळवारी (5 नोव्हेंबर) प्राथमिक सुनावणी घेत तूर्तास पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करू नका, असे आदेश हायकोर्टानं जारी करत या याचिकेवर गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) पुन्हा सुनावणी घेतली. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, त्यांचे आक्षेप का फेटाळण्यात आले आहेत, याचा सविस्तर आदेश संबंधित निवणूक अधिकाऱ्यांकडून त्यांना नुकताच प्राप्त झालाय. त्याचा अभ्यास करून त्यानुसार याचिकेत बदल करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांना उद्यापर्यंतची मुदत देत मुंबई हायकोर्टानं यावर उद्या, शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.

काय आहे प्रकरण? : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आपले उमेदवारी अर्जही दाखल केले आहेत. मात्र या निवडणुकीसाठी 24 ऑक्टोबरला निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम उमेदवार यादीवर एमसीएचे जुने सदस्य श्रीपाद हळबे व अन्य काही जणांनी आक्षेप घेत आपल्या हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारणं न देता त्यांच्या हरकती फेटाळून लावल्या. तसंच 24 ऑक्टोबरला थेट अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केल्याचा आरोप करत श्रीपाद हळबे व इतरांनी यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.

मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)

काय आहे याचिका? : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर आपल्या हरकती फेटाळल्या, त्याची कारणं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाहीत. ती कारण सविस्तरपणे देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टानं निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांना सविस्तर आदेशाची प्रत नुकतीच देण्यात आलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला व न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयानं एमसीए कार्यकारणी निवडणुकीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याबाबत कोणतीही घाई न करता तूर्तास परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश कायम ठेवत 7 नोव्हेंबरला एमसीएच्या निवडणूक कार्यक्रमाबाबत विचार केला जाईल, असं स्पष्ट केलंय.

