ETV Bharat / sports

विज्ञान मानेनं स्मृती आणि पलाशच्या वैयक्तिक आयुष्यात नाक खुपसू नये; हायकोर्टाची सूचना

स्मृती आणि पलाशचं लग्न हे पलाशच्या व्यभिचाराच्या कारणास्तव मोडल्याची चर्चा सुरु झाल्यानंतर स्मृतीचा बालमित्र आणि अभिनेता विज्ञान मानेनं एका मुलाखतीत पलाशविरुद्ध बदनामीकारक भाष्य केलं होतं.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Bombay High Court : विश्वविजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची आधारस्तंभ असलेल्या स्मृती मंधानाचा बालमित्र विज्ञान मानेला हायकोर्टानं सज्जड इशारा देत स्मृती आणि संगीतकार पलाश मुच्छाल यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वादात नाक न खुपसण्याची सूचना केली आहे.

काय आहे प्रकरण : स्मृती आणि पलाशचं लग्न हे पलाशच्या व्यभिचाराच्या कारणास्तव मोडल्याची चर्चा सुरु झाल्यानंतर स्मृतीचा बालमित्र आणि अभिनेता विज्ञान मानेनं अलिकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत पलाशविरुद्ध काही बदनामीकारक भाष्य केलं होतं. ज्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघाचाही उल्लेख केला होता. याविरोधात पलाशनं विज्ञानविरोधात दावा ठोकत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केवळ, व्यावसायिक वादातून विज्ञाननं आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाविरुद्ध बदनामीकारक विधानं केल्याचा आरोप पलाशनं या याचिकेतून केला. तसंच त्याबद्दल विज्ञानकडून आर्थिक नुकसानभरपाई आणि आक्षेपार्ह विधानं करण्यापासून त्याला कायमस्वरुपी मनाई आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली.

हायकोर्टाचे आदेश काय : पलाशच्या या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठापुढं सुनावणी झाली. विज्ञानच्या मुलाखतीत प्रसिद्ध झालेल्या मजकूराची गंभीर दखल घेत या आक्षेपार्ह टिप्पणीकरता विज्ञानला जबाबदार धरत सकृतदर्शनी या टिपण्या केवळ बदनामीकारक असल्याचं नमूद करत पलाशला अंतरिम दिलासा दिला. अशा टिप्पण्या सार्वजनिकरित्या प्रसारित झाल्या तर त्या एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचू शकते असं नमूद करत हायकोर्टानं पलाशला पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला. पलाश आणि त्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचेल असं कोणतंही विधान करण्यापासून विज्ञान माने याला मनाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत पलाशबाबत कोणतंही आक्षेपार्ह किंवा बदनामीकारक विधान करणं तात्काळ बंद करा, अशी सक्त ताकीदच हाकोर्टानं अभिनेता विज्ञान माने याला दिली.

विज्ञान मानेचे आरोप काय होते : स्मृती आणि पलाश यांचं लग्न रद्द का झालं?, याबाबत विज्ञान मानेनं काही स्फोटक आरोप केले होते. त्यामुळं हा वाद आणखीन वाढला होता. विज्ञान यानं केलेल्या आरोपांनुसार, तो पलाश आणि स्मृती यांच्या लग्नाच्या सर्व विधींना सुरुवातीपासूनच उपस्थित होता. लग्नाच्या एक दिवस आधी पलाश तिथंच एका दुसऱ्या महिलेसोबत रंगेहात पकडला गेला. त्यावेळी समारंभाला उपस्थित भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी पलाशला मारहाण केली, असा दावाही विज्ञान मानेनं समाजमाध्यवर दिलेल्या एका मुलाखतीत केला होता. याशिवाय पलाशनं आपली 40 लाखांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा दावाही विज्ञाननं केला होता. याप्रकरणी आपण सांगली पोलिसांत रितसर तक्रार नोंदवल्याची माहिती देत या सगळ्याचे आपल्याकडे पुरावे असल्याचा दावा विज्ञान मानेनं केला होता.

पलाशनं विज्ञानचे सारे आरोप फेटाळले : विज्ञान मानेच्या या आरोपांना उत्तर देताना, पलाशनंही सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकून या साऱ्या आरोपांचं खंडन केलं. केवळ आपली आणि आपल्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या हेतूनंच हे केलं गेलं आणि त्यासाठी आपण कोर्टात दाद मागणार असल्याचं त्यानं म्हटलं होतं. त्यानुसार पलाशनं हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली. त्यानुसार पलाशबाबतच्या कथित बदनामीकारक विधानाची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं स्मृतीचा बालमित्र असल्याचा दावा करणारा अभिनेता विज्ञान माने याला पलाशविरोधात तूर्तास कोणतंही वक्तव्य करण्यास मनाई केली.

हेही वाचा :

  1. नामिबियाविरुद्धच्या 93 धावांच्या विजयात टीम इंडियानं मोडले अनेक रेकॉर्ड
  2. नॉन-स्टॉप 12 तास चालणार क्रिकेट 'अ‍ॅक्शन'; ऑस्ट्रेलियासह 'हे' सहा संघ उतरणार मैदानात
  3. भारताचा नामिबियावर एकहाती विजय; पाकिस्तानला न खेळताच 'जोर का झटका'

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
CHILDHOOD FRIEND OF SMRITI MANDHANA
PALASH MUCCHAL
VIDNYAN MANE CHILDHOOD FRIEND
BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.