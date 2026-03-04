कोलकात्यात फिन अॅलनचं तांडव; तासाभराच्या खेळीत बदलला T20I क्रिकेटचा इतिहास
बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज फिन अॅलननं टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक झळकावलं.
Published : March 4, 2026 at 10:32 PM IST
कोलकाता Finn Allen : बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज फिन अॅलननं टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक झळकावलं. यासह फिन अॅलन टी-20 विश्वचषकात न्यूझीलंडसाठी सर्वात जलद शतक झळकावणारा फलंदाज बनला आहे. त्यानं कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर अवघ्या 33 चेंडूत शतक झळकावलं. फिन अॅलननं तासाभराच्या खेळीत टी-20 विश्वचषकात सर्वात जलद शतक झळकावण्याचा वेस्ट इंडिजचा दिग्गज क्रिकेटपटू ख्रिस गेलचा 10 वर्षे जुना विक्रम मोडला. बुधवारी कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर खेळल्या गेलेल्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंडनं दक्षिण आफ्रिकेचा नऊ विकेट्सनं एकहाती पराभव केला. या विजयासह न्यूझीलंडनं अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
टी-20 विश्वचषकातील सर्वात जलद शतक : कीवी सलामीवीर फिन अॅलननं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त 33 चेंडूत शतक झळकावून विश्वविक्रमी पुस्तकात आपलं नाव कोरलं आहे. हे आता टी-20 विश्वचषक इतिहासातील सर्वात जलद शतक आहे. अॅलनच्या पॉवर-हिटिंगचा अंदाज यावरुन लावता येतो की त्यानं आफ्रिकन गोलंदाजांना सावरण्याची एकही संधी दिली नाही. यापूर्वी, विश्वचषक सारख्या दबावपूर्ण स्पर्धेत कोणत्याही फलंदाजानं इतक्या कमी चेंडूत हा जादुई आकडा गाठला नव्हता. तसंच अॅलननं झळकावलेलं शतक हे कसोटी खेळणाऱ्या राष्ट्रांमधील (पूर्ण सदस्य) टी-20 सामन्यात झळकवलेलं सर्वात जलद शतक आहे.
टी-20 विश्वचषकात सर्वात जलद शतक करणारे टॉप 5 फलंदाज :
|अनु. क्रमांक
|खेळाडू
|संघ
|चेंडू (100 धावांसाठी)
|विरोधी संघ
|वर्ष
|1
|फिन अॅलन
|न्यूजीलंड
|33
|दक्षिण आफ्रीका
|2026
|2
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|47
|इंग्लंड
|2016
|3
|क्रिस गेल
|वेस्टइंडीज
|50
|दक्षिण आफ्रीका
|2007
|4
|हॅरी ब्रूक
|इंग्लंड
|50
|पाकिस्तान
|2026
|5
|ब्रँडन मॅकुलम
|न्यूजीलंड
|51
|बांगलादेश
|2012
टी-20 क्रिकेट मधील सर्वात जलद शतकं (चेंडूनुसार) :
- 27 चेंडू - साहिल चौहान (एस्टोनिया) विरुद्ध सायप्रस, एपिस्कोपी, 2024
- 29 चेंडू - मुहम्मद फहाद (तुर्की) विरुद्ध बल्गेरिया, सोफिया, 2025
- 33 चेंडू - फिन अॅलन (न्यूझीलंड) विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलकाता, 2026*
- 33 - जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन (एनएएम) विरुद्ध नेपाळी स्पेन, कीर्तिपूर, 2024
- 33 - सिकंदर रझा (झिम्बाब्वे) विरुद्ध गांबिया, नैरोबी, 2024
न्यूझीलंडचा 9 विकेट्सनं दमदार विजय : फिन अॅलनच्या विध्वंसक शतकामुळं, न्यूझीलंडनं 170 धावांचं लक्ष्य सहजपणे गाठलं. कीवींनी हा सामना 9 विकेट्सच्या मोठ्या फरकानं जिंकला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अॅलनच्या खेळीमुळं दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांचं मनोबल इतकं खचलं की सामना पूर्णपणे एकतर्फी वाटला. संपूर्ण आफ्रिकन संघ मैदानावर असहाय्य दिसत होता आणि अॅलननं एकट्यानं कीवींना जेतेपदाच्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आणलं.
