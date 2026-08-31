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च्या मारी! प्रिंटर खराब झाला अन् संघानं गमवाली क्रिकेट मॅच; नेमकं काय घडलं?

क्रिकेट सामन्यातील जय-पराजयासाठी अनेक नियम आहेत. या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. हा निर्णय लीग आणि नॉकआऊट सामन्यांमध्ये वेगवेगळा असू शकतो.

Faulty Printer
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 3:16 PM IST

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मुंबई Faulty Printer : क्रिकेट सामन्यातील जय-पराजयासाठी अनेक नियम आहेत. या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. हा निर्णय लीग आणि नॉकआऊट सामन्यांमध्ये वेगवेगळा असू शकतो. विशेषतः नॉकआऊट फेऱ्यांमध्ये, निकाल लागावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात, पण जर एखाद्या प्रिंटरनं क्रिकेट सामन्याचा निकाल ठरवला तर? हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण आयर्लंडमधील नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट युनियन प्रीमियर लीगच्या एका सामन्यात नेमकं हेच घडलं, जिथं एका प्रिंटरमुळं यजमान संघाला पराभव पत्करावा लागला. हा सामना बॅलीस्पॅलेन आणि ॲलिंग्टन यांच्यात खेळला गेला, ज्यात बॅलीस्पॅलेन यजमान संघ होता.

काय झालं सामन्यात : बॅलीस्पॅलेनविरुद्धच्या सामन्यात, ॲलिंग्टनचा संघ 48.1 षटकांत 159 धावांवर सर्वबाद झाला. 160 धावांचं लक्ष्य गाठताना, बॅलीस्पॅलेनचा डाव केवळ दोन षटकांनंतर पावसामुळं थांबवण्यात आला. खेळ थांबला तेव्हापर्यंत बॅलीस्पॅलेननं 19 धावा केल्या होत्या. पावसामुळं खेळ थांबल्यानं, पंचांनी डकवर्थ-लुईस-स्टर्न पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

डीएलएस शीट तयार करण्यास अडथळे : खराब हवामानामुळं सामन्यातील षटकांची संख्या कमी होण्याची अपेक्षा होती, परंतु अडचण अशी होती की बॅलीस्पॅलेनचा प्रिंटर काम करत नसल्यामुळं डीएलएस शीट तयार करता आली नाही. शीटशिवाय, डीएलएस नियम लागू करता आला नाही. परिणामी, एलिंग्टनच्या संघाला विजेता घोषित करण्यात आलं. शीटशिवाय, पाऊस थांबल्यानंतर एकही चेंडू टाकता आला नाही.

अनोख्या नियमाचा आधार : हा अनोखा निर्णय नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट युनियनच्या नियमांवर आधारित होता, जे विशेषतः अशा परिस्थितीत लागू केले जातात जिथं डीएलएस गणना उपलब्ध नसते. नियमांनुसार, जर दोन्ही संघ आणि पंचांसाठी डीएलएस शीट तयार केली गेली नाही, तर यजमान संघाला तात्काळ सामना गमवावा लागतो. यामुळंच बॅलीस्पॅलेनला पराभव पत्करावा लागला. नियमांमध्ये हे देखील स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की यजमान क्लबकडे आवश्यक सॉफ्टवेअर असलेला संगणक, पुरेसा कागद आणि शाई असलेला कार्यरत प्रिंटर आणि एक ऑपरेटर असणं आवश्यक आहे. असं करण्यात अयशस्वी झाल्यास यजमान संघाला दंड आकारला जाईल.

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