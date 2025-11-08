ETV Bharat / sports

क्रिकेट इतिहासातला सर्वात मोठा अपसेट... नवख्या कुवेतनं टीम इंडियाला हरवलं

क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठा अपसेट आज पाहायला मिळाला. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंचा भरणा असलेल्या टीम इंडियानं हाँगकाँग सिक्सेस 2025 मध्ये कुवेतविरुद्धचा सामना गमावला.

India Lost to Kuwait in Cricket
नवख्या कुवेतनं टीम इंडियाला हरवलं (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 9:33 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली India Lost to Kuwait in Cricket : 8 नोव्हेंबर रोजी हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेत भारत आणि कुवेत क्रिकेट संघात सामना झाला. या सामन्यात मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. कारण कमकुवत मानल्या जाणाऱ्या कुवेतनं भारताचा 27 धावांनी पराभव केला. टीम इंडियानं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना कुवेतनं 6 षटकांत 5 गडी गमावून 106 धावा केल्या. कुवेतचा कर्णधार यासिन पटेलनं शानदार फलंदाजी करत अर्धशतक झळकावलं. 107 धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना टीम इंडियाला 6 गडी गमावून फक्त 79 धावा करता आल्या आणि अखेर पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामुळं भारतीय संघ मुख्य स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

दिनेश कार्तिकनं केली मोठी चूक : नाणेफेक जिंकल्यानंतर भारतीय कर्णधार दिनेश कार्तिकने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर भारतीय संघानं सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी केली. चौथ्या षटकात कुवेतनं 38 धावांत 4 गडी गमावले. यानंतर कर्णधार दिनेश कार्तिकनं एक चूक केली. त्यानं प्रियांक पांचाळला पुढील षटक टाकायला दिला, ज्यानं सलग 5 षटकार आणि 32 धावा दिल्या. त्यापूर्वी कर्णधार दिनेश कार्तिकनंही 23 धावा दिल्या होत्या. शेवटच्या दोन षटकांमधील दबावामुळं टीम इंडियानं सहा षटकांत कुवेतचे पाच विकेट घेतल्या आणि 106 धावा दिल्या. कुवेतकडून यासिन पटेलनं 14 चेंडूंत 58 धावा केल्या, ज्यात आठ षटकारांचा समावेश होता. या खेळीमुळं भारत सामन्यात मागे पडला.

टीम इंडियाचा मोठा पराभव : लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडियाला पहिल्याच षटकात मोठा धक्का बसला. रॉबिन उथप्पा खातं न उघडता बाद झाला. कर्णधार दिनेश कार्तिक केवळ आठ धावा करु शकला. स्टुअर्ट बिन्नीनंही फक्त दोन धावा काढल्या. अभिमन्यू मिथुननं सर्वाधिक 26 धावा केल्या, तर शाहबाज नदीमनंही 19 धावा केल्या. तरीही, भारत 5.4 षटकांत 79 धावांवर ऑलआउट झाला. कुवेतचा कर्णधार यासिन पटेलनं तीन महत्त्वाच्या विकेट घेतल्या. या पराभवासह भारत मुख्य स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

