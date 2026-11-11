IPL 2027 मधील सर्वात मोठा ट्रेड! हार्दिक पांड्या दुसऱ्या संघाकडून खेळणार; मुंबईला सोडचिठ्ठी
आयपीएल 2027 च्या आधी आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेला खेळाडूंचा करार अखेर निश्चित झाला आहे.
Published : November 11, 2026 at 11:12 AM IST
मुंबई IPL 2027 : आयपीएल 2027 च्या आधी आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेला खेळाडूंचा करार अखेर निश्चित झाला आहे. हार्दिक पांड्यानं मुंबई इंडियन्स सोडून एका नवीन संघात प्रवेश केला आहे. त्याचा नवीन संघ पंजाब किंग्स असेल, मात्र तो पंजाबचा नवीन कर्णधार होईल की श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळत राहील, याबद्दल अजूनही काहीशी अनिश्चितता आहे. अर्शदीप सिंग आता पंजाब किंग्सचा भाग नसून तो मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला आहे.
Hardik Pandya to join Punjab Kings, while Arshdeep Singh moves to Mumbai Indians in a major player trade ahead of TATA IPL 2027. https://t.co/9j0KbScPSu— ANI (@ANI) November 11, 2026
हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंगची दोन संघांमध्ये अदलाबदल : हार्दिक पांड्यानं मुंबई इंडियन्स सोडून पंजाब किंग्समध्ये प्रवेश केला आहे. एमआय (MI) आणि पीबीकेएस (PBKS) यांच्यात एक मोठा करार झाला असून, त्याची आता अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एका खेळाडूची अदलाबदल केली आहे. हार्दिक पांड्या मुंबई सोडून पंजाबमध्ये गेला आहे, तर अर्शदीप सिंगनं पंजाब सोडलं आहे. दोन्ही खेळाडूंचं वेतनही जाहीर करण्यात आलं आहे. हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सकडून 16.35 कोटी रुपये कमावत होता, पण आता तो पंजाब किंग्समध्ये गेल्यानं त्याचा पगार 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. मुंबई इंडियन्सकडून अर्शदीप सिंगला 18 कोटी रुपये दिले जातील.
हार्दिक पांड्यानं दुसऱ्यांदा बदलला संघ : मुंबई इंडियन्सकडून आपल्या आयपीएल कारकिर्दीला सुरुवात करणाऱ्या हार्दिक पांड्यानं दुसऱ्यांदा आपला संघ सोडला आहे. तो 2015 मध्ये पहिल्यांदा मुंबई इंडियन्सकडून खेळला होता. त्यानंतर तो अनेक वर्षे या संघाकडून खेळला. 2022 च्या आयपीएलपूर्वी मुंबई इंडियन्सनं त्याला अचानक संघातून मुक्त केलं आणि तो थेट गुजरात टायटन्समध्ये दाखल झाला, जिथं त्यानं संघाचं नेतृत्व केलं. विशेष म्हणजे, हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली गुजरात टायटन्सनं आपल्या पहिल्याच हंगामात आयपीएलचं विजेतेपदही पटकावलं होतं. त्यानंतर त्यानं 2023 मध्येही आपल्या संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवलं. पण 2024 मध्ये तो मुंबई इंडियन्समध्ये परतला. यावेळी रोहित शर्माच्या जागी हार्दिकची नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, तेव्हापासून संघाची कामगिरी सातत्यानं खराब होत राहिली आहे.
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
अर्शदीप सिंग पहिल्यांदाच संघ बदलणार : अर्शदीप सिंगबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्याला मुंबई इंडियन्सकडून 18 कोटी रुपये दिले जातील. अर्शदीप सिंगनं 2019 मध्ये पंजाब किंग्सकडून पहिल्यांदा आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं आणि तेव्हापासून तो त्याच संघाकडून खेळत आहे. गेल्या आठ हंगामांमध्ये अर्शदीप सिंगनं संघासाठी 96 सामने खेळून 111 बळी घेतले आहेत. विशेष म्हणजे, तो पंजाबचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाजही आहे. आता, पुढील हंगामात दोन्ही खेळाडू नवीन संघांसोबत दिसतील आणि त्यांच्या कामगिरीवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल.
श्रेयस अय्यर सध्या पंजाब किंग्सचा कर्णधार : सध्या पंजाब किंग्सचं कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे आहे, जो भारताच्या टी-20 संघाचाही कर्णधार आहे. पंजाबनं श्रेयस अय्यरबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा केलेली नाही, त्यामुळं हार्दिक पांड्या संघासाठी केवळ एक खेळाडू म्हणून खेळेल की त्याला वेगळी भूमिका दिली जाईल, हे पाहणं बाकी आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
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