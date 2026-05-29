French Open 2026 मध्ये सर्वात मोठा अपसेट! जगात अव्वल असलेल्या यानिक सिनरचा पराभव; तीव्र उष्णता ठरली कारण
2026 फ्रेंच ओपनच्या पहिल्या आठवड्यात टेनिस जगताला हादरवून टाकणारा एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला.
Published : May 29, 2026 at 9:39 AM IST
French Open 2026 : 2026 फ्रेंच ओपनच्या पहिल्या आठवड्यात टेनिस जगताला हादरवून टाकणारा एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला. विजेतेपदाचा मुख्य दावेदार आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेला इटलीचा यानिक सिनर दुसऱ्या फेरीतच (64 जणांच्या फेरीत) पराभूत झाल्यामुळं स्पर्धेतून बाहेर पडला. क्ले कोर्टवर खेळल्या गेलेल्या एका रोमांचक सामन्यात, बिनमानांकित अर्जेंटिनाच्या हुआन मॅन्युएल सेरुंडोलोनं सिनरला पराभूत करुन स्पर्धेतील सर्वात मोठा धक्कादायक निकाल नोंदवला.
Juan Manuel Cerundolo is through to the next round after a five-set win over a physically diminished Jannik Sinner!#RolandGarros pic.twitter.com/f75HkZrTK1— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
5-सेटच्या सामन्यात विजय : नवख्या सेरुंडोलोनं हा ऐतिहासिक सामना 3-6, 7-6, 6-4, 3-6, 6-2 असा जिंकला. हा सामना जवळपास चार तास चालला. संपूर्ण सामन्यादरम्यान, सेरुंडोलोनं ब्रेक पॉइंट्सचा पुरेपूर फायदा घेतला. या पराभवामुळं यानिक सिनरचं या वर्षातील दुसरं ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं आहे, तर सेरुंडोलोनं आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या विजयासह तिसऱ्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
It was not my day today 💔 We've had an incredible year so far but now I need some time off. Thank you all for the amazing support and congrats to @jmcerundolo on a solid match. See you soon. Au revoir, Paris 🇫🇷🙏🏻 pic.twitter.com/L64GmtCb00— Jannik Sinner (@janniksin) May 28, 2026
पहिल्या सेटपासूनच वर्चस्व : सिनरनं सामन्याच्या पहिल्या दोन सेटमध्ये पूर्ण जोशात खेळत सेरुंडोलोला कोणतीही संधी न देता दोन्ही सेट 3-6, 2-6 असे जिंकले. तिसऱ्या सेटमध्येही सिनरनं आपला वेग कायम ठेवत पटकन 5-1 अशी आघाडी घेतली. तिथून पुढं सिनरचा विजय केवळ एक औपचारिकता वाटत होता, पण मग सेरुंडोलोनं अनपेक्षित पुनरागमन केलं. सिनर अचानक गुण गमावू लागला आणि सलग 15 गुण गमावल्यानंतर, सर्व्हिस करण्यापूर्वी त्यानं आपली पाठ पकडली, ज्यामुळं स्टेडियममधील चाहते चिंतेत पडले.
दुखापतीनंतर सिनरचा पराभव : ही दुखापत सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरली. खेळात विलंब झाल्यामुळं सिनरला टाइम व्हायोलेशन देण्याऐवजी, पंचांनी स्वतः त्याच्याकडे जाऊन त्याची प्रकृती तपासली. प्रसारणात स्पष्टपणे दिसलं की सिनर पंचांना विचारत होता की त्याला मेडिकल टाइमआउट घेण्याची परवानगी आहे का. पंचांनी स्पष्ट केलं की हे पूर्णपणे डॉक्टरांच्या तपासणीनंतरच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. सिनरनं पंचांना सांगितलं की त्याला डिहायड्रेशनचा त्रास होत आहे. अखेरीस त्याला वैद्यकीय विश्रांती (मेडिकल टाइमआऊट) देण्यात आली आणि तो काही काळासाठी कोर्टबाहेर गेला.
Jannik Sinner loses to Juan Manuel Cerundolo after facing physical difficulties. Hope you get better soon 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/U8qTNvl6e0— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
फ्रेंच ओपनमधील आव्हान संपुष्टात : विश्रांतीनंतर परत आल्यावरही सिनरची अस्वस्थता कमी झाली नाही आणि सेरुंडोलोनं याचा पुरेपूर फायदा घेतला. त्या अर्जेंटिनी खेळाडूनं जबरदस्त जिद्द दाखवत, सलग तीन सेट जिंकून जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या खेळाडूला स्पर्धेतून बाहेर काढलं. सेरुंडोलोनं अखेरीस हा सामना 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 असा जिंकला. सहज विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना, सिनरला केवळ पाठदुखी आणि निर्जलीकरणाचा त्रास झाला नाही, तर या वेदनादायक पराभवामुळं त्याचं फ्रेंच ओपनमधील आव्हानही संपुष्टात आलं.
