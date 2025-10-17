ETV Bharat / sports

एक-दोन नव्हे तर 5 दिग्गज खेळाडू बाहेर; ODI मालिकेआधी कांगारु टेंशनमध्ये

वनडे मालिकेपूर्वी यजमान ऑस्ट्रेलियाचा तणाव कमी होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. पाच दिग्गज खेळाडू संघाबाहेर झाले आहेत.

IND vs AUS ODI Series
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ (ANI Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 12:28 PM IST

1 Min Read
पर्थ IND vs AUS ODI Series : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन्ही संघ तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. वनडे मालिकेत शुभमन गिल टीम इंडियाचं नेतृत्व करेल, तर टी-20 मालिकेत सूर्यकुमार यादव संघाचं नेतृत्व करेल. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व पॅट कमिन्स नव्हे तर मिचेल मार्श करेल. पॅट कमिन्स दुखापतीमुळं वनडे मालिकेतून बाहेर आहे. दरम्यान, या मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियासाठी चिंता वाढत आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पाच सामना जिंकणारे खेळाडू आधीच वनडे मालिकेतून बाहेर पडले आहेत.

कॅमेरॉन ग्रीन वनडेतून बाहेर : वनडे मालिका सुरु होण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना, ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार अष्टपैलू कॅमेरॉन ग्रीन दुखापतीमुळं संपूर्ण वनडे मालिकेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी मार्नस लाबुशेनला वनडे मालिकेसाठी संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ग्रीनसोबत कोणताही धोका पत्करत नाही, कारण संघ इंग्लंडविरुद्ध अ‍ॅशेस मालिका खेळणार आहे.

पॅट कमिन्स मालिकेचा भाग नाही : पॅट कमिन्सची संघातून अनुपस्थिती ऑस्ट्रेलियासाठी मोठा धक्का आहे. पाठीच्या दुखापतीमुळं कमिन्स देखील टीम इंडियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेचा भाग नाही. त्याच्या जागी मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करेल.

ॲडम झांपा पहिल्या वनडे सामन्याला मुकणार : ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फिरकी गोलंदाज ॲडम झांपा देखील सध्या दुखापतीनं त्रस्त आहे. यामुळं तो पहिल्या वनडे सामन्याला मुकण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या वनडे सामन्यात झांपा ऑस्ट्रेलियन संघात परतू शकतो. तसंच विकेटकीपर-फलंदाज अ‍ॅलेक्स कॅरी देखील दुखापतीमुळं वनडे मालिकेच्या पहिल्या सामन्याला मुकू शकतो. अशा परिस्थितीत, कॅरी दुसऱ्या वनडे सामन्यातही पुनरागमन करु शकतो.

TAGGED:

AUSTRALIA
BIG TROUBLE FOR AUSTRALIA
ODI SERIES VS INDIA
IND VS AUS ODI SERIES
AUSTRALIA

