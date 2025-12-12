ETV Bharat / sports

कीवी संघानं तीन दिवसांत जिंकली दुसरी कसोटी; WTC मध्ये टीम इंडिया 'गंभीर' स्थितीत

न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजविरुद्धचा दुसरा कसोटी सामना तीन दिवसांत नऊ विकेट्सनं जिंकला. यामुळं टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे.

WTC Point Table After NZ vs WI 2nd Test
कीवी संघानं तीन दिवसांत जिंकली दुसरी कसोटी (AP Photo)
वेलिंग्टन WTC Point Table After NZ vs WI 2nd Test : न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजविरुद्धचा दुसरा कसोटी सामना तीन दिवसांत नऊ विकेट्सनं जिंकला. वेलिंग्टन इथं झालेल्या सामन्यात पहिल्या डावात आघाडी घेतल्यानंतर, कीवी गोलंदाजांनी पाहुण्या संघाला फक्त 128 धावांत गुंडाळले आणि एका विकेटच्या मोबदल्यात 57 धावा करत माफक लक्ष्य गाठलं. केन विल्यमसन (16*) आणि डेव्हॉन कॉनवे (28*) नाबाद राहिले. दुसऱ्या डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या आणि वेस्ट इंडिजला स्वस्तात बाद करणाऱ्या जेकब डफीला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आलं. या विजयासाह न्यूझीलंडनं मालिकेत 1-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे.

न्यूझीलंडनं घेतली आघाडी : कवी कर्णधार टॉम लॅथमनं नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, हा निर्णय योग्य ठरला कारण गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजला 205 धावांवर गुंडाळलं. ब्लेअर टिकनर (4 विकेट्स) आणि मायकेल रे (3 विकेट्स) यांनी धारदार गोलंदाजी केली आणि वेस्ट इंडिजचा कोणताही फलंदाज अर्धशतकही करु शकला नाही. जॉन कॅम्पबेलनं 44 धावा केल्या, तर शाई होपनं 47 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, न्यूझीलंडनं 9 बाद 278 धावांवर आपला डाव घोषित केला, डेव्हॉन कॉनवे (60) आणि मिशेल हे (61) यांच्या अर्धशतकांमुळं कीवींना 73 धावांची आघाडी मिळाली.

विंडजचे फलंदाज डफी आणि रे यांच्यासमोर अपयशी : दुसऱ्या डावात, वेस्ट इंडिजला चांगली धावसंख्या उभारण्याची आणि यजमानांसाठी एक मजबूत लक्ष्य ठेवण्याची आशा होती. मात्र, जेकब डफी (5 बळी) आणि मायकेल रे (3 बळी) यांच्या घातक गोलंदाजीपुढं वेस्ट इंडिज पत्त्यांच्या गठ्ठ्यासारखे कोसळले. वेस्ट इंडिजला फक्त 128 धावा करता आल्या. कवाम हॉजनं 35 धावा केल्या, तर ब्रँडन किंग आणि जस्टिन ग्रीव्हजनं अनुक्रमे 22 आणि 25 धावा केल्या. याशिवाय, इतर कोणताही फलंदाज जास्त काळ क्रिजवर टिकला नाही. न्यूझीलंडनं 10 षटकांत एका विकेटच्या मोबदल्यात 56 धावांचं माफक लक्ष्य गाठलं आणि सामना जिंकला.

तिसरा सामना कधी आणि कुठं होणार? : माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल इथं दोन्ही संघ तिसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना खेळतील. हा सामना 17 डिसेंबरपासून खेळला जाईल. न्यूझीलंड वेस्ट इंडिजला क्लीन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करेल, तर पाहुण्या संघ मालिका बरोबरीत आणण्याचं ध्येय ठेवेल. पहिला सामना अनिर्णीत राहिला. जस्टिन ग्रीव्हजनं शेवटच्या दिवशी नाबाद द्विशतक झळकावून वेस्ट इंडिजला पराभवापासून वाचवलं.

टीम इंडियाला मोठा धक्का : या विजयासह, न्यूझीलंडनं वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट्स टेबलमध्ये लक्षणीय झेप घेतली आहे. न्यूझीलंड आता तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दरम्यान, भारताला न्यूझीलंडच्या विजयामुळं मोठा धक्का बसला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया आता टॉप फाइव्हमधून बाहेर पडली आहे. WTC फायनलमध्ये पोहोचण्याचं भारताचं स्वप्न पुन्हा एकदा धुळीस मिळत असल्याचं दिसून येत आहे.

कीवींचे गुण किती : वेस्ट इंडिजविरुद्धची दुसरी कसोटी जिंकल्यानंतर, न्यूझीलंडचे 66.67 टक्के गुण आहेत. त्यांच्या वर मागील WTC चे दोन फायनलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका आहेत. ऑस्ट्रेलिया 100 टक्के गुणांसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेचे 75 टक्के गुण आहेत. टीम इंडियाबद्दल बोलायचं झालं तर, भारताचे नऊ सामन्यांतून 48.15 टक्के गुण आहेत, ज्यामध्ये चार विजय, तेवढेच पराभव आणि एक अनिर्णित आहे. भारत आता WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानावर घसरला आहे. 50 टक्के गुणांसह पाकिस्तान भारताच्या वर पाचव्या स्थानावर आहे.

