IND vs NZ: गिल-राहुल संघाबाहेर; शेवटच्या दोन वनडे सामन्यांसाठी टीम इंडियात मोठे बदल
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच वनडे सामन्यांची मालिका सुरु आहे. चौथ्या वनडे सामन्याची तयारी सुरु असून या सामन्यात टीम इंडियामध्ये मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत.
Published : November 12, 2026 at 12:48 PM IST
मुंबई Team India For 4th and 5th ODI : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच वनडे सामन्यांची मालिका सुरु आहे. आतापर्यंत तीन सामने खेळले गेले आहेत. टीम इंडियानं पहिले दोन सामने सहज जिंकले, मात्र तिसरा सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. भारतानं आता 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, चौथ्या वनडे सामन्याची तयारी सुरु असून या सामन्यात टीम इंडियामध्ये मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत.
Training mode: 🔛 in Mount Maunganui 📍 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/Bb4QKhy1rG— BCCI (@BCCI) November 12, 2026
उर्वरित दोन वनडे सामन्यांमध्ये श्रेयस अय्यर करणार टीम इंडियाचं नेतृत्व : टीम इंडियानं आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वनडे सामन्याची तयारी सुरु केली आहे. भारतीय संघ पुढील सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, भारतीय संघात बरेच बदल दिसतील. शुभमन गिलनं संघ सोडला असून तो आता 19 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या कसोटी सामन्याची तयारी करत आहे. दरम्यान, उर्वरित दोन वनडे सामन्यांसाठी श्रेयस अय्यर कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारेल. मात्र, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे देखील आगामी दोन सामन्यांमध्ये खेळताना दिसतील.
A new leader at the helm, with the series in sight! 🔥 Shreyas Iyer steps in to lead India for the final two ODIs against New Zealand, with a 2-0 series lead to build on! ⚡ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI on 13th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 11, 2026
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा वनडे सामना कधी होणार : पुढील सामना शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. सामन्याची सुरुवात भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 7:30 वाजता होईल. नाणेफेक अर्धा तास आधी, सकाळी 7:00 वाजता होईल. सामना दुपारी 3:00 च्या सुमारास संपेल. मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना 15 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल, त्यानंतर कसोटी मालिकेला सुरुवात होईल. पुढील दोन सामन्यांसाठी केवळ कर्णधारच नाही, तर संघात इतरही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. केएल राहुलही पुढील सामन्यात अनुपस्थित राहणार आहे. अशा परिस्थितीत, इशान किशनवर यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये भारतीय संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणं बाकी आहे, परंतु त्यांना न्यूझीलंडच्या प्रतिहल्ल्यांपासून सावध आणि दक्ष राहावं लागेल.
What a day at Bay Oval 😍 The 4th ODI starts tomorrow at 3pm! https://t.co/njm9Kss7L4— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 12, 2026
चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारताचा संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक आणि उपकर्णधार), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
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